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الرئيسية | سياسة | حين عارض اليوسفي امتناع الوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية

حين عارض اليوسفي امتناع الوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية

حين عارض اليوسفي امتناع الوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 17:00

بينما تستمر حكومة سعد الدين العثماني في مساعيها لتمرير مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمادة تمنع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة طبقاً لأحكام قضائية، لازال أهل القانون يحتجون ضدها في مختلف جهات المغرب.

وبعدما مرت المادة من مجلس النواب بسهولة، يعرف مجلس المستشارين نقاشاً مستفيضاً حولها، إذ توجد أصوات عدة معارضة لها، وهو ما دفع بتشكيل لجنة للنظر في تعديلها، ما قد يدفع الحكومة إلى التراجع عن تمسكها بالمقتضى.

وليست هذه المرة الأولى التي يخلق فيه هذا المقتضى جدلاً كبيراً في المغرب، فقبل سنوات قليلة وضعته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية وتراجعت عنه تحت ضغط واحتجاج البرلمانيين والقضاة واستنكار من الحقوقيين.

وتُبرر حكومة سعد الدين العثماني اقتراحها لهذا المقتضى بكون تنفيذ الأحكام القضائية يستنزف ميزانيات الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية، إذ أشارت إلى أنها أدت خلال السنتين الماضيتين ما مقداره 10 مليارات درهم.

وامتناع الوزارات عن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ليس بجديد في المغرب، فبالعودة إلى حكومة التناوب نجد منشوراً أصدره عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول آنذاك، وجهه إلى أعضاء حكومته بخصوص الأمر.

المنشور الذي يحمل رقم 37/98 بتاريخ 31 غشت 1998 جاء فيه: "يَرِدُ على الوزير الأول يومياً عدد كبير من المراسلات، يشتكي أصحابها من امتناع بعض الوزارات إما أصلياً أو بحكم الوصاية، وكذا بعض المكاتب الوطنية والجماعات المحلية والوكالات المستقلة، عن تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية رغم اكتسابها لقوة الشيء المقضي به".

وشدد اليوسفي في منشوره على أنه "ينبغي التذكير بأن الامتناع عن تنفيذ حكم أصبح نهائياً واكتسب قوة الشيء المقضي به يعتبر في مفهوم القانون الجنائي تحقيراً لأمر قضائي، مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات قانونية".

في المقابل، أكد اليوسفي أن "تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية، وفي الوقت ذاته اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان".

ودعا الوزير الأول حينها عبر منشوره وزراء وكتاب الدولة في حكومته آنذاك إلى "إصدار تعليمات صريحة للمصالح المعنية بوجوب تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة إدارة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية".

