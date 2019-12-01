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الرئيسية | سياسة | الداخلية تباشر المراجعة السنوية للوائح الانتخابية

الداخلية تباشر المراجعة السنوية للوائح الانتخابية

الداخلية تباشر المراجعة السنوية للوائح الانتخابية
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 14:10

أعلنت وزارة الداخلية أنه "في إطار المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2020، على المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين حاليا في اللوائح المذكورة، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2020، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، أن يقدّموا طلبات تسجيلهم فيها قبل متم شهر دجنبر الجاري".

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "طلبات القيد الجديدة تقدم من طرف المعنيين بالأمر إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم، أو عن طريق الموقع الإلكتروني: Listeselectorales.ma"، مضيفا أن "وزير الداخلية يلفت انتباه الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم إلى أنه ينبغي عليهم أن يتقدموا قبل نهاية شهر دجنبر الجاري بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي".

وخلال الأجل نفسه، يضيف المصدر ذاته، "ينبغي على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية".

وفي الأخير، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الحالية بأنه بإمكانهم التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

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