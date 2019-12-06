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الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
الجمعة 06 دجنبر 2019 - 05:11
صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أنه تم تعيين فؤاد الزيادي، مفتشا عاما بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن، وجمال رمضان، مديرا للرصد والتعاون والتواصل بالقطاع نفسه.