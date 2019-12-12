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كُتّاب وآراء
"الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية
فرصة أخرى تفتحها وزارة الداخلية، من أجل حشد مزيد من المشاركين في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال فتح إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى غاية نهاية السنة الجارية؛ وهو ما واكبته الأحزاب، بدورها، عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف إقناع المواطنين بالتسجيل قصد التصويت.
وعلى الرغم من توجهها المعارض للعديد من التوجهات الرسمية، فقد خاضت صفحات "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بالشبكة العنكبوتية حملات واسعة من أجل ثني المواطنين عن عزوفهم "السلبي"، فاتحة المجال أمامهم لاختيار فعل المشاركة أو المقاطعة؛ لكن شريطة القيد في اللوائح، من أجل تبيان نسب واضحة لطبيعة الرافضين للعملية السياسية برمتها.
وفي مقابل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، يستمر تنظيم "النهج الديمقراطي" وجماعة "العدل والإحسان" في مسلسل مقاطعتهما للعملية السياسية، ولم يعيرا اهتماما يذكر للدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية؛ وهو ما ينذر باستمرار تعبئتهما بخصوص العزوف عن الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2021.
وفي السياق، أورد سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن "تراجع المشاركة في العملية الانتخابية هي ظاهرة عالمية لا تخص المغرب وحده؛ فحتى الديمقراطيات العتيدة تعاني من نفس المشكل، على الرغم من أن الأمر متعلق بأسباب مختلفة، ولا يمكن القياس بشكل مباشر".
وأضاف خمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية يعود بالأساس إلى عدم التصاق الأحزاب بقضايا المواطنين"، مستدركا أنه لا يضع جميع التنظيمات في سلة واحدة، وزاد: "جل الأحزاب تتواصل مع المواطنين خلال المحطات الانتخابية فقط، وهذا ما يجعل علاقة المواطن بها يغلب عليها الفتور".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "الأدوار الحقيقية للأحزاب تكمن في التنظيم والتأطير والوساطة والتنشئة السياسية، وكذا التواصل بشكل دائم، ليس فقط خلال محطة انتخابية معينة"، مؤكدا أن "ما يجري حاليا يظهر الأحزاب وكأنها تستجدي صوت المواطن بشكل انتهازي، من أجل الفوز بالاستحقاقات الانتخابية".
وأشار خمري إلى أن "ضرورة الانتباه إلى أن الأحزاب ليست على نفس المسافة؛ فبعضها يبذل مجهودا من خلال عملها الميداني وتواصلها مع مختلف المنظمات الموازية، لكن الصورة العامة تحيل إلى تقطع العلاقة بينها والمواطنين"، مشددا على أن "الناس يبحثون بالأساس عن تغير يلمس حياتهم اليومية، من خلال قطاعات الصحة والنقل والسكن والتعليم".
وأردف المتحدث أن "المواطن إذا لم يلمس تغيرا مباشرا، فهو ينفر ويتراجع عن المشاركة"، مؤكدا في السياق ذاته أن "الديمقراطية تقتضي وجود ديمقراطيين وأحزابا سياسية، وبالتالي لا يمكن لومها لوحدها، نظرا لوجود أسباب وظروف موضوعية تحول دون قيامها بوظيفتها"، مطالبا إياها بـ"مزيد من الجهد، والقيام بحملة توعوية تبين للمواطن أنه محور العملية السياسية، من أجل إقناعه بجدوى المشاركة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
فكيف يمكن للمواطن العادي والذي اصبح واعي الانخراط في العملية الانتخابية ؟؟
على من يضحكون
في تواجد المال يصبح اي حزب سياسي مجردا من المبادئ و الاخلاق
الصوت امانة على اعناقنا و انا صوت للاتحاد الاشتراكي و لحزب الاسلامي و خدلوني يعني اني لن اصوت على اي احد كيف ماكان برنامجه.انا اعتزلت السياسة مع العلم اني كنت من الشبان المنضوين تحت للواء حزب و تاكدت انا المصالح هي الشغل الشاغل لكل الاحزاب.
و أذا علمنا بأن نسبة الامية، و الفقر في البادية هما أكبر بكثير مما في المدن المتوسطة أو الكبيرة ، فهمنا جيدا سبب الاقبال في البوادي على المشاركة في الانتخابات.
و النتائج واضحة في البرلمان الحالي و الذين قبله ، نواب و مستشارين ( في المستوى ) الذي يطمح له السكان .
على كل المناضلين و الغيورين على هدا الوطن التسجيل في اللوائح الإنتخابية .
بنفورك من التسجيل لا يُسمع صوتك !
أما إلى تسجلتي فصوتك مسموع بعدم التصويت !
لأن أكثر ما يحرج النظام هو نسبة الأصوات المعبر
كلما كان قليلة كلما تأكد للنظام ان هناك نسبة عالية من السخط و عدم الثقة في الاحزاب و الحكومة خصوصا أمام المنتظم الدولي .
مثلا
عندنا 100 واحد مسجلين
في يوم الانتخاب إمتنع 70 واحد عن التصويت
كتبقى عدد الاصوات المعبر عنها قليلة مقارنة مع الممتنعين
وفي هدا إحراج كبير للأحزاب
لأن العزوف عن التصويت هو في حد داته تصويت يعبر عن عدم الرضى .
و في حالة عدم التسجيل هدا يدل على انك لست مهتما و هدا يخدم الاحزاب أكثر مما يشرها .
أنا غادي نتسجل و لكن مغاديش نصوت .
دِرو بحالي تْسجلو و مْتنعو عن التصويت باش صوتنا إوصل .
ليس بعيدا، بالأمس توسلت بعض الأحزاب إلى وزير المالية ليستعمل الفيتو المالى حول إعفاء المتقاعدين من إعفائهم من الضريبة على الدخل، وطلبوا من الوزير أن لا يضعهم أمام الشعب وجها لوجه، فثم ذلك بوضوح. بنكيران وحزبه وعدا المغاربة بالجنة قبل الآخرة، لكن الذي حصل هو العكس، بنكيران خرج بتقاعد سمين 7مليون وسيارة فارهة، البرلمان بتقاعد مهم 7000 معفى من الضريبة....
كل هذه السلوكات وما خفي أعظم وأفظع يجعلنا لن نصوت ولن نكثرت لهذه الانتخابات ولا من ترشح ولا من انتخب ولا من.. ولا من...
بكل صدق لو أن الدولة أصلحت هذه المفاسد وهذه الأعطاب لأسرع جل المغاربة إلي التسجيل والاقتراع على الرجل المناسب أن يفعلوا. أنا شخصيا لن أصوت حتى ولو وضعوا لذلك غرامات مالية باهضة.