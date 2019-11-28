المالكي يقترح إحداث منتدى برلماني مغربي-هنغاري

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس، Istvan HILLER، نائب رئيس الجمعية الوطنية لهنغاريا، الذي يقوم حاليا بزيارة صداقة وعمل إلى المغرب.

في مستهل هذا اللقاء، الذي حضره سفير هنغاريا بالرباط، ثمن رئيس مجلس النواب العلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مذكرا بالتوقيع على مذكرة للتفاهم بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الهنغارية بمناسبة زيارة رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية، Laszlo Kover، إلى المغرب خلال السنة الحالية.

وشدد على أن الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين تعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرا إلى أهمية إرساء تعاون ثنائي يرتكز على تبادل ثقافي وعلمي متين.

وأبرز المالكي الدور الكبير للديبلوماسية البرلمانية في تقوية أواصر التعاون والتقارب بين البلدين، ودعا إلى إعطاء مزيد من الدينامية لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية-الهنغارية بما يساهم في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية.

وفي السياق ذاته، اقترح رئيس مجلس النواب إحداث منتدى برلماني مغربي-هنغاري، يكون بمثابة فضاء للحوار وتقريب وجهات النظر حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد Istvan HILLER، نائب رئيس الجمعية الوطنية لهنغاريا، بالمسار التصاعدي للعلاقات بين البلدين، وبين المؤسستين التشريعيتين على الخصوص. وسجل نجاح الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب إلى هنغاريا سنة 2017، مثمنا مقترح إحداث منتدى برلماني مشترك.

ونوه Istvan HILLER بالسياسة الحكيمة للمملكة وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم بالمنطقة، مشددا على رغبة بلاده في توطيد علاقات التعاون مع المغرب في المجال الاقتصادي والسياحي والثقافي والتربوي والعلمي.

وكشف أن بلاده قررت الرفع من عدد المنح للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم بهنغاريا، كما أخبر أن عددا متزايدا من الطلبة الهنغاريين يهتمون بالدراسة في المؤسسات التعليمية بالمملكة.