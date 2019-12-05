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الرئيسية | سياسة | مباحثات تلاقي الحموشي ومايك بومبيو في تمارة

مباحثات تلاقي الحموشي ومايك بومبيو في تمارة

مباحثات تلاقي الحموشي ومايك بومبيو في تمارة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 دجنبر 2019 - 18:20

أجرى المدير العام للأمن الوطني، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الخميس بمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وجرى اللقاء بحضور عدد من مسؤولي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومسؤولين أمريكيين.

وكان بومبيو قد حل في وقت سابق اليوم الخميس بالمغرب في زيارة تؤكد الزخم القوي الذي يميز العلاقات الثنائية، وكذا الإرادة التي تحدو البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد.

وأجرى بومبيو في وقت سابق مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كما تباحث أيضا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

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