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الرئيسية | سياسة | العثماني يتباحث بالرباط مع وزير خارجية أمريكا

العثماني يتباحث بالرباط مع وزير خارجية أمريكا

العثماني يتباحث بالرباط مع وزير خارجية أمريكا
هسبريس من الرباط
الخميس 05 دجنبر 2019 - 16:51

أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط ، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وتكتسي زيارة بومبيو للمغرب أهمية كبيرة، وتؤكد الدينامية القوية التي تميز العلاقات المغربية الأمريكية، وكذا الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين واشنطن والرباط.

وجرى اللقاء بين العثماني ووزير الخارجية الأمريكي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي، خلال مقامه، سلسلة مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العرايشي الخميس 05 دجنبر 2019 - 17:16
الولايات المتحدة تخدم مصالحها ، ما هو السبب الحقيقي لزيارة وزيرها 3 مرات في ظرف شهر واحد ؟؟؟ أتحداك أن تجد الجواب الصحيح
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2 - ابو وليد الخميس 05 دجنبر 2019 - 17:30
ارجوكم ان تدلوني باي لغة يتحدت السيد العثماني مع وزير الخارجية الأمريكي
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3 - الوطني الحر الخميس 05 دجنبر 2019 - 17:31
أصبحت السياسات الداخلية اليوم لدى الحكومات ثانوية فحسب
وعلى الشعوب الانتظار إلى أن تنقشع سحابة الاضطرابات الدولية
شراء الأسلحة
لقاء وزير خارجية أمريكا
أبتزاز الشعوب في استقرارها وأمنها
تموقع المغرب في وسط محيط جيوسياسي مضطرب
الانتماء القهري لأمتين وهمتين (الأعرابية والإسلامية...)
...
كلها عوامل تؤجل تطلعات المواطن الذي ليس لديه أي خيار آخر غير التنقيب عن مصادر عيش ذاتية ومحلية... في انتظار تحرير مقومات الدولة المالية من الإكراهات الأمنية الملحة.
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2
4 - سلام صويري الخميس 05 دجنبر 2019 - 17:38
الولايات المتحدة تعمل على تحقيق صفقة القرن باقبار القضية الفلسطينية وتضغط على الأنظمة الموالية للغرب في الخليج وشمال أفريقيا من اجل كسب الدعم الذي بدء يظهر من خلال الهرولة لكسب ود اسراءيل من طرف بعض الأنظمة العربية طمعًا في المحافظة على سيطرتها على شعوبها !!فالدعم الأمريكي أساسي لبقاء الأنظمة!!
وعليه فامريكا لا يهمها غير مصالحها ومصالح اسراءيل ولا تعترف بالصداقة
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