كما طالب اليوسفي مسؤولي الحكومة بـ"السهر على تطبيق تعليماتهم من طرف المصالح المختصة حتى تسترجع للمشروعية سيادتها وللقضاء قدسيته وحرمته ويسود الاطمئنان في نفوس المتقاضين طبقاً للتوجيهات الرشيدة السامية لصاحب الجلالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - bensaid الخميس 28 نونبر 2019 - 17:22
نعم الرجل.رجل دولة من الطراز الرفيع.لم نسمع له لغوا قط.ينصت كثيرا و يتكلم قليلا.إنه الأستاذ المقاوم.
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2 - issam الخميس 28 نونبر 2019 - 17:24
a l'Europe chacun assume sa responsabilité (parlement -les commun)
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3 - عادل الخميس 28 نونبر 2019 - 17:25
حكومة الباجدة ترمي بالمغرب للهاوية، في صمت رهيب لأحزاب التحالف الحكومي...
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4 - شكرا الخميس 28 نونبر 2019 - 17:27
أين للمغرب برجل مثل اليوسفي نحتاج اليوم لمسؤوليين وطنيين حقا
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5 - حداوي مغربي مغربي الخميس 28 نونبر 2019 - 17:39
السيد اليوسفي رجل قانون ناضل من أجل الديمقراطية و إرساء دولة الحق و القانون...أفكاره التقدمية ادخلته السجون...له وزن خارج الوطن الشيء الذي جعل عدة دول و خاصة في امريكة الاتينية تسحب اعترافها بجمهورية تندوف.....
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6 - ناصر الخميس 28 نونبر 2019 - 17:45
ما يذهلني الى درجة الجنون هو كيف لمسؤول يصوت على المادة 9 ويدعي أنه يدور حول العالم لجلب الإستثمارلت ....
هل يعقل أن تجد من سيستثمر في بلد لا يضمن استرجاع مستحقاته التي تكون في ذمة الدولة أمام مادة قانونية تفتح باب الإفلات من الأداء ؟؟؟؟؟
قولوا لنا : بغينا نكملو ما تبقى ونطفيوا الضو .....صافي .
وإن كان لابد و اقتضت عبقرية مقننينا أصحاب السنطيحة إلا ذلك فليقيدوا المادة بمحضر تصالحي إرادي مع صاحب المال مقابل فوائد تجدول مع الدين وتحمل تبعات كل الأضرار التي يمكن أن تلحقه .
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7 - شريف الخميس 28 نونبر 2019 - 18:01
اسم عبد الرحمان اليوسفي لن يتكرر مرة أخرى بهذا البلد السعيد ونعم الرجال.
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8 - كريم الخميس 28 نونبر 2019 - 18:04
المطالبة باسقاط مادة عدم تطبيق الاحكام النهاية الصادرة ضد الدولة . فالحكومة تريد التدخل في القضاء و يعتبر هدا العمل غير قانوني وغير دستوري كما يمتل تراجع كبير عن الديمقراطية القضائية التي حققها المغرب بفضل فصل السلطة القضائية عن الحكومة.
فالمواطنين هم سواسية أمام القضاء ولا يمكن للحكومة عدم الالتزام بالاحكام القضائية الصادرة ضدها.
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9 - Bent agadir الخميس 28 نونبر 2019 - 18:13
انزه وزير و سياسي مغربي هو السيد اليوسفي ابى من ابى و كره من كره
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10 - د.عبدالقاهربناني الخميس 28 نونبر 2019 - 18:14
يجب أن نستلهم العبر: فمرحلة التناوب الدموقراطي لم يكن لها دائما ذلك الوجه المظلم الذي يستشعره الناخبون من تلك المرحلة خاصة بعد إستقالة مناضلنا المقاوم الكبير عبد الرحمن اليوسفي أطال الله في عمره. فها هو بما خطته يداه يستبق عصره ويستشرف ما ستؤول إليه الأحوال في مغرب اليوم. فالظاهر أن العهد الذي قطعه الملك الراحل الحسن الثاني و الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي لم يكن عبثا لكن بؤر الإستبداد عجلت بإختراق تجربة التناوب ونسفها من الداخل ومعها الدموقراطية وإمكانية بروز مناضلين ومقاومين من طينة وقامة زعيمنا الإشتراكي السيد عبد الرحمن اليوسفي.
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11 - متتبع الخميس 28 نونبر 2019 - 18:23
مع احترامي للرجل كشخص، لكن يبقى اليوسفي هو الذي انتقل بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حزب معارض للسلطة إلى حزب مرتم في أحضان السلطة مثله مثل باقي الأحزاب الإدارية الأخرى ضاربا بعرض الحائط سنوات طوال من التضحيات الجسام ولعل النتائج المتدهورة التي يحصل عليها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية منذ أواخر التسعينيات إلى الآن تعبر بوضوح عن هذه الانتكاسة.
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12 - امراجي الخميس 28 نونبر 2019 - 18:27
مرت 9 سنوات و انا في انتظار تعويضي عن نزع ملكية قطعتي الارضية في جماعة باب تازة التابعة لعمالة شفشاون مع العلم ان ملفي واضح ولا يلفه اي غموض او اشكال لم الجاء ابدا الى القضاء لكون المشروع يهم تمدرس و تعلم ابناء المنطقة فياااا ايها المسؤولون اين انتم و تطبيق التعليمات الملكية فيم يخص تعويض الناس عن نزع ارزاقهم اين انتم الى الله المشتكى الى الله اامشتكى
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