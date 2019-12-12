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الرئيسية | سياسة | "الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية

"الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية

"الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:00

فرصة أخرى تفتحها وزارة الداخلية، من أجل حشد مزيد من المشاركين في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال فتح إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى غاية نهاية السنة الجارية؛ وهو ما واكبته الأحزاب، بدورها، عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إقناع المواطنين بالتسجيل قصد التصويت.

وعلى الرغم من توجهها المعارض للعديد من التوجهات الرسمية، فقد خاضت صفحات "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالشبكة العنكبوتية حملات واسعة من أجل ثني المواطنين عن عزوفهم "السلبي"، فاتحة المجال أمامهم لاختيار فعل المشاركة أو المقاطعة؛ لكن شريطة القيد في اللوائح، من أجل تبيان نسب واضحة لطبيعة الرافضين للعملية السياسية برمتها.

وفي مقابل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، يستمر تنظيم "النهج الديمقراطي" وجماعة "العدل والإحسان" في مسلسل مقاطعتهما للعملية السياسية، ولم يعيرا اهتماما يذكر للدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ وهو ما ينذر باستمرار تعبئتهما بخصوص العزوف عن الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021.

وفي السياق، أورد سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن "تراجع المشاركة في العملية الانتخابية هي ظاهرة عالمية لا تخص المغرب وحده؛ فحتى الديمقراطيات العتيدة تعاني من نفس المشكل، على الرغم من أن الأمر متعلق بأسباب مختلفة، ولا يمكن القياس بشكل مباشر".

وأضاف خمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية يعود بالأساس إلى عدم التصاق الأحزاب بقضايا المواطنين"، مستدركا أنه لا يضع جميع التنظيمات في سلة واحدة، وزاد: "جل الأحزاب تتواصل مع المواطنين خلال المحطات الانتخابية فقط، وهذا ما يجعل علاقة المواطن بها يغلب عليها الفتور".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الأدوار الحقيقية للأحزاب تكمن في التنظيم والتأطير والوساطة والتنشئة السياسية، وكذا التواصل بشكل دائم، ليس فقط خلال محطة انتخابية معينة"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا يظهر الأحزاب وكأنها تستجدي صوت المواطن بشكل انتهازي، من أجل الفوز بالاستحقاقات الانتخابية".

وأشار خمري إلى أن "ضرورة الانتباه إلى أن الأحزاب ليست على نفس المسافة؛ فبعضها يبذل مجهودا من خلال عملها الميداني وتواصلها مع مختلف المنظمات الموازية، لكن الصورة العامة تحيل إلى تقطع العلاقة بينها والمواطنين"، مشددا على أن "الناس يبحثون بالأساس عن تغير يلمس حياتهم اليومية، من خلال قطاعات الصحة والنقل والسكن والتعليم".

