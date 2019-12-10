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الرئيسية | سياسة | الأمم المتحدة تنفي تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء

الأمم المتحدة تنفي تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء

الأمم المتحدة تنفي تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:11

نفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع، "الشائعات" حول تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مؤكدة أن هذه الادعاءات "مغلوطة ولا أساس لها من الصحة".

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "أود التوضيح بأن هناك شائعات تفيد بأن الأمين العام اتخذ قرارا بشأن تعيين مبعوثه الشخصي الجديد إلى الصحراء (...) هذا غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وأوضح المتحدث خلال مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن "عملية اختيار مبعوث شخصي إلى الصحراء جارية، ويعتزم الأمين العام تعيين مبعوث له بمجرد اكتمالها".

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1 - عبدو الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:27
مازال الحال حتى يضهر الرئيس الجديد فالجزائر

يا أخي القائد صالح سبب لينا فالبطالة معليش عمي صالح مشغول
فاصل وسنواصل
والفاهم يفهم
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