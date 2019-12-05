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كُتّاب وآراء
المستشارون يعقدون جلسات حسم "مالية 2020"
يعقد مجلس المستشارين، الخميس والجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فإن الجلسة الصباحية ليوم الخميس، التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف، ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس.
وستخصص الجلسة المسائية، التي ستبتدئ في الساعة الثالثة والنصف زوالا، لمواصلة المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعة، وكذا لرد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وسيواصل المجلس أشغاله يوم الجمعة بعقد جلسة صباحية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، كما سيقوم بالبت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
وأضاف بلاغ الغرفة البرلمانية الثانية أن الجلسة المسائية، من اليوم ذاته، ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة بالمجلس؛ وجواب الحكومة؛ والتصويت على الجزء الثاني؛ والتصويت على مشروع القانون المالي برمته؛ وتفسير التصويت.