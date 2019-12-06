حزب الاستقلال يستضيف وفد الاشتراكيين الإسبان

هسبريس من الرباط

استقبل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء الخميس بالمركز العام للحزب بالرباط، عمر انتغا بيريز، الكاتب العام لشبيبة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم، والوفد المرافق له.

اللقاء، الذي حضره عثمان الطرمونية، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، جاء في إطار استضافة منظمة الشبيبة الاستقلالية لعمر انتغا بيريز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب انطلقت يوم 4 دجنبر الجاري وتستمر إلى 9 منه، حيث سيلتقي خلالها بقيادة الحزب والشبيبة، كما سيزور مجموعة من المؤسسات الدستورية والمجالس الوطنية، وسيجري كذلك عددا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وفاعلين مجتمعيين وشباب.

وقد شكل اللقاء فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الوطنية، الإقليمية والدولية، حيث تم تقديم شروحات حول تطور ملف الوحدة الترابية ومقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية، وتطور واقع التنمية في ظل تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على أرض الواقع.

كما عبر الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وإسبانيا، باعتبارهما شريكين استراتيجيين يتقاسمان الطموح المشترك في تعميق وتوطيد هذه العلاقة على أساس الاحترام والحوار والثقة المتبادلة، مؤكدين ضرورة توطيد العلاقات بين المنظمتين الشبابيتين من خلال تكثيف اللقاءات المتبادلة، وتعزيز العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بدور الشباب في مواجهة قضايا التغير المناخي، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.