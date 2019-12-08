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الرئيسية | سياسة | الكوارث الطبيعية تجر العثماني إلى "المستشارين"

الكوارث الطبيعية تجر العثماني إلى "المستشارين"

الكوارث الطبيعية تجر العثماني إلى "المستشارين"
هسبريس - و.م.ع
الأحد 08 دجنبر 2019 - 19:50

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس، أن الجلسة المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور والتي تنطلق على الساعة الثالثة زوالا، ستتمحور حول موضوعي "السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق"، و"سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية".

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