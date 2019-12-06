"الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية في دائرة أوسرد

مصطفى البكار من تزنيت

أفرزت الانتخابات الجزئية الخاصة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، الخميس، فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد الشاغر بدائرة أوسرد.

وجاء فوز "الأحرار" عن طريق عضو الحزب ربيعة أهل بوبكر، التي حصدت 56 صوتا من أصل 60 المعبر عنها.

وعرفت جزئيات دائرة أوسرد، التي احتضنها مقر المديرية الإقليمية بالداخلة، منافسة قوية بين ممثلي حزبي الأحرار والاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن أيضا من الفوز خلال هذه الانتخابات الجزئية بسبعة مقاعد غرف فلاحية موزعة على دوائر مختلفة بجهات درعة تافيلالت، وسوس ماسة، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، وبني ملال خنيفرة.