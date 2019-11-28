"المستشارون" يمررون ميزانية البلاط "في صمت"

هسبريس من الرباط

بخلاف مجلس النواب، الذي شهد نقاشا حول ميزانية البلاط الملكي، حيث طالب النائبان المنتميان إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي بتخفيضها، لم تحظ الميزانية المذكورة بأي نقاش خلال تقديمها، مساء الخميس، في مجلس المستشارين.

ومرت ميزانية البلاط الملكي في صمت بعدما عرضها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حيث انتقل مباشرة بعد الانتهاء من تقديمها إلى تقديم ميزانية رئاسة الحكومة.

وتدخل رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سائلا المستشارين الذين حضروا أشغال الجلسة عما إن كانوا يرغبون في التدخل، لمناقشة ميزانية البلاط الملكي؛ غير أن أحدا منهم لم يُبد رغبة في المناقشة، ليطلب من الرميد الانتقال إلى تقديم ميزانية رئاسة الحكومة.