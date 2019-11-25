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الرئيسية | سياسة | الخلفي ينادي بإصلاح عميق للتعليم لتحقيق التنمية

الخلفي ينادي بإصلاح عميق للتعليم لتحقيق التنمية

الخلفي ينادي بإصلاح عميق للتعليم لتحقيق التنمية
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:10

قال مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنه "لا يمكن تحقيق تقدم المملكة إن لم تعمل على حل مشكلة التعليم"، مشيرا إلى أن "المغرب يحتاج إلى إصلاح عميق للتعليم، بوصفه تحدياً مصيريا للبلاد"، ومؤكدا أن "التعليم يندرج ضمن أولويات المملكة بغية محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي".

وأضاف الخلفي، خلال لقاء بُث على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خصّص للحديث عن قضايا التنمية القروية بإقليم سيدي بنور، مساء الأحد، أن "المغرب يسعى إلى فك العزلة عن العالم القروي، من خلال التركيز على المشاكل المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية والكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى ننتقل للحديث عن مشاكل التشغيل والاستثمار في مرحلة لاحقة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا أن "الملك محمد السادس يعتبر العالم القروي أولوية كبرى للمغرب، إذ أعلن عن برنامج وطني سنة 2015 عملت الحكومة على تنزيله في 2017، وهو برنامج ممتد على سبع سنوات"، مبرزا أن "هنالك الكثير من الأوراش المفتوحة، لكن مازالت العديد من التحديات والمخاطر التي سنربحها إن تعاونّا يدا في يد".

وأكد المتحدث عينه أنه "لا يمكن ربح رهان التنمية القروية بدون ربح رهان التنمية الفلاحية"، وزاد: "هنا نتحدث عن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى الملك انطلاقته سنة 2008، إذ اهتم بالأساس باقتصاد الري والإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات وغيرها من الإجراءات"، لافتا إلى أن "هنالك ميزانية تصل إلى 14 مليار درهم ترصد للعالم القروي سنويا، من خلال الميزانيات المخصصة لصندوق التنمية القروية وصندوق التنمية الفلاحية".

"شيدت قرابة 5000 كيلومتر من الطرقات منذ 2017 إلى غاية الموسم الجاري لفك العزلة عن الدواوير"، يورد الخلفي، الذي أكد أن "الهدر المدرسي بالقرى تحد كبير للمملكة، لكن تعميم برنامج تيسير بالعالم القروي بميزانية تصل إلى ملياري درهم وتخصيص ميزانية قدرها 3 مليارات درهم للتعليم الأولي من شأنهما تقليص الفوارق".

وتابع الخلفي: "قامت الحكومة بتخصيص 85 ألف منصب شغل للتعليم منذ سنة 2017؛ وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه بالمغرب في ما سبق، إذ فتحت أوراش عديدة تتعلق ببرنامج التعليم الأولي وإصلاح المؤسسات وتوفير الموارد البشرية، رغم التحديات المطروحة على مستوى محاربة بطالة الشباب حاملي الشهادات".

وأورد المسؤول الحكومي السابق: "ميزانية التعليم قاربت سنة 2012 حوالي 48 مليار درهم، بينما تصل في الوقت الحالي إلى 72 مليار درهم"، مشددا على أن "أزيد من 365 دوارا تم ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء، فضلا عن 14 ألف ربط فردي أو جماعي بهاتين الخدمتين خلال السنوات الثلاث الماضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - marroquí الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:22
ما صلحتيه حتى في عهد حكومتك،،، وتطلب ايصلحوه الآخرين،،، أنا منك نسكت،،
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2 - slaxos الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:24
هاد السيد من 2011 و هو فالحكومة 8 سنوات
ودابا جاي يفتي علينا
هاد الشي عارفينو
قول لينا انت مادا اضفت للمغرب خلال تجربتك الحكومية
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3 - وهب الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:24
اين كانت هاته الأفكار والكلمات عندما كنت مسؤولا ؟؟؟؟؟
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4 - Equaliser الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:27
"مين ده؟" كما يقول المصريون... ما سخيتيش؟
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5 - ارفودي الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:29
القطاعات كلها في بلادنا يرجع السبب في تدهورها وهشاشتها إلى الدولة عدا قطاع التعليم الدي يمكن الجزم بأن العنصر البشري فيه هو من يتسبب في رداءته ونكوصه. لو استحضر كل استاد ضميره المهني وتشبع بمبدأ نكران الذات بغض النظر عن هشاشة الإمكانيات وضعف الوسائل اللوجستية ستكون حتما النتائج جيدة .ضعوا مطالبكم المادية جانبا أثناء التدريس ولا تساوموا هده بتلك واختزلوا اضراباتكم التي لا تنتهي وخافوا ربكم أولا وأخيرا
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6 - c est clair الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:30
نادى ينادي نونادون. فاقد الشيئ لا يعطيه.Je suis Clair.
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7 - جس النبض الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:32
لماذا لم تطالب به اسي لوزير السابق ايام كنت في منصبك يمات كنتي تخرج فشعب عينيك ؟؟ ماذا تغير الآن حتى ملامح وجهك تغيرت حزن و اسى و شفقة.....
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8 - ولد البلاد الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:48
هذا هو النفاق السياسي بعينه، لماذا لم تعملوا على ذلك و كنتم عضوا في الحكومة و لازال حزبكم يرأسها.
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9 - عالم غريب الاثنين 25 نونبر 2019 - 09:50
اما كان عليك ان تطالب بهذه التنمية حينما كنت وزيرا وكانت لك علاقة مع مجلس النواب .(انا عرضنا الامانة على.....وحملها الانسان...) يا مسؤولين انكم تحملون ثقلا كبييييرا
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