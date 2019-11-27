وزير خارجية أمريكا يزور المغرب في مطلع دجنبر

هسبريس - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيزور المغرب في مطلع شهر دجنبر المقبل.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن المغرب "يعد أحد الشركاء الأساسيين للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة"، مبرزا أن الزيارة "ستكون فرصة للتباحث حول سبل تعزيز العلاقة المشتركة بين البلدين".

وتعد زيارة بومبيو إلى المغرب ثالث أهم زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، بعد تلك التي قادت مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب إلى الرباط قبل أيام خلت.