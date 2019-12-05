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كُتّاب وآراء
وزير الخارجية الأمريكي يحل بالمغرب في زيارة عمل
حل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس بالمغرب، في زيارة رسمية تكتسي أهمية بالغة وتؤكد الزخم القوي الذي يميز العلاقات الثنائية، وكذا الإرادة التي تحذو البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه التي تجمع بينهما.
وكان في استقبال مايك بومبيو لدى وصوله إلى مطار الرباط- سلا، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بومبيو سيستعرض خلال هذه الزيارة "الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية" بين واشنطن والرباط.
وكان بومبيو قد وصف المغرب، عشية هذه الزيارة، بـ"أحد أقوى شركاء" الولايات المتحدة في المنطقة، مبرزا تطلعه "إلى استعراض الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية بين بلدينا ومناقشة مجالات التعاون المستقبلية".