وأردف المتحدث أن "المواطن إذا لم يلمس تغيرا مباشرا، فهو ينفر ويتراجع عن المشاركة"، مؤكدا في السياق ذاته أن "الديمقراطية تقتضي وجود ديمقراطيين وأحزابا سياسية، وبالتالي لا يمكن لومها لوحدها، نظرا لوجود أسباب وظروف موضوعية تحول دون قيامها بوظيفتها"، مطالبا إياها بـ"مزيد من الجهد، والقيام بحملة توعوية تبين للمواطن أنه محور العملية السياسية، من أجل إقناعه بجدوى المشاركة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Mohamed hita الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:06
لا يوجد حزب في المغرب يريد مصلحة الشعب. نريد ازالة كل الاحزاب و البرلمان وليس فقط مقاطعة الانتخابات.
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69
2 - مسمار جحا الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:06
نحن الشباب لن نشارك في الانتخابات الوهمية، نعرف ان التماسيح و العفاريت هي من تحكم و ليست الحكومة، إذا لماذا سننتخبهم ؟؟ التغيير قادم ان شاء الله و لكن ليس من صناديق الاقتراع التغيير قادم ان شاء الله و سيكتبه هذا الشباب المغربي،
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58
3 - سليم علي الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:11
الدولة لم تقدم على اصلاح جدي للإدارة والعدالة ولم تقدم على محاربة الفساد والريع وهناك غياب ارادة من الأعلى لاصلاح العمل السياسي !
فكيف يمكن للمواطن العادي والذي اصبح واعي الانخراط في العملية الانتخابية ؟؟
على من يضحكون
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43
4 - مواطن الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:18
جميع الاحزاب وبدون اسثتناء تتواصل مع المواطنين خلال الحملات الأنتخابية للفوز بالكراسي بعد دالك يختفون وراء مصالحهم الخاصة لدالك لن اكون مطية لاحدهم ليغتني على حسابي كمواطن.
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11
5 - مجيد الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:19
حتي ول لا ينتخب الشعب سيعرف كيف يزورون النتخب في المغرب كل شي مباح لا رقيب ولا حسيب لا نعرف من يحكم هديه البلاد
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5
6 - مغربي الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:20
الإستيقاظ باكرا والتوجه للتصويت في الإنتخابات بالنسبة لي تفاهة وتضييع لساعة ربما يكون النوم أثمن منها ... قد يعتبر البعض كلامي هذا عدميا، لكن أعي تماما أولويات الحياة، ولا أعتبر التصويت إلا جزءا من تمثيلية لا أحبذ أن أكون طرفا فيها ، وليس بمقدور شخص- أي كان- إقناعي بالعكس
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9
7 - طالب معاشو!! الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:22
التسجيل لماذا ؟! ﻻجل تصويت على أحزاب الفوضى ، والسب العلني والشتم !! أحزاب المدافعين عن حقوق اللواط والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج !!؟ احزاب الريع ..!..اين حزب واحد يمثل الشعب !! تجار ديمقراطيات فارغة ، تجار دين ...ليست هناك أحزاب حقيقية ، انما هناك انتهازيبن ...استغﻻلييين !! نعم انا ﻻ اصوت ادن انا موجود.
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4
8 - فرح الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:23
ليس في القنفذ أملس
في تواجد المال يصبح اي حزب سياسي مجردا من المبادئ و الاخلاق
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2
9 - مغربي متفائل الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:26
لتحفيز المغاربة على التسجيل في اللوائح الانتخابية يجب اعطؤهم بطاقة تثبت تسجيلهم وانتخابهم للإدلاء بها عند الحاجة والإستفادة من حقوق المواطنة المكتملة بموازاة مع ذلك يجب على الدولة توفير التعليم والصحة الجيدة والتسهيلات اللازمة لرفاهية جميع المواطنين
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10 - مواطن الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:27
وانا بدوري لن أشارك في الانتخابات لقد طفح الكيل وبلغ السيف الزبى
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3
11 - Fatoma الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:30
منذ الإستقلال وأنتم تنتخبون ولم تحققوا حتى مستشفى للولادة.ولم يتم القضاء على التسول والبطالة وإرسال النساء إلى حقوق الفراولة. بالله عليكم لماذا تنتخبون وأنتم تعرفون أن الحكومة المغربية تأتيها تعليمات من الفوق مثل كل المؤسسات الأخرى فقط ينتظرون رواتبهم السمينة وإمتيازات أخرى.وهذا هو واقعنا المعروف عالميا
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4
12 - مغربي الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:32
السلام
الصوت امانة على اعناقنا و انا صوت للاتحاد الاشتراكي و لحزب الاسلامي و خدلوني يعني اني لن اصوت على اي احد كيف ماكان برنامجه.انا اعتزلت السياسة مع العلم اني كنت من الشبان المنضوين تحت للواء حزب و تاكدت انا المصالح هي الشغل الشاغل لكل الاحزاب.
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7
13 - عبد العزيز الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:32
انا لم اصوت في حياتي لاحد لان الاحزاب كلها بدون استثناء تريد الا مصالحها فقط
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2
14 - أبو بكر الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:34
سواء صوَّتنا أم لا فالنتائج لا تُحسمُ في المدن أو التجمعات السكنية المتوسطة بل في البوادي النائية، و كأن تلك الشريحة السكنية لها اهتمام و دِراية بالفعل الانتخابي و الاقتراع .

