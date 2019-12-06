24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)

  2. إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)

  3. الهجرة السرية تقتل العشرات قبالة شواطئ موريتانيا (5.00)

  4. مجموعة عبيدات الرمى تخطف الأنظار في نيودلهي (5.00)

  5. مسلسل المتعاقدين (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | حزب الاستقلال يستضيف وفد الاشتراكيين الإسبان

حزب الاستقلال يستضيف وفد الاشتراكيين الإسبان

حزب الاستقلال يستضيف وفد الاشتراكيين الإسبان
هسبريس من الرباط
الخميس 05 دجنبر 2019 - 23:35

استقبل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء الخميس بالمركز العام للحزب بالرباط، عمر انتغا بيريز، الكاتب العام لشبيبة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم، والوفد المرافق له.

اللقاء، الذي حضره عثمان الطرمونية، الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، جاء في إطار استضافة منظمة الشبيبة الاستقلالية لعمر انتغا بيريز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب انطلقت يوم 4 دجنبر الجاري وتستمر إلى 9 منه، حيث سيلتقي خلالها بقيادة الحزب والشبيبة، كما سيزور مجموعة من المؤسسات الدستورية والمجالس الوطنية، وسيجري كذلك عددا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وفاعلين مجتمعيين وشباب.

وقد شكل اللقاء فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الوطنية، الإقليمية والدولية، حيث تم تقديم شروحات حول تطور ملف الوحدة الترابية ومقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية، وتطور واقع التنمية في ظل تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على أرض الواقع.

كما عبر الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وإسبانيا، باعتبارهما شريكين استراتيجيين يتقاسمان الطموح المشترك في تعميق وتوطيد هذه العلاقة على أساس الاحترام والحوار والثقة المتبادلة، مؤكدين ضرورة توطيد العلاقات بين المنظمتين الشبابيتين من خلال تكثيف اللقاءات المتبادلة، وتعزيز العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بدور الشباب في مواجهة قضايا التغير المناخي، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محسن الجمعة 06 دجنبر 2019 - 00:54
ياله احزب الإستقلال هضر على سبته ومليليه والجزر ولا غير الزرود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.