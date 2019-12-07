الملك يدعم مبادرات تعزيز نظام الأمن النووي العالمي

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رفاييل كروسي، وذلك بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق لكروسي في مهامه النبيلة.

وقال العاهل المغربي: "وإنني لأشيد بالثقة التي حظيتم بها من قبل الدول الأعضاء لتولي هذا المنصب الأممي الهام، تقديرا منها لما راكمتموه من خبرة مهنية عالية، لي كامل اليقين، أنها ستكون خير معين لكم للإسهام بدوركم في تطوير أداء الوكالة والنهوض بمهامها بما يحقق أهدافها الجليلة في دعم الجهود الرامية إلى إشاعة الأمن والسلم في العالم".

وأضاف الملك "كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم دعم المملكة المغربية الموصول لمختلف المبادرات والأنشطة التي تزاولها الوكالة، ولا سيما تلك التي تروم تعزيز نظام الأمن النووي العالمي، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بما يجعل منها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة في العالم، وليس مصدر تهديد للأمن الدولي".