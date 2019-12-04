"الكتاب" يعتبر مشروعه السياسي "بديلا ديمقراطيا"

هسبريس من الرباط

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروعه السياسي يشكل بديلا ديمقراطيا وتقدميا حقيقيا وجزءًا أساسيا من الجواب عن الأوضاع العامة المقلقة بالمغرب، متطلعا إلى أن يحظى بمزيدٍ من الاحتضان من قِبل كافة الطاقات الديمقراطية والتقدمية المؤمنة بإمكانية الإصلاح والتغيير، والمستعدة للعمل المُنَظَّمِ من أجل ذلك.

وجدد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري، تأكيده على خلاصات تحليله لمعطيات المرحلة التي تجتازها البلاد، و"المتسمة عموما بحالة انسداد المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته المختلفة، وما يتم إفرازه، في ظل الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للتعبير والاحتجاج".

المكتب السياسي اعتبر أن "جينات وهوية حزب التقدم والاشتراكية تجعل من واجبه مواصلة الإصرار على فتح أبواب الأمل أمام الشعب المغربي؛ وهو ما يفسر عدم كَــفِّ الحزب عن المناداة إلى ضخ نَفَسٍ ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، وتصفية الأجواء السياسية، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة وبتكافؤٍ في الفرص".

وتطرق الحزب إلى تطورات ملف تعديل القانون الجنائي الوطني، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، مستحضرا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديث السياسية الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان، وعَــبَّــرَ عن رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة المشروع المعروض على البرلمان حاليا، والذي يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي.

ووجه التنظيم السياسي نداءه إلى كافة المواطنات والمواطنين، والشباب منهم على وجه الخصوص، إلى التسجيل بكثافة ضمن اللوائح الانتخابية، عبر إحدى الطرق المُتاحة مباشرةً أو إلكترونيا، وذلك من أجل ضمان حقهم في الاختيار وتحصين فرصتهم في التغيير، ودعا جميع تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية إلى اتخاذ وإبداع مبادرات ملموسة وميدانية في هذا الشأن.

وبخصوص فاجعة حادث السير المؤلم الذي تعرضت له حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار على مشارف مدخل مدينة تازة، مساء يوم الأحد الماضي، تقدم المكتب السياسي بتعازيه لعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى منهم، ومطالبا السلطات المختصة بتكثيف المراقبة الجدية على ظروف النقل العمومي، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح مستعمليه.

وأعلن الحزب مواصلة التحضير لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المركزية، ويستشرف سُـبُــلَ تفعيل وثيقة "تجذر وانصهار"، كما تناول بالتقييم مختلف الأنشطة التي نظمها مؤخرا، وسجل على وجه الخصوص تنويهه بالنجاح البَــيِّـــن الذي تميز به المؤتمر الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، يوم السبت الماضي، والذي ساهمت فيه إيجاباً كافةُ الفروع الإقليمية بالجهة.

وتداول المكتب السياسي كذلك في الإجراءات والخطوات التي يعتزم إدراجها ضمن برنامج عمل الفترة المقبلة، من أجل مزيدٍ من تجذر الحزب في مختلف الأوساط المجتمعية، وبغاية انصهاره في القضايا المختلفة التي تستأثر باهتمام كافة الشرائح والفئات الاجتماعية، في أفق كسب الرهانات والاستحقاقات المقبلة.