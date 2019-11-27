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كُتّاب وآراء
استئنافية الرباط تحسم "نزاع البام" في شهر دجنبر
أدخلت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، ملف النزاع داخل حزب الأصالة والمعاصرة بين الأمين العام، عبد الحكيم بنشماش، وتيار المستقبل بقيادة سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الرابع، للمداولة من أجل النطق بالحكم.
وقررت المحكمة النطق بالحكم في الرابع من شهر دجنبر المقبل، والذي سيطوي صفحة الخلاف بين التيارين المتصارعين على شرعية عقد المؤتمر الوطني الرابع.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط قضت ببطلان انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، معتبرة كل القرارات الصادرة عنه باطلة، ومنتصرة للأمين العام للحزب عبد الحكيم بنشماش.
ورغم هذا الحكم فقد واصل تيار المستقبل المعارض تحضيراته لعقد المؤتمر الوطني الرابع، معولا على الحكم الاستئنافي من أجل استكمال الإجراءات وعقد المؤتمر في الوقت الذي حددته اللجنة التحضيرية.