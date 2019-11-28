24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاملات "مناجم" تسجل تراجعاً طفيفاً نهاية شتنبر
- فنانون يناهضون "العنف الرقمي" ضد المغربيات بالهاتف والإنترنت
- البوريقي يغازل حبيبته في "أحبك حتى الجنون"
- آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة
- آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب
عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)
توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)
- "الروتين اليومي" يتصدر "الطوندونس المغربي" بالإيحاء "الجنسي" - (76)
- تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر - (58)
- مصدر أمني: هذه ملابسات جريمتي سلا والعرائش - (46)
- توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" - (33)
- عائلات تفتح قلبها وتسرد المعاناة اليومية لمعتقلي "حراك الريف" - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المملكة تشدد المراقبة على الكازينوهات وألعاب الحظ
كشف مشروع قانون جديد أعده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تفاصيل التغييرات التشريعية المرتقب أن تدخل على منظومة مكافحة المغرب لجرائم غسل الأموال وضبطها ومصادرتها.
وتتجلى أبرز التعديلات التي حصلت عليها هسبريس في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في "الأموال القذرة".
وتشير العقوبات الواردة في هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي إلى أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف درهم الأشخاص الطبيعيون.
ويعزز القانون المعروض اليوم الخميس على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على "أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال".
مشروع القانون أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
كما أدرج المشروع ذاته وزارة السكنى لمراقبة الوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدة الرسمية المكلفة بمعالجة المعطيات المالية ستحتفظ بدورها كجهة "إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون".
وبموجب القانون الجديد ستتم إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
كما تضم الإجراءات الجديدة استبدال تسمية "وحدة معالجة المعلومات المالية" بتسمية "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" وتعزيز اختصاصها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
وبموجب هذا المشروع، قرر المغرب إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
يا ايتها الحكومة الموقرة راه كاين على من تطبقوا الحصار من غير هاذو.
كاين الشمكارا والمشرملين والباعة المتجولين والفراشة واصحاب التريبورتورات والطوابسية والسائقين المدرسيين والخطافة ومن لا يؤدون الضرائب وكل من يخالف القانون في هذا البلد.
هبطوا شويا التحت حيت كاين البوليزاريو اللي باغي ايدير المؤتمر ديالوا وقالو فين قالو في تيفاريتي. اوا اسي تيفارتي مغربية او علاش غادي نسمحوا ليهم ايعقدوا موتمرهم فيها. علاش ما نحاصروهمش تم ونطوقهم ونعطيوا ليهم واح الطريح اللي ما عمرهم اينساوها.