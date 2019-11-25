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الرئيسية | سياسة | هل يُمهد التقارب بين "البام" و"البيجيدي" لتحالف مشترك في 2021؟

هل يُمهد التقارب بين "البام" و"البيجيدي" لتحالف مشترك في 2021؟

هل يُمهد التقارب بين "البام" و"البيجيدي" لتحالف مشترك في 2021؟
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:00

رحلت الخطوط الحمراء التي وضعها حزب العدالة والتنمية على مستوى تحالفاته السياسية مع رحيل عبد الإله بنكيران، الذي كان يعتبر التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة خطاً أحمر حتى لو كلفه ذلك الخروج إلى المعارضة.

لكن منذ تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان توالت تصريحات قيادات "البيجيدي"، بما في ذلك تصريحات سعد الدين العثماني وعزيز الرباح وسليمان العمراني، التي تُبرر هذا "الزواج السياسي" بـ"المصلحة العليا للوطن".

عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قال بدوره في حواره مع هسبريس إن الأصالة والمعاصرة يتجه ليصبح حزبا وطنيا كباقي الأحزاب السياسية، مضيفا أن حزبه "يلمس أن البعض في الأصالة والمعاصرة يتجه إلى معالجة التشوهات التي أصابته"، وزاد: "إذا انتفت فيه العناصر التي جعلت منه حزبا للتحكم فلا مشكلة لنا في التحالف معه سنة 2021".

تعدد الخيارات

إشهار "إخوان العثماني" لإمكانية تحالفهم مع حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات المقبلة يأتي في وقت تزداد علاقة العدالة والتنمية بالتجمع الوطني للأحرار سوءاً، ما يعني أن استمرار التحالف بينهما بعد الانتخابات التشريعية 2021 بات يواجه عدة عراقيل.

ويرى مصطفى السحيمي، المحلل السياسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إزالة حزب العدالة والتنمية للخطوط الحمراء بخصوص إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة يعكس قيام هذا الحزب الإسلامي بمراجعات فكرية على مستوى هويته السياسية.

ويُوضح السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن هذه التصريحات تعكس أيضا شروع حزب العدالة والتنمية في "تسخينات" انتخابية مبكرة مع اقتراب الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية سنة 2021.

ويعتقد المحلل السياسي أن تحالف "البيجيدي" و"البام" في "جهة طنجة" بمثابة أرضية سياسية لتعزيز هذا التحالف في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، حتى يتمكن الحزبان من التحكم في الخريطة الانتخابية الجهوية والجماعية.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن حزب العدالة والتنمية "يعي جيداً أنه سيواجه عراقيل في حالة تصدره للانتخابات التشريعية المقبلة، على شاكلة "البلوكاج" السياسي لبنكيران؛ لذلك اختار أن يرسل رسائل إمكانية تحالفه مع الأصالة والمعاصرة، في إطار تعدد الخيارات الممكنة".

السحيمي أوضح أن "البيجيدي" بعد طي صفحة بنكيران "لا مشكل لديه اليوم في التحالف مع عدو الأمس الأصالة والمعاصرة؛ لأن ما يهمه هو الحفاظ على موقعه في الحكومة حتى لو كان ذلك على حساب المواقف والمبادئ".

الاستمرار في الحكومة

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح في الصدد ذاته أن التراشق المستمر بين قيادات العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار يدل على أن أحد الحزبين سيكون في المعارضة.

وأشار اسليمي إلى أنه "يصعب على المغرب أن يعود بعد الانتخابات التشريعية المقبلة بتحالف يوجد ضمنه العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وإلا ستصبح اللعبة السياسية صفرية، وهي مسألة خطيرة على المشهد السياسي".

وأورد الباحث، في تصريح لهسبريس، أن جل هذه المؤشرات تُفسر رفع "البيجيدي" لتحفظاته السياسية ضد الأصالة والمعاصرة، موردا أن "قيادات العدالة والتنمية تشعر بوجود تباعد وتوتر بين "الحمامة" و"البام"، لذلك تُحاول الاقتراب أكثر من "الجرار"".

ويعكس التقارب بين "البيجيدي" و"البام"، وفق المصدر ذاته، "تحولا نوعيا داخل العدالة والتنمية الذي لم يعد كما كان، بل بات حزبا يبحث عن كل التحالفات الممكنة ويقبل بكل المقايضات للاستمرار في الحكومة، وهو وضع شبيه بالتحولات التي يعيشها حزب النهضة الإسلامي في تونس".

وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن المرحلة المقبلة ستتسم بالمزيد من التراشق السياسي بين "الأحرار" و"البيجيدي"، مقابل تراجع التصريحات الهجومية لإخوان العثماني ضد حزب الأصالة والمعاصرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - abdou الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:23
بحال العدالة بحال البام بحال الأحرار بحال باقي الأحزاب.
الأحزاب فالمغرب بحال اللعابة ديال الكورة: كيتسناو المدرب إكول ليهوم شكون فيهوم غيدخل للتيران إلعب وفين غيكون فالملعب واش الدفاع أولا الهجوم أولا الميليو والخطة دالفريق.
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28
2 - المتتبع الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:24
الحمد لله ايه يا السياسة ياه المسلمون والعلمانيون اصبحوا يدا في يد لم تبقي لا محاربك الاسلام السياسي ولا محاربة حزب التحكم اختلط الحابل بالنابل
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6
3 - بائع متجول الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:26
يمهدون ويتفقون ويتحالفون ويتعاركون ويصرخون ويعارض بعضهم البعض من أجل شيء واحد..مصالحهم الشخصية أولاً وأخيراً بينما أخر ما قد يلتفتون له هو الشعب.. شخصياً صارت لدي قناعة تامة وهي كالتالي: البلاد مشات فيها أحمادي.
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4 - مغربي...... الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:26
لا فرق بين البيجيدي والبام والاحرار...... المستقبل لليسار
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4
5 - محب الوطن الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:29
الجري وراء المصالح. وبهذا تشوه اللعبة السياسية، و داد نفور المواطنين من الانتخابات.
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6 - idir الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:30
أكبر خدعة سيواجهها البيجيدي. وستنقلب على البام كذلك. ساحة سياسية فارغة رغمة كترة اللأحزاب . ميزانية محدودة إنجازات محدودة طموح محدود . إرجعوا إلى الخلف فالبداية من الصفر خير من ترقيع المنجز من الأمور .
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5
7 - الراس لي مايدور ذ، كدبا الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:34
المعروف لدى جميع المغاربة أن البيجدي لا دين له و لا وجهة له سوى الإتحاد والتحالف مع المنصب و المال. المغاربة تعرفوا على حزب بنكيران خلال العشر سنوات الفارط و تأكد لهم بالملموس أن العدالة و التنمية يعتمد فلسفة '' الراس لي ما يدور كديا''.... لذالك ليس غريب على الحزب الذي غير جلده 3600 درجة ان يتحالف مع إبليس من أجل ضمان وضع مريح له في المشهد السياسي المغربي... مع ضمان طبعا الترقي الإجتماعي و المالي عبر الإسترزاق السياسي التسول لدى( لي يسوى و لي ميسواش).... ليس العيب في حزب بنكيران إنما العيب في من لا زال يراهن على هذا الحزب الذي استعمل الدين كقنطرة لتحسين ظروفه الإجتماعية... و التي كانت طبعا جد مزرية قبل الربيع العربي. ألا شاهت وجوه !!!
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8 - نزيه الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:38
حزب العدالة والتنمية حزب يتحالف حتى مع الشيطان.المهم بقائه في الحكومة.وهي سيظل يخطب في الاحزاب .لكن من يا ترى سيقبل الزواج انتهى الكلام .
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9 - Fatim-zahra الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:39
التنبؤ لمن سيفوز بالانتخابات المقبلة اصبح في نظري صعبا, رغم ان حزب العدالة و التنمية ما زال يؤمن بانه سيتصدر الانتخابات المقبلة او يظهر ثقة في النفس, ربما يمك وصفها بالمبالغ فيها, لان حزب التجمع الوطني للاحرار تغير كثيرا و اصبح معادلة صعبة امامه, لانه يركز علىشعارات جديدة كالعمل و المعقول و البعد الامازيغي "اغراس" و محاربة الفقر و البطالة و التنمية المستدامة و تنزيل الرؤية الملكية...لذلك فهو يريد اي البيجيدي التحالف مع البام, لمواجهة الاحرار بوصفه بانه الحزب الاداري المخزني و ممثل الباطرونا و التحكم الجديد و و و حزب التماسيح و العفاريت هههه
