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كُتّاب وآراء
مجلس النواب يقتطع من أجور البرلمانيين "الأشباح"
قرّر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان بدون عذر أو ترخيص مسبق، طبقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل الـ69 ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى.
وجرت تلاوة أسماء البرلمانيين "الأشباح" الذين يتغيبون بدون عذر أو خارج القوانين الجاري بها العمل، خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة بالغرفة الأولى، اليوم الإثنين.
ويتعلق الأمر ببرلمانيين تغيبا عن الجلسات العامة للمرة الثالثة على التوالي خلال هذه الدورة، وهما الأمين العام لحزب الاستقلال السابق وعضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حميد شباط، ومحمد ناصر عن فريق التجمع الدستوري.
كما نبه مجلس النواب البرلمانيين المتغيبين للمرة الثانية في الجلسات العامة؛ وذلك بتلاوة أسمائهم ونشرها في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية للغرفة الأولى. ويتعلق الأمر بكل من ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري وأحمد الغزوي عن حزب التقدم والاشتراكية.
جدير بالذكر أن مصادر إعلامية متطابقة كشفت أن حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حصل هو وزوجته على الجنسية التركية بعدما قاما باقتناء عقارات هناك، عبارة عن استثمارات بقيمة مالية محددة، تخول لصاحبها الحصول على الإقامة والجنسية، بينما هو مقيم فعلا في ألمانيا؛ حيث تدرس ابنته الصغرى.