و أذا علمنا بأن نسبة الامية، و الفقر في البادية هما أكبر بكثير مما في المدن المتوسطة أو الكبيرة ، فهمنا جيدا سبب الاقبال في البوادي على المشاركة في الانتخابات.

و النتائج واضحة في البرلمان الحالي و الذين قبله ، نواب و مستشارين ( في المستوى ) الذي يطمح له السكان .
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15 - Amazigh amkran الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:40
Dans le pays démocratiques ils suffit d'avoir une carte nationale pour pouvoir voter. Pourquoi m'imposer de m'inscrire? Je suis marocain et j'ai 18 ans ou plus, donc j'ai droit de participer aux élections
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16 - أدربال الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:40
عدم التسجيل في اللوائح لا يخدم مصلحة الشعب
على كل المناضلين و الغيورين على هدا الوطن التسجيل في اللوائح الإنتخابية .
بنفورك من التسجيل لا يُسمع صوتك !
أما إلى تسجلتي فصوتك مسموع بعدم التصويت !
لأن أكثر ما يحرج النظام هو نسبة الأصوات المعبر
كلما كان قليلة كلما تأكد للنظام ان هناك نسبة عالية من السخط و عدم الثقة في الاحزاب و الحكومة خصوصا أمام المنتظم الدولي .
مثلا
عندنا 100 واحد مسجلين
في يوم الانتخاب إمتنع 70 واحد عن التصويت
كتبقى عدد الاصوات المعبر عنها قليلة مقارنة مع الممتنعين
وفي هدا إحراج كبير للأحزاب
لأن العزوف عن التصويت هو في حد داته تصويت يعبر عن عدم الرضى .
و في حالة عدم التسجيل هدا يدل على انك لست مهتما و هدا يخدم الاحزاب أكثر مما يشرها .
أنا غادي نتسجل و لكن مغاديش نصوت .
دِرو بحالي تْسجلو و مْتنعو عن التصويت باش صوتنا إوصل .
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17 - عبد الله الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:40
اتخاذ القرارات وتفعيلها عملية إفرادية وقد تكون موجهة بالتلكموند، بمعنى أن جميع القرارات الحاسمة والمصيرية تنفذ بواسطة السلطة التنفيذية بمساعدة السلطة التشريعية والقضائية والشعب خارج هذه السلط، بالرغم من وجود تمثيليات حقوقية ونقابية وجمعيات مدنية كلها صورية ولا تخدم الشعب، بل تخدم فقط مصالحها الذاتية والفئوية واللحاسة وأصحاب دون ضمير، الكل يبحث عن الاشتراك والغنيمة من كعكعة المال العام، ناهيك عن المحسوبية والارتشاء في جميع مرافق الدولة بامتياز، اللهم إن هذا لمنكر، والمشارك المسكين في الانتخابات يزكي هذا التوجه الفاسد والخطير ويساهم بقدر كبير على الحفاظ على هذا النظام القئم الفاسد ويزيد في دمقرطته، لهذا المقاطعة واجب وطني للتغيير ولو بالقلب وذلك أضعف الايمان اللهم إن هذا لمنكر
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18 - محمد الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:41
الانتخابات ليست الا مضيعة للوقت والمال والجهد فالمواطن المغربي وانا على سبيل المثال لا ارى فيها اية منفعة تخصني بل على العكس كل مرة تأتي فيها هذه المهزلة الا وطلبت ودعيت ربي ان تكون الاخيرة لانها دائما ماتصاحبها العديد من مظاهر الاستغلال لاناس بسطاء من اجل اغراض شخصية وشراء الاصوات وفي بعض الاحيان التصويت باسم اناس لم يحضروا لكي يصوتوا المهم هو الفوز فيها والطريقة لا تهم وفي الاخير احوالنا تسير نحو الاسوء والكل يشتكي لان من يسيرون هذا البلد ماضون به نحو الهاوية نسأل الله السلامة
