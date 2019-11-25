هل يُمهد التقارب بين "البام" و"البيجيدي" لتحالف مشترك في 2021؟

هسبريس- عبد الرحيم العسري

رحلت الخطوط الحمراء التي وضعها حزب العدالة والتنمية على مستوى تحالفاته السياسية مع رحيل عبد الإله بنكيران، الذي كان يعتبر التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة خطاً أحمر حتى لو كلفه ذلك الخروج إلى المعارضة.

لكن منذ تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان توالت تصريحات قيادات "البيجيدي"، بما في ذلك تصريحات سعد الدين العثماني وعزيز الرباح وسليمان العمراني، التي تُبرر هذا "الزواج السياسي" بـ"المصلحة العليا للوطن".

عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قال بدوره في حواره مع هسبريس إن الأصالة والمعاصرة يتجه ليصبح حزبا وطنيا كباقي الأحزاب السياسية، مضيفا أن حزبه "يلمس أن البعض في الأصالة والمعاصرة يتجه إلى معالجة التشوهات التي أصابته"، وزاد: "إذا انتفت فيه العناصر التي جعلت منه حزبا للتحكم فلا مشكلة لنا في التحالف معه سنة 2021".

تعدد الخيارات

إشهار "إخوان العثماني" لإمكانية تحالفهم مع حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات المقبلة يأتي في وقت تزداد علاقة العدالة والتنمية بالتجمع الوطني للأحرار سوءاً، ما يعني أن استمرار التحالف بينهما بعد الانتخابات التشريعية 2021 بات يواجه عدة عراقيل.

ويرى مصطفى السحيمي، المحلل السياسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إزالة حزب العدالة والتنمية للخطوط الحمراء بخصوص إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة يعكس قيام هذا الحزب الإسلامي بمراجعات فكرية على مستوى هويته السياسية.

ويُوضح السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن هذه التصريحات تعكس أيضا شروع حزب العدالة والتنمية في "تسخينات" انتخابية مبكرة مع اقتراب الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية سنة 2021.

ويعتقد المحلل السياسي أن تحالف "البيجيدي" و"البام" في "جهة طنجة" بمثابة أرضية سياسية لتعزيز هذا التحالف في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، حتى يتمكن الحزبان من التحكم في الخريطة الانتخابية الجهوية والجماعية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن حزب العدالة والتنمية "يعي جيداً أنه سيواجه عراقيل في حالة تصدره للانتخابات التشريعية المقبلة، على شاكلة "البلوكاج" السياسي لبنكيران؛ لذلك اختار أن يرسل رسائل إمكانية تحالفه مع الأصالة والمعاصرة، في إطار تعدد الخيارات الممكنة".

السحيمي أوضح أن "البيجيدي" بعد طي صفحة بنكيران "لا مشكل لديه اليوم في التحالف مع عدو الأمس الأصالة والمعاصرة؛ لأن ما يهمه هو الحفاظ على موقعه في الحكومة حتى لو كان ذلك على حساب المواقف والمبادئ".

الاستمرار في الحكومة

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح في الصدد ذاته أن التراشق المستمر بين قيادات العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يدل على أن أحد الحزبين سيكون في المعارضة.

وأشار اسليمي إلى أنه "يصعب على المغرب أن يعود بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بتحالف يوجد ضمنه العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وإلا ستصبح اللعبة السياسية صفرية، وهي مسألة خطيرة على المشهد السياسي".

وأورد الباحث، في تصريح لهسبريس، أن جل هذه المؤشرات تُفسر رفع "البيجيدي" لتحفظاته السياسية ضد الأصالة والمعاصرة، موردا أن "قيادات العدالة والتنمية تشعر بوجود تباعد وتوتر بين "الحمامة" و"البام"، لذلك تُحاول الاقتراب أكثر من "الجرار"".

ويعكس التقارب بين "البيجيدي" و"البام"، وفق المصدر ذاته، "تحولا نوعيا داخل العدالة والتنمية الذي لم يعد كما كان، بل بات حزبا يبحث عن كل التحالفات الممكنة ويقبل بكل المقايضات للاستمرار في الحكومة، وهو وضع شبيه بالتحولات التي يعيشها حزب النهضة الإسلامي في تونس".

وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن المرحلة المقبلة ستتسم بالمزيد من التراشق السياسي بين "الأحرار" و"البيجيدي"، مقابل تراجع التصريحات الهجومية لإخوان العثماني ضد حزب الأصالة والمعاصرة.