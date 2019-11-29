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الرئيسية | سياسة | "المادة 9" تفتح مواجهة الرميد ولفتيت .. ووزارة الداخلية: لا تعليق

"المادة 9" تفتح مواجهة الرميد ولفتيت .. ووزارة الداخلية: لا تعليق

"المادة 9" تفتح مواجهة الرميد ولفتيت .. ووزارة الداخلية: لا تعليق
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:00

مازال الجدل متواصلا بخصوص مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

فقد شهد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، نقاشاً حاداً حول هذه المادة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.

وأكد مصدر حكومي، في تصريح لهسبريس، وقوع شنآن بين الوزيرين خلال أشغال المجلس الحكومي وصل إلى مشادة حادة بينهما، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى التدخل لتلطيف الأجواء.

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية رفض، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرد على المشادات الكلامية بين لفتيت والرميد، وقال: "لا تعليق لوزارة الداخلية حول الموضوع".

ودافع الرميد في مداخلته، وفق مصادر هسبريس، على رفضه لمضامين المادة التاسعة التي جرت المصادقة عليها في مجلس النواب وتوجد في مرحلة المناقشة بمجلس المستشارين.

وينطلق الرميد، وفق مصدر مقرب منه، من مقاربة حقوقية مفادها أن وزير حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون ضد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، في وقت يدافع فيه وزير الداخلية عن مصالح الدولة.

الرميد سبق أن دخل في خلافات أيضا مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بسبب المادة ذاتها، ورجح أن يقوم الأخير بسحبها من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لكن بنشعبون رفض ذلك وترافع لصالح المادة.

جهات حكومية عبرت سابقا في حديث لهسبريس عن غضبها من الموقف الذي اتخذه الرميد خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، واعتبرته بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية.

وقبل أيام، التقى الرميد، على هامش تواجده بمجلس المستشارين، مع قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبحث سبل إلغاء المادة التاسعة.

وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد، فإن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 10 ملايير درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المتتبع الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:23
كما قال تعالي *يخربون بيوتهم بايديهم * انها النقطة التي ستفيض الكاس هذه المادة 9 المشوومة فحذار ثم حذار ثم حذار الوضع بالمغرب لا يتحمل اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
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20
2 - zizi الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:27
امراني احلاهما مر لابد من توافق يحمي الطرفين والشيء الدي لايتم الاشارة اليه كونه تراكمات لسنوات كان العلاج في حينها
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7
3 - الرامي الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:27
مواجهات عنيفة وخطيرة ونزاعات وخصومات حول الكيفية التي سيتم بها سلب وغصب أموال الشعب وممتلكاته . اما الشعب فلحد الآن لم ير شيئا ملموسا
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15
4 - لا يمكن حل مشكل بخلق مشكل الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:28
الدولة تقول بأن العلة من وراء مقتضيات الفصل 9 هو الحرص على استمرارية المرفق العمومي ...كيف يمكن تحقيق ذلك ؟ عن طريق تعطيل أية مسطرة للحجز ضد الدولة ؟ هذا يسمى لغة حل مشكل من خلال خلق مشكل أفضع .أنا لا أفهم أن تكون الدولة هي المتسببة في الملايير المحكوم بها ضدها ، ثم تأتى لتحمل المواطن والمقاولة تبعات أخطاءها من خلال المنع على الحجز على أموالها وراه التخربيق هذا ...الذي يهدد استمرارية المرفق العمومي هي الدولة بأخطائها الكارثية ، هل أعباد الله يعقل أن تقوم وزارة التربية الوطنية او غيرها التي تتوفر على جيش من الموظفين بالترامي على أملاك الغير دون سلوك مسطرة نزع الملكية وحينما يصدر حكم ضدها ترفض الحجز على ممتلكاتها قصد تنفيذه ؟ ...اللغز المحير في هذا الملف : هو أن سي بنشعبون يقول بأنه يحترم أحكام القضاء وأن الدولة ستنفذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها .طيب طالما أن الدولة تؤكد احترامها للقضاء ومستعدة لتنفيذ أحكامه إذن لماذا هي متخوفة من مساطر الحجز ، فمساطر الحجز هي مساطر احتياطية لا يمكن مباشرتها ضدها إلا في حالة رفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها ...هذا يعني أن الدولة فكرشها العجينة
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9
5 - ادريس الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:35
أصبحتم تثقنون فن الإحراج المسرحي.
العبرة بالخاتمة
يا سيدة القرار اتخذ لا داعي لهذا اللغط
مثله مثل قرار زيادة الساعة و رفع سن التقاعد و رفع الدعم عن الغازوال و و و و
لا دور لكم سوى التوقيع باسم المواطن
انتهى الكلام
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7
6 - citoyen الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:39
من هي الدولة
هل هي الموسسة العام التي تنبثق عن التعاقد بين الحاكم والمحكوم بفعلالتمثيلية النسبية اي الانتخابات ام ان هذه الدولة شيئ وموسسة وكيان اخر
ولمذا بالسلامة يمنع الحجز علي ممتلكات الدولة اذا كانت ممتلكات الدولة من اموال الشعب اي المال العام
وبالخصوص من يصر علي الابقاء علي هذه المادة في مالية 2020 هل هم اشخاص او جماعات خارج مفهوم الدولة المتعارف عليه
اين هي الشعارات الرنانة دولة المؤسسات والحق والقانون
اي نائب يمكن في اطار قواعد النقاش والتعديلات المتعارف عليها عالميا ان يتقدم باقتراح تعديل ويحشد الدعم وهو امر ضروري لمناقشة التعديل وبعد ذلك يتم التصويت واذا كانت الاغلبية لازالت ضد حذف او تعديل هذه المادة جاء دور الاعلام لتنوير الراي العام عن الجهات التي تصر علي عدم وجوب الحجز علي ممتلكات الدولة
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5
7 - سيمو الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:39
كون زدتو حتى الضريبة على الواتساب + المادة 9 وبدلك ستحققون نجاحا باهرا فكل الطرق تؤدي إلى تفقير الفقراء
صدق من قال الحكومة الضعيفة إن لم تستطع القضاء على الفقر فقضت على الفقراء.
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3
8 - مومو الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:40
هده المادة ستسبب في تراجع اﻻستتمار مع تخوق اامقاولون الشباب من التعامل مع ااجماعات اامحلية كما بفال ( واش تدعي اامخزن ؟)
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9 - اكذب ثم اكذب!!! الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:43
وزير الداخلية ، رئيسيه الوزير الأول !! يعني ﻻ بد ان يستشيره ، او كل ما قيل !! مسرحية العيال !! او حكومة العثماني ﻻ تنفع وﻻ تضر !! موظف حكومي ، ﻻ حول ولا قوة له !!همه اﻻجرة السمينة ، واﻻمتيازات ، وتقاعد مربح . fin
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2
10 - Mohamed الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:44
La majorité des dus que doit payer l'État préviennent de complicités de responsables de l'administration et des communes avec des personnes physiques et morales pour voler l'argent du peuple.
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1
11 - مواطن الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:45
التساؤل الذي يتفادى كل واحد طرحه هو : لمذا كثرت هذه الأحكام ضد الدولة حتى اصبحت تشكل عبء يصعب تحمله .لمذا لم يتم احترام القانون من طرف ممثلي الدولة حتى لا تصدر ضدهم الاحكام ؟ وهل تمت محاسبة من تسبب في إغراق الدولة في هذه الاحكام ضدها بعدم تطبيقه للقانون والمساطر ،او ان كل المسؤولين لا يبالون بخرق القانون معمدين الشطط في استعمال السلطة ، بما ان "الدولة هي لي غادا تخلص "!!!
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12 - karim الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:46
كثير هم الاشخاص الدين يعتبرون القانون مجالا خاصا بهم يمنع على الاخرين ولوجه..لا يجب ان ننسى ان هدا الرميد هو نفسه الدي اسس لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل ثم حاول التراجع فيما بعد عن الفكرة..لكن الامور كانت قد تجاوزته وصوت البرلمان على طلاق النيابة العامة. اليوم يريد ان يعود الى الواجهة كعراف لحقوق الانسان ولو على حساب التضامن الحكومي..انا شخصيا ضد هده المادة لانها تضرب في الصميم مصداقية الاحكام القضاءية مع وجوب فرض رقابة صارمة على بعض الاحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات بالملايير..
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13 - متابع الجمعة 29 نونبر 2019 - 13:49
هذا هو قانون الغاب .لا أحد يلتمس حقه امام القوي.هل هذه حكومة ام عصابة السطو.
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