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كُتّاب وآراء
"حزب مُنيب" ينادي بتسريع اندماج أحزاب الفيدرالية
دعا المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الهيئتين التقريرية والتنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى "استكمال مهامهما لتسريع وتيرة التحضير السياسي والتنظيمي لمشروع الاندماج؛ وذلك بوضع خارطة الطريق لاستكمال النقاش والمهام، ثم صياغة مشروع الاندماج لعرضه على الهيئات التقريرية لمكونات الفيدرالية".
ويرى الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان لمجلسه الوطني توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "هذا المشروع الاندماجي يُمثل خيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه، وجوابا مُلحا على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا"، مؤكدا التزامه بما "جاء في الأرضية المصادق عليها من قبل المؤتمر الوطني الرابع وبيانه الختامي، خاصة في ما يتعلّق بمهمة بناء حزب جديد تندمج فيه المكونات الحالية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بجانب فعاليات يسارية وتقدمية أخرى".
واستنكر التنظيم اليساري، الذي تشغل فيه نبيلة منيب منصب الأمينة العامة، "الهجوم الممنهج على الحريات الفردية والجماعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الذي يطال المواطنين والمواطنات"، منبّها إلى "عواقب ذلك على راهن المغرب ومستقبله".