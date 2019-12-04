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الرئيسية | سياسة | "الكتاب" يعتبر مشروعه السياسي "بديلا ديمقراطيا"

"الكتاب" يعتبر مشروعه السياسي "بديلا ديمقراطيا"

"الكتاب" يعتبر مشروعه السياسي "بديلا ديمقراطيا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 22:45

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروعه السياسي يشكل بديلا ديمقراطيا وتقدميا حقيقيا وجزءًا أساسيا من الجواب عن الأوضاع العامة المقلقة بالمغرب، متطلعا إلى أن يحظى بمزيدٍ من الاحتضان من قِبل كافة الطاقات الديمقراطية والتقدمية المؤمنة بإمكانية الإصلاح والتغيير، والمستعدة للعمل المُنَظَّمِ من أجل ذلك.

وجدد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري، تأكيده على خلاصات تحليله لمعطيات المرحلة التي تجتازها البلاد، و"المتسمة عموما بحالة انسداد المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته المختلفة، وما يتم إفرازه، في ظل الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للتعبير والاحتجاج".

المكتب السياسي اعتبر أن "جينات وهوية حزب التقدم والاشتراكية تجعل من واجبه مواصلة الإصرار على فتح أبواب الأمل أمام الشعب المغربي؛ وهو ما يفسر عدم كَــفِّ الحزب عن المناداة إلى ضخ نَفَسٍ ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، وتصفية الأجواء السياسية، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة وبتكافؤٍ في الفرص".

وتطرق الحزب إلى تطورات ملف تعديل القانون الجنائي الوطني، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، مستحضرا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديث السياسية الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان، وعَــبَّــرَ عن رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة المشروع المعروض على البرلمان حاليا، والذي يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي.

ووجه التنظيم السياسي نداءه إلى كافة المواطنات والمواطنين، والشباب منهم على وجه الخصوص، إلى التسجيل بكثافة ضمن اللوائح الانتخابية، عبر إحدى الطرق المُتاحة مباشرةً أو إلكترونيا، وذلك من أجل ضمان حقهم في الاختيار وتحصين فرصتهم في التغيير، ودعا جميع تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية إلى اتخاذ وإبداع مبادرات ملموسة وميدانية في هذا الشأن.

وبخصوص فاجعة حادث السير المؤلم الذي تعرضت له حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار على مشارف مدخل مدينة تازة، مساء يوم الأحد الماضي، تقدم المكتب السياسي بتعازيه لعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى منهم، ومطالبا السلطات المختصة بتكثيف المراقبة الجدية على ظروف النقل العمومي، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح مستعمليه.

وأعلن الحزب مواصلة التحضير لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المركزية، ويستشرف سُـبُــلَ تفعيل وثيقة "تجذر وانصهار"، كما تناول بالتقييم مختلف الأنشطة التي نظمها مؤخرا، وسجل على وجه الخصوص تنويهه بالنجاح البَــيِّـــن الذي تميز به المؤتمر الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، يوم السبت الماضي، والذي ساهمت فيه إيجاباً كافةُ الفروع الإقليمية بالجهة.

وتداول المكتب السياسي كذلك في الإجراءات والخطوات التي يعتزم إدراجها ضمن برنامج عمل الفترة المقبلة، من أجل مزيدٍ من تجذر الحزب في مختلف الأوساط المجتمعية، وبغاية انصهاره في القضايا المختلفة التي تستأثر باهتمام كافة الشرائح والفئات الاجتماعية، في أفق كسب الرهانات والاستحقاقات المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - CITOYEN الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 22:57
في المغرب ليس هناك أحزاب وطنية بل أحزاب من ورق فقط كلهم متشابهون يا أحرار المغرب قاطعوا الإنتخابات المقبلة لنتحد ليس بين القنافد أملس قاطعوا الإنتخابات المقبلة لنتحد
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2 - الحسين الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:09
الشيوعية ماتت مند ربع قرن في عقر دارها في موسكو. وما زلتم تبحثون عنها . في المغرب بلد الإسلام والمسلمين . والذي أسسوا الشيوعية تبرؤوا منها .اثناء تحطيمهم جدار برلين.
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3 - ولد الشعب الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:12
يعتبر مشروعه السياسي بديلا ديموقراطيا هههههه!!! اصبحنا نعيش المهازل السياسية مع هذه الدكاكين الوسواسية..بديلكم هو استرجاع التقة التي اصبحت ثصعب عليكم يوما بعظ يوم .
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4 - المدرسة الوطنية الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:19
أين كان هذا المشروع عندما كنتم في السفارات والحكومة، "اليوم ارجعوا منظرين في مستقبل البلاد" الله يعطينا وجهكم......
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