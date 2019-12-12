بنموسى يثمن تركيبة "لجنة التنمية" ويبدأ الاشتغال رسميا الإثنين

هسبريس من الرباط

ثمن شكيب بنموسى تسمية الملك محمد السادس، اليوم الخميس، كافة أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وأورد رئيس اللجنة نفسها، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاشتغال سينطلق على الفور، وأول لقاء رسمي برمج الإثنين المقبل بمقر أكاديمية المملكة.

وينتظر الملك محمد السادس التوصل بتصور النموذج التنموي الجديد بعد شهور من الآن، وتحديدًا في شهر يونيو 2020 وفق الجدول الزمني المحدد.

ويرى شكيب بنموسى أن الأعضاء الـ35 للجنة، المشتغلين بصفة تطوعية في هذه الهيئة الاستشارية، لهم خبرات ويُجسدون تعددية ستنعكس على منهجية إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض التنمية.

وزاد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تصريحه لهسبريس، أن "إعداد التصور يعتمد التشارك والإصغاء على أوسع نطاق".

"سنعمل خلال لقاء الإثنين المقبل، في ما بين كل أعضاء اللجنة، على الخوض في الشق المنهجي للعمل المثمر الذي نراهن عليه"، يختم شكيب بنموسى.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كان قد عقد لقاء صحافيا، حضرته هسبريس، الأحد الماضي، من أجل تقديم ما سماه "دفتر التحملات" الخاص باللجنة عينها.