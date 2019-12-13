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الرئيسية | سياسة | رئيس فلسطين يشيد بشجاعة الملك محمد السادس

رئيس فلسطين يشيد بشجاعة الملك محمد السادس

رئيس فلسطين يشيد بشجاعة الملك محمد السادس
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 14:26

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بــما وصفها بــ"المواقف المغربية الثابتة والداعمة" التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال الاحتفال بمضي نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بالرباط، "والتي أكد فيها دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أشاد عباس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، بالمواقف "الأخوية والشجاعة" التي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، "وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن هذه المواقف من قبل الملك محمد السادس "هي استمرار لمواقف المملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، مبرزا دور لجنة القدس التي يرأسها الملك في الدعم المتواصل لصمود المدينة المقدسة وصيانة مقدساتها.

كما أعرب عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لهذه المواقف الأخوية "التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المغربية والفلسطينية".

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