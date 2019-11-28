24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)

  2. زيت الزيتون يحمي من "التدهور العقلي والمعرفي" (5.00)

  3. توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)

  4. بنعبد القادر يستعرض منجزات المعهد العالي للقضاء (5.00)

  5. الملك يجدد حرص المغرب على التعاون مع موريتانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المالكي يقترح إحداث منتدى برلماني مغربي-هنغاري

المالكي يقترح إحداث منتدى برلماني مغربي-هنغاري

المالكي يقترح إحداث منتدى برلماني مغربي-هنغاري
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 17:30

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس، Istvan HILLER، نائب رئيس الجمعية الوطنية لهنغاريا، الذي يقوم حاليا بزيارة صداقة وعمل إلى المغرب.

في مستهل هذا اللقاء، الذي حضره سفير هنغاريا بالرباط، ثمن رئيس مجلس النواب العلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مذكرا بالتوقيع على مذكرة للتفاهم بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية الهنغارية بمناسبة زيارة رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية، Laszlo Kover، إلى المغرب خلال السنة الحالية.

وشدد على أن الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين تعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرا إلى أهمية إرساء تعاون ثنائي يرتكز على تبادل ثقافي وعلمي متين.

وأبرز المالكي الدور الكبير للديبلوماسية البرلمانية في تقوية أواصر التعاون والتقارب بين البلدين، ودعا إلى إعطاء مزيد من الدينامية لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية-الهنغارية بما يساهم في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية.

وفي السياق ذاته، اقترح رئيس مجلس النواب إحداث منتدى برلماني مغربي-هنغاري، يكون بمثابة فضاء للحوار وتقريب وجهات النظر حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أشاد Istvan HILLER، نائب رئيس الجمعية الوطنية لهنغاريا، بالمسار التصاعدي للعلاقات بين البلدين، وبين المؤسستين التشريعيتين على الخصوص. وسجل نجاح الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب إلى هنغاريا سنة 2017، مثمنا مقترح إحداث منتدى برلماني مشترك.

ونوه Istvan HILLER بالسياسة الحكيمة للمملكة وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم بالمنطقة، مشددا على رغبة بلاده في توطيد علاقات التعاون مع المغرب في المجال الاقتصادي والسياحي والثقافي والتربوي والعلمي.

وكشف أن بلاده قررت الرفع من عدد المنح للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم بهنغاريا، كما أخبر أن عددا متزايدا من الطلبة الهنغاريين يهتمون بالدراسة في المؤسسات التعليمية بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.