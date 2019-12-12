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الرئيسية | سياسة | برلمانيون يخالفون "مدوّنة السلوك" في مجلس النواب

برلمانيون يخالفون "مدوّنة السلوك" في مجلس النواب

برلمانيون يخالفون "مدوّنة السلوك" في مجلس النواب
هسبريس من الرباط
الخميس 12 دجنبر 2019 - 10:35

اضطر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية في اللجنة، أمس، إلى دعوة النواب إلى التزام الصمت والإصغاء إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث كان بعضهم ينخرط في أحاديث جانبية تجعل القاعة غارقة في الضوضاء.

بعض النواب البرلمانيين لا يكتفون فقط بالانخراط في أحاديث جانبية، بل يتحدثون في هواتفهم المحمولة، أو الانشغال بها أثناء سيْر أشغال التصويت على مشروع قانون المالية، على الرغم من أن القانون الداخلي لمجلس النواب يُلزمهم بعدم التحدث عبر الهاتف.

وتنص المادة الـ360، في الباب المتعلق بقواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "يتعين على النائبات والنواب الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والصحف أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة".

وكان عدد من النواب، خلال الجلسة التي خصصتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020، منشغلين بتصفح هواتفهم المحمولة وألواحهم الإلكترونية، دون مراعاة مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

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