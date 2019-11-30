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الرئيسية | سياسة | ‪العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد

‪العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد

‪العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد
هسبريس - نورالدين إكجان
السبت 30 نونبر 2019 - 14:00

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "البلاد بحاجة إلى عمل سياسي حقيقي يتسم بالمصداقية، ويضيف الشيء الكثير إلى مصالح المواطنين"، مسجلا أن "النخب الحالية عليها أن تقنع الجميع بقدرتها على ذلك".

وأوضح العثماني، صباح اليوم السبت، في الدورة 11 من الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، المنظمة بمدينة سلا، أنه "مساند لجميع النقاشات التي تؤطرها الأحزاب"، مشددا على أن "التفاعل الإيجابي بين مختلف التنظيمات أمر جد مهم".

وأشار رئيس الحكومة، في لقاء "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، إلى أن السياسيين "عندهم الكبدة على بلادهم"، نافيا أن يكون الفاعلون متظاهرين بحب الوطن؛ "بل لهم عاطفة كبيرة تجاه الوطن الذي ينتمون إليه".

ونبه الأمين العام لـ"البيجيدي" إلى "الظروف الصعبة التي تجتازها العديد من الدول في المشرق والعالم بأسره"، مؤكدا أن "استقرار المغرب مفيد جدا، وجاء نتيجة قيادة الملك محمد السادس ووعي الشعب المغربي".

ولفت العثماني الانتباه إلى أن "العمل السياسي يبقى دائما ركيزة العمل الوطني، لكن شريطة أن تعطاه معانيه الحقيقية، واستطاعته تقديم إجابات عن مطالب المواطنين".

إلى ذلك، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن "النقاش الدائر حاليا حول القانون الجنائي لا يعني التموقف بالسواد أو البياض بشكل قاطع، فداخل الأحزاب بدورها تختلف الآراء إلى حد كبير".

وأضاف العنصر، أمام حضور الجامعة الشعبية، ويتقدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن "القضاة وأفراد القوات العمومية يجدون حرجا في بعض الحالات التي تعرض عليهم، خصوصا ذات الصلة بالحريات الفردية".

