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كُتّاب وآراء
"المادة 9" تفتح مواجهة الرميد ولفتيت .. ووزارة الداخلية: لا تعليق
مازال الجدل متواصلا بخصوص مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
فقد شهد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، نقاشاً حاداً حول هذه المادة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.
وأكد مصدر حكومي، في تصريح لهسبريس، وقوع شنآن بين الوزيرين خلال أشغال المجلس الحكومي وصل إلى مشادة حادة بينهما، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى التدخل لتلطيف الأجواء.
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية رفض، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرد على المشادات الكلامية بين لفتيت والرميد، وقال: "لا تعليق لوزارة الداخلية حول الموضوع".
ودافع الرميد في مداخلته، وفق مصادر هسبريس، على رفضه لمضامين المادة التاسعة التي جرت المصادقة عليها في مجلس النواب وتوجد في مرحلة المناقشة بمجلس المستشارين.
وينطلق الرميد، وفق مصدر مقرب منه، من مقاربة حقوقية مفادها أن وزير حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون ضد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، في وقت يدافع فيه وزير الداخلية عن مصالح الدولة.
الرميد سبق أن دخل في خلافات أيضا مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بسبب المادة ذاتها، ورجح أن يقوم الأخير بسحبها من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لكن بنشعبون رفض ذلك وترافع لصالح المادة.
جهات حكومية عبرت سابقا في حديث لهسبريس عن غضبها من الموقف الذي اتخذه الرميد خلال مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، واعتبرته بمثابة تحريض للمستشارين على إسقاط هذه المادة خلال التصويت على مشروع قانون المالية.
وقبل أيام، التقى الرميد، على هامش تواجده بمجلس المستشارين، مع قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبحث سبل إلغاء المادة التاسعة.
وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد، فإن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 10 ملايير درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
العبرة بالخاتمة
يا سيدة القرار اتخذ لا داعي لهذا اللغط
مثله مثل قرار زيادة الساعة و رفع سن التقاعد و رفع الدعم عن الغازوال و و و و
لا دور لكم سوى التوقيع باسم المواطن
انتهى الكلام
هل هي الموسسة العام التي تنبثق عن التعاقد بين الحاكم والمحكوم بفعلالتمثيلية النسبية اي الانتخابات ام ان هذه الدولة شيئ وموسسة وكيان اخر
ولمذا بالسلامة يمنع الحجز علي ممتلكات الدولة اذا كانت ممتلكات الدولة من اموال الشعب اي المال العام
وبالخصوص من يصر علي الابقاء علي هذه المادة في مالية 2020 هل هم اشخاص او جماعات خارج مفهوم الدولة المتعارف عليه
اين هي الشعارات الرنانة دولة المؤسسات والحق والقانون
اي نائب يمكن في اطار قواعد النقاش والتعديلات المتعارف عليها عالميا ان يتقدم باقتراح تعديل ويحشد الدعم وهو امر ضروري لمناقشة التعديل وبعد ذلك يتم التصويت واذا كانت الاغلبية لازالت ضد حذف او تعديل هذه المادة جاء دور الاعلام لتنوير الراي العام عن الجهات التي تصر علي عدم وجوب الحجز علي ممتلكات الدولة
صدق من قال الحكومة الضعيفة إن لم تستطع القضاء على الفقر فقضت على الفقراء.