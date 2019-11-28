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الرئيسية | سياسة | العثماني يؤكد عزم حكومته محاربة غسل الأموال

العثماني يؤكد عزم حكومته محاربة غسل الأموال

العثماني يؤكد عزم حكومته محاربة غسل الأموال
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 19:10

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 12.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تقدم به وزير العدل.

واعتبر رئيس الحكومة أن النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال يكتسي أهمية كبيرة ويشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى كون غسل الأموال يعد جريمة "لأنه يحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون".

وقال سعد الدين العثماني: "من آليات مكافحة الفساد، مكافحة الأموال المحصل عليها، وكذا مكافحة غسل هذه الأموال"، مشيرا إلى أن "هذا القانون سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة، ومكافحة مختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال".

"وجاء هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول"، يورد رئيس الحكومة.

ومن الخطوات التي اتخذها المغرب في مجال مكافحة الفساد، ذكر العثماني "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، و"الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي هيئة دستورية عين جلالة الملك محمد السادس منذ فترة رئيسها".

وقال العثماني إن هذه "الإجراءات ستمكن، إلى جانب أخرى، من إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوجاطي الخميس 28 نونبر 2019 - 19:23
هدا مصدق راسو رءيس جكومة مسكين فالخر غا يقولوا ليه.شاركتي معنا فالكميرا الخفية
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2 - مراكشي الخميس 28 نونبر 2019 - 19:29
ادا كنتم صادقين يكفي تطبيق قانون من اين لك هدا الدي ظل في الرفوف بدون تفعيل مند الاستقلال .
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3 - مرتن بري دو كيس الخميس 28 نونبر 2019 - 19:31
العثماني يؤكد عزم بلاده محاربة تبييض الأموال....حسن جدا...ولكن فين كنتوا هدي 10 سنين..قالها قبلك بنكيران ...سنحارب الفساد...والصحيح انكم انتم أصحاب الفساد..وانتم من يهرب الأموال.وانتم من يخرب البلاد والعباد..فستحاسبون الضعيف ..اما من هو بجانبكم فمن يسمح لكم باذاه.؟عجيب أمركم تبيعوا القرد وتضحكوا على اللي شراه.....حاربوا الريع الكبير الذي تتمتعون به كلكم كوزراء وبرلمانيون..أموال الشعب تذهب لحسابكم بصفة تقاعد..واجرة سمينة لا يتقاضاها اسمى رءيس على الأرض ترامب....حاربوا أنفسكم يكون المغرب والمغاربة بخير.
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4 - دنكيشوت زمانه يحارب كْمامو الخميس 28 نونبر 2019 - 19:32
الله يعفو علينا ، مْقابل غير نحارب الفساد نحارب غسل الاموال بالصابون البلدي نحارب الأمية نحارب غسل الادمغة بالشمبوان وُ حتى حاجة ما حربها غير الحملة الّي جات يمشي معاها . دنكيشوت المصباح يحارب الفقراء بغلاء المعيشة لا غير .
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5 - سعيد الخميس 28 نونبر 2019 - 19:35
إذا تعذر تغسيلهم فيجب تفعيل التيمم فهو جائز شرعا
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6 - اومحند الحسين الخميس 28 نونبر 2019 - 19:35
نعم نحن مع محاربة منظومة الفساد برمتها وليس فقط غسيل الأموال...وإلا فأين الأموال المهرب لبنوك أوروبا ؟ أين أموال الريع الحكومي ؟ أين امتيازات المال العام ؟ أين أموال المقالع ورمال البحر ؟ ولائحة الفساد المالي عريضة طويلة...!!!
يظهر أن سيادة العثماني يهتم فقط بالشجرة التي تخفي غاية منظومة الفساد المالي بالمغرب
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7 - عبدالقادر جرسيف الخميس 28 نونبر 2019 - 19:45
السلام عليكم، الله يجازيكم خيرا رجعوا الأموال المهربة والمكدسة بالخارخ، استخلاص الضرائب من اصحاب النفوذ والمصانع والمقالع والمقاولات الكبرى والتنازل عن تقاعد البرلمانيين.
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8 - العام اني الخميس 28 نونبر 2019 - 19:48
مزيان يكنو لفلوس نقيين السلام وعليكم ورحمة الله
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9 - غسل يديك الخميس 28 نونبر 2019 - 19:50
الشعب عازم على غسل يده على الحكومة لانها تقول مالا تعمل والمواطن لم يعد ينتظر منها شئ.
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10 - متقاعد الخميس 28 نونبر 2019 - 19:51
نعم محاربة غسلها وتنظيفها ونشرها في سطح المنزل. حتى تنشف وإعادتها لأصحابها كما قال جدكم الأكبر السيد بن زيدان مقولته الشهيرة[email protected]! ( عفا الله عما سلف) لنبدء من جديد وهكذا دواليك!!!
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