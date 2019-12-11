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الرئيسية | سياسة | البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع "مالية 2020"

البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع "مالية 2020"

البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع "مالية 2020"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:05

صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وصوت لصالح مشروع قانون المالية 171 نائبا، في حين عارضه 62 نائبا. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت في وقت سابق اليوم ، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 نائبا ومعارضة عضو واحد وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه عدد من التعديلات.

ولجأ وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع اللجنة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور الذي يخول للحكومة الحق في أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.

ولجأت الحكومة إلى الفصل 77 ثلاث مرات، تتمثل في رفض تعديل انصب على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث حذف مجلس المستشارين المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة .

واستعملت الحكومة نفس الفصل، لرفض تعديل آخر، يتعلق بالزيادة في المناصب المالية المخصصة لوزراة الصحة.

واستعمل الفصل 77 أيضا، لرفض تعديل آخر صادق عليها مجلس المستشارين، ويتعلق بإعفاء تعويضات الأساتذة الباحثين من الضريبة على الدخل.

وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال نسبة عجز في حدود 3.5 في المئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - قانون مالية مهرب الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:26
هههه زعما راه داز بطريقة ديمقراطية و شفافة!!! قانون مالية 2020 قانوه مارد و حرامي و غير إجتماعي بتاتا و مطلقا و ليس فيه أذنى مصلحة للطبقة المتوسطة و المسحوقة التي تشكل غالبية الشعب المغربي المقهور.... قانون تم تهريبه بطريقة عصابات المافيا لفرضه قسرا على المغاربة. المغاربة لم يصوتوا على هذا القانون المشروم و لا يمثلهم و لا يخدم مصالحهم... بل جاء ليسرق من ضرائبهم و يضعها في جيوب ناهبي المال العام من وزراء و برلمانيبين...... و إلا بماذا يفسر عالم الذرة بنشعبون تقاعد الريع الذي يستفيد منه الوزراء و البرلمانيين دون وجه حق؟؟؟ و يستمر إستحمار الشعب و نهب ترواته بالقوانين الدكتاتورية
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3
2 - moustaid الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:28
Pourquoi l'état présenté par son gouvernement passe la lois de finance devant les deux chambres alors que toute modification de la lois proposée par ces derniers et qui ne sert pas le makhzen même-ci elle est en faveur du peuple marocain sera effacer par l'article 77 de la constitution.
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4
3 - متقاعد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:29
غريب أمر هاذه الحكومة الملتحية .هل هناك دولة عربية او اجنبية تقتطع من معاشات المتقاعدين TVA اتجاه بن شعبونالى الفصل77ليحرم عددا من المتقاعدين لتسوية شرذمة من المتقاعدين لامر يستوجب فيه إعادة النظر!! هناك وزراء وبرلمانيون خدموا البلاد بتوقيعات لا اقل ولا أكثر لمدة خمس سنوات وتمكنوا من تقاعد مريح أما الذين خدموا الدولة أربعين سنة فمعاشهم يكاد يساوي فطور كلب حراسة فيلاتهم لمدة أسبوع!!! لنا الله يا وطن[email protected]! ولنا موعدا معكم في الانتخابات المقبلة أن شاء الله
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4
4 - حسن الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:43
لماذا لا يطبق القانون علي تقاعد البرلمانيين ويستخدم حق الفيتو ضد تقاعد البرلمانيه ولكن بكل صدق نستحق لان من يحصل على 100او200درهم من اجل صوته يستهل اكثر
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3
5 - بر . لا . مائي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:44
هاد الميزانية المصادق عليها من طرف البرلمان لا تهم الطبقة الفقيرة المعوزة ولا حتى الطبقة المتوسطة هاد اموالهم وارزاقهم يتحاسبون على كيفية توزيعها بينهم .وأنتهى الكلام وكفى من استحمار المواطن المغربي
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4
6 - hassan الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:52
الحاجة الوحيدة لكيتفاهمو عليها وينساو جميع الخلافات وهي .....الميييييزانية يعني يعني كل ما جمع الشعب طول السنة من ضراءب وووووو يقتسمونه بين الوزارات والفتات لنا ان لحقناه
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2
7 - ما هذا الهراء الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 20:54
الحكومة تفعل مايحلو لها فقط ولا تلتفت في ما يخص المواطن البسيط والمقهور في بلده فقط مصالحهم الشخصية ولا غير
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3
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