وأكمل الأمين العام لـ"حزب السنبلة" أن "السؤال المطروح حاليا هو هل هناك حدود معقولة للحرية الفردية للأشخاص؟"، مؤكدا أن "مسألة اتفاق الجميع حول رأي واحد أمر غير ممكن على الإطلاق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - عبدالحق السبت 30 نونبر 2019 - 14:12
وعند الله تجتمع الخصوم؛ وعند الله تجتمع الخصوم
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2 - راجي السبت 30 نونبر 2019 - 14:16
السي العثماني《إن النخب السياسية يجب عليها أن تقنع الجميع بذلك》هذا هو المشكل؟
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6
3 - الطبال السبت 30 نونبر 2019 - 14:19
الكذوب عيينا بيه وخصوصا من طرف حزبكم . كيف تقول ان السياسيين عندهم الرافة بالعباد وعندهم الكبدة على العباد واش تتظن حنا واكلين مخ الضبع . السياسيين ببلادنا الا القلة القليلة منهم هم الذين لهم حب للوطن ولتنميته ورفاهية سكانه والغالبية تفكر في نفسها وابناءها وعشيرتها وبس . لو كنتم تفكرون في الوطن وابناءه لتنازلتم على الملايين التي تخصص لهم شهريا واكتفيتم ب 2 ملايين شهريا علما ان لكم سيارة وبنزين وسكن بالمجان من دون التعويضات وايضا لتنازلت انت كرئيس للحكومة عن صندوقك الاسود الذي يخصص لك سنويا ويحتوي على ملايين من الدراهم ولوضعته في خدمة سكان الاطلس الذين يموتون حاليا بالبرد وقلة التدفئة واللباس . لا داعي للضحك علينا بخطاباتكم .فحزبكم قهر المغاربة في التسع سنوات التي سيرتم فيها البلاد.
مع التشكرات للطاقم الصحفي ل "هسبريس"
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15
4 - hhh السبت 30 نونبر 2019 - 14:21
الكبدة والرية فركعتوها لعباد الله بالهضرة.شكون ما عندهوش الكبدة على البلاد .البلاد باغا حكومة ما عندهاش الكبدة .لي عندو الكبدة لا يقدر محاربة التماسيح والعفاريت .وخاص المخ ا حبيبي .ماشي الكبدة
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5 - رحيم علي السبت 30 نونبر 2019 - 14:26
قمة النفاق ولغة خشب !! الواقع الاليم الذي يعيش عليه اغلب المواطنين والقرارات الجاءرة واللاشعبية وظروف اللامحاسبة واللاعقاب كل هذا ولا زال يتغنى بالاستثناء والاستقرار وفرحان بالوضعية !!
الى اين والى متى هذا التجاهل الرهيب !!؟
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1
6 - Allal السبت 30 نونبر 2019 - 14:26
الحكومة والسياسيون عندهم الكبدة على جيوب المواطنين ، الأولى عن طريق الضرائب والزيادات في الأثمنة والسياسيون عن طريق الخداع والوعود الكاذبة ٠
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7 - عدمي و افتخر السبت 30 نونبر 2019 - 14:27
السياسيون رؤوفون بالعباد هههههه نكتة واااعرة زيدها على المغرب حسن من فرانسا و حزب العدالة رحمة على العباد و ... بزاف تاع النكت غا قارن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي قبل و بعد امساك العدالة لي هو اكبر قالب شدوه المغاربة و غادي تفهم بعدا غا نزل من برجك البعيد عن هموم الشعب و شوف
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8 - جمال شليحة السبت 30 نونبر 2019 - 14:27
السياسي لي عندو الكبدة على بلادو أسي العثماني كيدخدم بلا إمتيازات و تعويضات ومعاشات غير مستحقة وبدون مايستافد من المنصب السياسي لأغراضه الشخصية ، أغلب السياسين لي كيدخلو للميدان فهاد البلاد هدفهم هو السلطة و النفوذ ، سالييينا .
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9 - مواطن من درجة .... السبت 30 نونبر 2019 - 14:27
رءيس حكومة طبيب نفساني . ادن انا مغربي مريض نفسيا .. كيف يفهم الطبيب في شؤون المال و الاعمال و ....
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10 - Salé Ahmed السبت 30 نونبر 2019 - 14:27
السلام، الله يسمح لك يا السي العثماني على كل ما قمت به وكل ما تنوي القيام به
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11 - abd السبت 30 نونبر 2019 - 14:29
انطلاقا من عنوان السياسيون يرافون بالعباد يتضح بأننا باقيين متأخرين وامشي غي متخلفين وصافي السياسيون راه العباد لي خاصهم يرافون بالسياسي ماشي العكس لأننا في بلاد الديمقراطية وراه العباد لي طلعوكم تما لا صوت يعلو فوق صوت الشعب اسي العتماني
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12 - عادل السبت 30 نونبر 2019 - 14:30
وهل استقرار البلاد يكون ب 2300 درهم في الشهر مقابل 12 ساعة عمل.على من تضحكون
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13 - مواطن السبت 30 نونبر 2019 - 14:30
فعلا المواطن المغربي يعيش في رغد ورفاهية كل شيء متوفر السكن الصحة التعليم الشغل وسائل النقل اسعار المواد الغدائية في متناول الجميع من لحوم واسماك وفاكهة الدخل مرتفع لدى جل المواطنين المغاربة لدجة انك لا تجد لمن تعطي الصدقات اللهم زد وبارك