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19 - aziz الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:42
كما قال أحد مصاصي دماء الشعب:المغاربة ممربيينش.حتى نترباو على الحرب ضد المفسدين حقيقة ونقتص منهم ويحاسبهم الشعب مباشرة وإنزال أقصى العقوبات عليهم.آنذك نكون فعلا أمربيين وننتاخبوا.أما أننا نعيش نفس الحالة بل وتفاقمها منذ 60 سنة فلن ننتخب والمقاطعة هي سلاح اللي ماشي مربي.
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20 - الهواري عبدالله الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:43
كان في الماضي السياسيون يكذبون على أبائنا فيصدقونهم،الجيل الحالي فهم لعبة السياسة والسياسيين،وفهم أيضا أن المغرب تحكمه فرنسا لا السياسيين،إنه الخبث السياسي والتضليل.
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21 - المتوكل/ بركان الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:47
ااداخلية تعرف أصل المشكل والأحزاب جميعها والدولة، هؤلاء جميعهم يعرفون السر الكامن وراء عزوف المغاربة عن التسجيل والمشاركة في الاستحقاقات القادمة، لأن كل السياسيين يبحثون عن مصالحهم الخاصة ولا يعيرون أي اهتمام للمواطن المقهور، ولا يرون هؤلاء المنتخبون إلا مرة واحدة في الخمس سنوات. لا يهتمون بالتعلبم بالصحة بالشغل....
ليس بعيدا، بالأمس توسلت بعض الأحزاب إلى وزير المالية ليستعمل الفيتو المالى حول إعفاء المتقاعدين من إعفائهم من الضريبة على الدخل، وطلبوا من الوزير أن لا يضعهم أمام الشعب وجها لوجه، فثم ذلك بوضوح. بنكيران وحزبه وعدا المغاربة بالجنة قبل الآخرة، لكن الذي حصل هو العكس، بنكيران خرج بتقاعد سمين 7مليون وسيارة فارهة، البرلمان بتقاعد مهم 7000 معفى من الضريبة....
كل هذه السلوكات وما خفي أعظم وأفظع يجعلنا لن نصوت ولن نكثرت لهذه الانتخابات ولا من ترشح ولا من انتخب ولا من.. ولا من...
بكل صدق لو أن الدولة أصلحت هذه المفاسد وهذه الأعطاب لأسرع جل المغاربة إلي التسجيل والاقتراع على الرجل المناسب أن يفعلوا. أنا شخصيا لن أصوت حتى ولو وضعوا لذلك غرامات مالية باهضة.
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22 - سعيد المقدم -بلباو الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:52
لكي يصل التسجيل إلى 100\100على الدولة ان تنتقل إلى منطق الترهيب بدل الترغيب،أي أن تعسكر الانتخابات،مثل فرض غرامات مالية على المواطنين،بمعنى أن يصبح الاستبداد مدخلا مركزيا و حتميا.الجميع مقتنع ان الانتخابات لا تنتج سوى تبذير المال العام و لا تصنع سوى نخب فاسدة و انتهازية.لا استغرب ان تقوم الدولة بنهج نظام تعسفي يفرض على الناس التسجيل في اللوائح الانتخابية بشكل قهري.
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23 - اللائحة الفردية الخميس 12 دجنبر 2019 - 11:54
يجب العودة إلى الإنتخابات الجماعية باللائحة الفردية حتى يتسنى للكل اختيار بكل حرية و اقتناع من هو أهل لتمثيله أما اللائحة الجماعية فهي تكرس المشهد السياسي الذي تسبب بالأساس في ظاهرة العزوف.
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