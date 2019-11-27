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كُتّاب وآراء
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وزير خارجية أمريكا يزور المغرب في مطلع دجنبر
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 22:20
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيزور المغرب في مطلع شهر دجنبر المقبل.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن المغرب "يعد أحد الشركاء الأساسيين للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة"، مبرزا أن الزيارة "ستكون فرصة للتباحث حول سبل تعزيز العلاقة المشتركة بين البلدين".
وتعد زيارة بومبيو إلى المغرب ثالث أهم زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، بعد تلك التي قادت مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب إلى الرباط قبل أيام خلت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مغربي الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 22:36
إدارة ترامب واقعية و تعي أن المغرب هو أهم حليف في جنوب المتوسط و العقبة الوحيدة أمام إرهابيي منطقة الساحل و الصحراء
3 - امريكا الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 22:59
امريكا لا حليف ولا صديق عندها باستثناء بني صهيون
اينما انتهت مصلحتها انتهت صداقتها .من يعادي المغرب في وحدته الترابية ويقدم الدعم لمرتزقة الانفصال اليست جمعية كندي وصقور الكونغرس امثال جون بولتون !!؟
اينما انتهت مصلحتها انتهت صداقتها .من يعادي المغرب في وحدته الترابية ويقدم الدعم لمرتزقة الانفصال اليست جمعية كندي وصقور الكونغرس امثال جون بولتون !!؟
4 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 22:59
جاء في نشرة الأخبار بالأولى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصل هاتفيا بوزيرنا في الخارجية و هذا وزير الخارجية الأميركي يعلن عن زيارته المقبلة لوطننا و ها البوليساريو تعلن عن عزمها عقد "مؤتمرها "بمنطقة تيفاريتي في خطوة مستفزة لنا.....فهل اينعت رؤوس الأعداء و حان قطافها؟ الصحراء لنا لا لغيرنا. ....تحية وطنية صادقة لكل واحد من أفراد قواتنا المسلحة الملكية...
5 - البجعدي الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:22
حكومة ترومب تُلِّح بإصرار على صفقة القرن لو قبل المغرب المسؤول على القدس سيتبعونه كل الدول العربية
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:33
مرحبا بالضيف الكريم أعتقد أن الزيارة المعلنة جائة في وقتها نظرا لتعنة المرتزقة الدين دفعتهم الجزائر إلى المغامرة لتصرف الأنظار عن تزوير الانتخابات وزيارة وزير الخارجية الأمريكي في هذا الوقت بالذات تصب في مصلحة المغرب المتشبة بالشرعية الدولية عكس الآخرين الدين وضعوا في موقف ضعيف بالقرار 2494 الدي قضى عليهم وكشف عورتهم
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