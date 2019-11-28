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الرئيسية | سياسة | "المستشارون" يمررون ميزانية البلاط "في صمت"

"المستشارون" يمررون ميزانية البلاط "في صمت"

"المستشارون" يمررون ميزانية البلاط "في صمت"
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 22:10

بخلاف مجلس النواب، الذي شهد نقاشا حول ميزانية البلاط الملكي، حيث طالب النائبان المنتميان إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي بتخفيضها، لم تحظ الميزانية المذكورة بأي نقاش خلال تقديمها، مساء الخميس، في مجلس المستشارين.

ومرت ميزانية البلاط الملكي في صمت بعدما عرضها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حيث انتقل مباشرة بعد الانتهاء من تقديمها إلى تقديم ميزانية رئاسة الحكومة.

وتدخل رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سائلا المستشارين الذين حضروا أشغال الجلسة عما إن كانوا يرغبون في التدخل، لمناقشة ميزانية البلاط الملكي؛ غير أن أحدا منهم لم يُبد رغبة في المناقشة، ليطلب من الرميد الانتقال إلى تقديم ميزانية رئاسة الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سعيد الخميس 28 نونبر 2019 - 22:19
ميزانية القصر الملكي لانقاش فيها وبارك الله في عمر سيدنا أمير المؤمنين نصره الله وساءر الأسرة الملكية الشريفة.

الله الوطن الملك


نستقبل أول ديسلايك على بركة الله
الديسلايك الديسلايك عطيو الدق مزيان
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-68
2 - الواسيني الخميس 28 نونبر 2019 - 22:19
يستاهل سيدنا الله عزه عزنا الله يشافيه ويعافيه من كل مكروه
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-62
3 - الحاج الخميس 28 نونبر 2019 - 22:28
والله ماتفهم شي حاجة في هاد البلاد تكافينا حتى مع البرلمان بقالينا غير المشتشارين يجب حل هذا الاخير والابقاء برلمان واحد عامسعد الريع
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42
4 - تايكة غرماد الخميس 28 نونبر 2019 - 22:32
يعني مسرحية البرلمان والنقاش تتحطم على ارض الواقع وان لا شيء تغير في دولة ثيوقراطية بامتياز وما غير ذلك سوى كلام في كلام
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31
5 - عنتر الخميس 28 نونبر 2019 - 22:36
حسبي الله ونعم الوكيل،لا سماحة فرزق وليداتنا
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24
6 - IVRY الخميس 28 نونبر 2019 - 22:41
ميزانية القصر لا تناقش .ومن يقول عاش الشعب يدخل السجن .ثروات المغرب لجميع المواطنين متى سنتقدم?نموت نحن ليتبرع الاخرين?
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16
7 - إلى المتدخل الأول: سعيد الخميس 28 نونبر 2019 - 22:44
هل يمكن لك أن تفسر لنا لماذا هذا الإصرار منك على عدم مناقشة ميزانية البلاط؟؟؟ يا أخي في هذه الدنيا كما تعلم كل شيئ يناقش بما فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتبيان الصحيح منها و الضعيف وما بالك بميزانية الدولة وغيرها من الميزانيات.
الله إهديكم....واهدينا.....
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27
8 - الملاحظ الخميس 28 نونبر 2019 - 22:48
الغرفة الثانية مجرد مزيد من استنزاف خزينة البلد المنهكة.....و إنا كنا نريد خيرا لهذا الوطن فالضرورة ليست فقط بإلغاء الغرفة الثانية و إنما تقليص حتى عدد نواب الغرفة الأولى عندها قد يكون البرلمان مؤهلا لنقاش جميع القضايا التي تطرح عليه.......
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3
9 - amin sidi الخميس 28 نونبر 2019 - 22:49
سلام: كيگولو : الصمت هو علامة الريضى : واش بغيتيهوم اوصوتو بلا. ويتقطع رزق مول تقاعد 10 م.
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