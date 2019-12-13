24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:21
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أكاديمية المملكة المغربية تستكشف تجارب الهند في التّحديث والتّنمية
- درك اشتوكة يضع حدّا لعصابة تروج الشيرا بالإقليم
- تجربة الهند بأكاديمية المملكة
- البوليساريو تتوجس من مدريد وتخشى دينامية الدبلوماسية المغربية
- أمريكا ترفض 28 بالمائة من طالبي التأشيرة المغاربة في 2019
هذه أبرز مميزات "مركب محمد السادس لكرة القدم" بغابة المعمورة (5.00)
- وصول تبون لرئاسة الجزائر ينهي حلم الصلح مع الجار المغربي - (86)
- تقرير أممي يدعو إلى ضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب - (85)
- رسمياً .. عبد المجيد تبون يفوز بالانتخابات الرئاسية في الجزائر - (74)
- الملك يعين أعضاء لجنة النموذج التنموي وينتظر التعديلات بالصيف - (66)
- تبون يتجه إلى حسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس فلسطين يشيد بشجاعة الملك محمد السادس
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بــما وصفها بــ"المواقف المغربية الثابتة والداعمة" التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال الاحتفال بمضي نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بالرباط، "والتي أكد فيها دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أشاد عباس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، بالمواقف "الأخوية والشجاعة" التي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، "وتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية".
وأكد الرئيس الفلسطيني أن هذه المواقف من قبل الملك محمد السادس "هي استمرار لمواقف المملكة المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، مبرزا دور لجنة القدس التي يرأسها الملك في الدعم المتواصل لصمود المدينة المقدسة وصيانة مقدساتها.
كما أعرب عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لهذه المواقف الأخوية "التي تعبر عن متانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين المغربية والفلسطينية".