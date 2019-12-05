العثماني يتباحث بالرباط مع وزير خارجية أمريكا

هسبريس من الرباط

أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط ، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وتكتسي زيارة بومبيو للمغرب أهمية كبيرة، وتؤكد الدينامية القوية التي تميز العلاقات المغربية الأمريكية، وكذا الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين واشنطن والرباط.

وجرى اللقاء بين العثماني ووزير الخارجية الأمريكي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ديفيد غرين.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي، خلال مقامه، سلسلة مباحثات مع العديد من المسؤولين المغاربة.