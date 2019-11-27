24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراسة ألمانية: مخاطر الألومنيوم وخيمة على الصحة (5.00)

  2. حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)

  3. الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)

  4. حملة تعزز أنسنة ظروف الاعتقال بسجن وزان (5.00)

  5. حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | استئنافية الرباط تحسم "نزاع البام" في شهر دجنبر

استئنافية الرباط تحسم "نزاع البام" في شهر دجنبر

استئنافية الرباط تحسم "نزاع البام" في شهر دجنبر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 19:19

أدخلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، ملف النزاع داخل حزب الأصالة والمعاصرة بين الأمين العام، عبد الحكيم بنشماش، وتيار المستقبل بقيادة سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الرابع، للمداولة من أجل النطق بالحكم.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في الرابع من شهر دجنبر المقبل، والذي سيطوي صفحة الخلاف بين التيارين المتصارعين على شرعية عقد المؤتمر الوطني الرابع.

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط قضت ببطلان انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، معتبرة كل القرارات الصادرة عنه باطلة، ومنتصرة للأمين العام للحزب عبد الحكيم بنشماش.

ورغم هذا الحكم فقد واصل تيار المستقبل المعارض تحضيراته لعقد المؤتمر الوطني الرابع، معولا على الحكم الاستئنافي من أجل استكمال الإجراءات وعقد المؤتمر في الوقت الذي حددته اللجنة التحضيرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.