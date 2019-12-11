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الرئيسية | سياسة | الرغبة تحدو المغرب والإمارات لتطوير العمل الثنائي

الرغبة تحدو المغرب والإمارات لتطوير العمل الثنائي

الرغبة تحدو المغرب والإمارات لتطوير العمل الثنائي
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 22:10

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، الأربعاء بالرباط، أن المغرب والإمارات العربية المتحدة تحدوهما رغبة مشتركة للارتقاء بالعمل الثنائي في مجالات الإعلام والثقافة والرياضة.

وأوضح بلاغ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة أن عبيابة أكد خلال استقبال خص به القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، سعيد مهير الكتبي، في إطار زيارة ود ومجاملة، على "أهمية التعاون المشترك بين البلدين اللذين تحدوهما رغبة مشتركة في تعزيز والارتقاء بالعمل الثنائي، لا سيما في مجالات الإعلام والثقافة والرياضة".

وأضاف المصدر ذاته أن عبيابة اشاد بالمناسبة "بالعلاقات التاريخية المتجذرة القائمة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تحت القيادتين الرشيدتين لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

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