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14 - Chaiba net السبت 30 نونبر 2019 - 14:30
الاولى خدعة و كذب و الثانية خاصها لعوين وربي عند الجميع
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15 - abouama السبت 30 نونبر 2019 - 14:31
اذا كانت عند أصحاب اللحي هذه السياسة رافة .غلاء المعيشة .بطالة .لاصحة لا تعليم الزيادة في جميع المواد الإستهلاكية فكيف سيكون عندهم القساوة. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب.
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16 - المتتبع السبت 30 نونبر 2019 - 14:33
ما اثار انتباهي هو * الحقوق والحريات للفرد في المجتمع* والله انهلسعار مهم ولكن بالله عليك يا رييس المحكومة كيف تكون للمواطن حقوق وانتم والبرلمان قد شرعنتم للدوس علي هذه الحقوق بالمادة 9 المدرجة في قانون المالية كيف يمكن لمواطن ان يقول ان له حقوق في هذا الوطن لما يلجا الي القضاء وينصفه في مواجهة الدولة والحكم يكتسي الشيءالمحكوم به نهاييا ولكن في ابتنفيذ تقف السلطة القضايية عاجزة عن التنفيذ لان الحكومة والبرلمان صوتوا علي عدم الحجز علي اموال الجماعات وغيرها من الموسسات الحكومية اليس هذا السيد رييس المحكومة هو التناقض الكبير بين الحقول واجحافها اذا ما الفايدة من حكم قضايي لا ينفذ انه العبث والله
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17 - abdo agadir السبت 30 نونبر 2019 - 14:33
أين هي الرأفة على فئة دوي الإحتياجات الخاصة مادا قدمتموه لها وهي تعيش إهمال فضيع وعلى جميع المستويات وما نراه يوميا في شوارع وأزقة مدننا خير دليل على ماتعيشه وما تعانيه فئة المعاقين فكفى كدبا وادا تظنون بإعطائكم تعليمات الى جهات مختلفة من مؤسسات عمومية أو خاصة بتشغيل خمسون أو أكثر من دوي الإحتياجات الخاصة بأنه انجاز بالنسبة لكم فأنتم واهون ﻷن جميع أفراد هده الفئة وعددها في المغرب موجود لدى حكومتكم وجميعها محتاجة الى مساعدات عينية ونقدية للعيش الكريم وهدا حق من حقوقها المنصوص في دستور المملكة .
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18 - robinhood السبت 30 نونبر 2019 - 14:35
هاد القهرة اللي عايشين فيها، غير تترأفو بينا كون ماتترأفوش مانعرف كيف نكونو عايشين. إن لم تستحي فقل ما شئت.
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19 - مرتن بري دو كيس السبت 30 نونبر 2019 - 14:35
"السياسيون عندهم كبدة على بلادهم " بالطبع آ السي العثماني تكون كبدة عندهم ..لان هذا البلد أصبح بلادهم لوحدهم..بلاد لا يملك فيه الفقير سوى الشقاء..بلاد أهدت ما في بطنها وما في بحارها وما فوقها فاصبح ملكا لهم ...بل تملكوه ..فلم يبقى للفقير سوى الفقر ..فتتكلم على محبتهم لهذا البلد لكون آخر موظف سامي فيهم يتقاضى في شهر..ما يعيش به 10عائلات في البوادي والحواضر لمدة سنة...ونهب أموال هذه البلاد التي ربيتم عليها الكبدة وخيراتها وجعلها لانفسهم بمثابة أجور..وتقاعدات موروثة طول الحياة لهم ولذويهم.فتهريب الأموال والفساد والتهرب والتملص من الضرائب كلها من صفات من لهم الكبدة على هذه البلاد فكيف لا وهي مصدر رفاهيتهم وتغير أحوالهم في مدة وجيزة..... لكن هذه الكبدة التي لهم، مريضة ب cyrose de foie وستموت هي وحبها لهذه البلاد التي لا يحبها حقا سوى من ليس له شيءا فيها يحبها فقيرها فقط.....
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20 - ادم السبت 30 نونبر 2019 - 14:35
السياسيين الحقيقيين هما لي كايديرو التنمية فالبلدان ديالهوم او كايحاربو الفقر والبلدان ديالهوم تقدمت اما انت السي العثماني بحالك بحال كل السياسيين المغاربة فيكوم غي الهدرة والوعود الكاذبة احنا كمواطنين ماعمرما حسينا بكوم درتو شي حاجة زوينة للبلاد كاديرو غي لريوسكوم او عاىلتكم الشعب يمشي يموت
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21 - عبد السبت 30 نونبر 2019 - 14:36
السيد الوزير لا احد يشك ان الغالبية العضمى من السياسيين يحبون الوطن و لكن اذا تعارض حب الوطن مع حب الذات و اللذات فالا مصلح تعلوا على حب الذات و خير دليل على ذالك اجور البرلمانيين و الوزراء و تقاعدهم و الامتيازات و الماذونيات و الرخص ووووو
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22 - رد البال راحنا عايقين السبت 30 نونبر 2019 - 14:38
على من كاعود زابورك يا داوود. الكل عاق و فاق. المرض التي تعاني منه بلادنا هو السياسيون الذين لا اخلاق لهم، و لا درة عطف لهم على هذا الوطن المسكين.
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