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10 - Mogador الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:39
من عجائب و غرائب السياسة بالمغرب، تحالف و تقارب العدالة و الأصالة ، ليتبين لنا زيف السياسة و مكر السياسيين و غباء المصوتين.
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11 - Sniper الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:43
أعداء فالفكر أصدقاء اليوم من اجل المناصب والمال انها صفات المنافقين
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12 - محمد أيوب الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:47
حسب التعليمات:
ما يضحكني حقا في مشهدنا السياسي هو هذا الحديث عن:"التحالف"بين الدكاكين السياسية التي تؤثث هذا المشهد البئيس..ماذا قدمت هذا الدكاكين بمختلف أطيافها للمواطن؟حتى التأطير عجزت عن توفيره فأصبحت الملاعب والشوارع والفضاءات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي هي البديل عن باقي مؤسسات الوساطة للتعبير عن انشغالات الشعب بدلا من الدكاكين التي يغدق عليها من المال العام الملايير من دون نتيجة تذكر..ثم يأتي الحديث عن: "التحالف"وكأن في بلدنا ديمقراطية حقيقية كما في اسبانيا مثلا تستدعي قيام تحالفات...احترمونا أيها الكتاب من فضلكم..نحن لا توجد عندنا ديمقراطية حقيقية كما هي متعارف عليها دوليا..نحن نعيش في بلد كل شيء فيه موجه ومتحكم فيه بما فيها أغاني الراب..وتأسيسا على ذلك فان التحالف بين المصباح والبان قد يتحقق اذا ما أعطيته لذلك الاوامر والتعليمات من أصحاب القرار الفعليين الذين يديرون خيوط اللعبة بما فيها لعبة التحالفات..فالنفخ في دكان الحمامة قد يجر معه دكان الميزان ليشكلا معا: "أغلبية"في مسرحية2021 بعد ان انتهت:"مهمة" دكان المصباح الذي قد تعطى التعليمات للجرار للتحالف معه لتكوين:"معارضة"...
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13 - Salé Ahmed الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:52
حزب الأصالة والمعاصرة ، هل تعلم باننا فقدنا الثقة في حزب العدالة والتنمية ،
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14 - عبده الاثنين 25 نونبر 2019 - 16:52
وبذلك بكون البام قد حفر قبره بنفسه..وستكون نسبة مقاعده هزيلة جدا....
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15 - addeslam الاثنين 25 نونبر 2019 - 17:02
الشيء الثابت في السياسة المغربية أنه لا شيء ثابت وذلك حسب الإشارات و التعليمات.
لا أحد يمكنه تحليل ما يقع و لا التكهن بما سيقع.
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16 - البعمراني الاثنين 25 نونبر 2019 - 17:02
ادا تمت مقاطعة الانتخابات كما يروج. لها pjdفسيتصدر. لان المقاطعة. هم المستفيدون منها
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17 - simohamed الاثنين 25 نونبر 2019 - 17:04
ا لتسخينات الانتخابية السابقة لاوانها تترجم غالبا سيكولوجية حزب او احزاب وصلت الى الاتهيار و الاحساس بقرب فقدان التحكم في من صوتوا عليها من قبل. كل دلك يفسر بالنتائج السلبية التي حصدها العدالة والتنمية بسبب سياسته الفاشلة في تدبير ملفات التعليم والصحة والقضاء. حتى الشان الديني لم يسلم من التدني ودلك فب غياب رؤية واضحة لكوادر الحزب في تاطير الاتباع الدين فقدوا التقة في كوادرهم الدين اغراهم المال.
نحن في حاجة الى تحالفات استراتيجية تنبني على افكار يمكن تفعيلها على ارض الواقع .
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18 - بابا أحمد الاثنين 25 نونبر 2019 - 17:16
يبدو لي أن الشعب في سبات عميق وگالس في المقاهي والبيوت يعلق على النيت . راه خاص شي حل لهذا التكالب الحزبي على المغاربة والاسترزاق والإغتناء الفاحش على حساب الضرائب التي تفرض عليهم.
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19 - Hdidane الاثنين 25 نونبر 2019 - 17:19
في بلدي… تحول شيء اسمه الدولة، إلى ما يشبه رقعة شطرنج لا يهم اللاعبين فيها ــ أو بها ــ أن يفوز أحدهم أو يخسر. ما يهمهم… هو أن تستمر اللعبة فقط، وأن تظل رقعة الشطرنج جاهزة
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