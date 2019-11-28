حين عارض اليوسفي امتناع الوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية

هسبريس من الرباط

بينما تستمر حكومة سعد الدين العثماني في مساعيها لتمرير مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمادة تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة طبقاً لأحكام قضائية، لازال أهل القانون يحتجون ضدها في مختلف جهات المغرب.

وبعدما مرت المادة من مجلس النواب بسهولة، يعرف مجلس المستشارين نقاشاً مستفيضاً حولها، إذ توجد أصوات عدة معارضة لها، وهو ما دفع بتشكيل لجنة للنظر في تعديلها، ما قد يدفع الحكومة إلى التراجع عن تمسكها بالمقتضى.

وليست هذه المرة الأولى التي يخلق فيه هذا المقتضى جدلاً كبيراً في المغرب، فقبل سنوات قليلة وضعته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية وتراجعت عنه تحت ضغط واحتجاج البرلمانيين والقضاة واستنكار من الحقوقيين.

وتُبرر حكومة سعد الدين العثماني اقتراحها لهذا المقتضى بكون تنفيذ الأحكام القضائية يستنزف ميزانيات الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية، إذ أشارت إلى أنها أدت خلال السنتين الماضيتين ما مقداره 10 مليارات درهم.

وامتناع الوزارات عن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ليس بجديد في المغرب، فبالعودة إلى حكومة التناوب نجد منشوراً أصدره عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول آنذاك، وجهه إلى أعضاء حكومته بخصوص الأمر.

المنشور الذي يحمل رقم 37/98 بتاريخ 31 غشت 1998 جاء فيه: "يَرِدُ على الوزير الأول يومياً عدد كبير من المراسلات، يشتكي أصحابها من امتناع بعض الوزارات إما أصلياً أو بحكم الوصاية، وكذا بعض المكاتب الوطنية والجماعات المحلية والوكالات المستقلة، عن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به".

وشدد اليوسفي في منشوره على أنه "ينبغي التذكير بأن الامتناع عن تنفيذ حكم أصبح نهائياً واكتسب قوة الشيء المقضي به يعتبر في مفهوم القانون الجنائي تحقيراً لأمر قضائي، مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات قانونية".

في المقابل، أكد اليوسفي أن "تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية، وفي الوقت ذاته اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان".

ودعا الوزير الأول حينها عبر منشوره وزراء وكتاب الدولة في حكومته آنذاك إلى "إصدار تعليمات صريحة للمصالح المعنية بوجوب تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة إدارة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية".

كما طالب اليوسفي مسؤولي الحكومة بـ"السهر على تطبيق تعليماتهم من طرف المصالح المختصة حتى تسترجع للمشروعية سيادتها وللقضاء قدسيته وحرمته ويسود الاطمئنان في نفوس المتقاضين طبقاً للتوجيهات الرشيدة السامية لصاحب الجلالة".