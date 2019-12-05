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كُتّاب وآراء
العثماني يتباحث بالرباط مع وزير خارجية أمريكا
أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط ، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.
وتكتسي زيارة بومبيو للمغرب أهمية كبيرة، وتؤكد الدينامية القوية التي تميز العلاقات المغربية الأمريكية، وكذا الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين واشنطن والرباط.
وجرى اللقاء بين العثماني ووزير الخارجية الأمريكي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي، خلال مقامه، سلسلة مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وعلى الشعوب الانتظار إلى أن تنقشع سحابة الاضطرابات الدولية
شراء الأسلحة
لقاء وزير خارجية أمريكا
أبتزاز الشعوب في استقرارها وأمنها
تموقع المغرب في وسط محيط جيوسياسي مضطرب
الانتماء القهري لأمتين وهمتين (الأعرابية والإسلامية...)
...
كلها عوامل تؤجل تطلعات المواطن الذي ليس لديه أي خيار آخر غير التنقيب عن مصادر عيش ذاتية ومحلية... في انتظار تحرير مقومات الدولة المالية من الإكراهات الأمنية الملحة.
وعليه فامريكا لا يهمها غير مصالحها ومصالح اسراءيل ولا تعترف بالصداقة