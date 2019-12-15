المالكي يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية بفرنسا

هسبريس من الرباط

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مباحثات مع نظيره الفرنسي ريشار فيران بمقر الجمعية الوطنية بباريس، في إطار مشاركته في أشغال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الرابع.

وخلال هذا اللقاء، أشاد المالكي بالعلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع بين البلدين على مختلف الأصعدة، وبمسار التعاون بين المؤسستين التشريعيتين خدمة للقضايا المشتركة، داعيا إلى "تعزيز عمل مجموعتي الصداقة بين المجلسين، باعتبارها آلية ناجعة تسمح لممثلي الشعبين بالمجلسين بالتشاور وتبادل الآراء في مواضيع وقضايا ذات الأولية والاهتمام المشترك".

وبعدما اقترح المالكي عقد اللقاء بين المجموعتين سنويا، أكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على العمل المكثف والمنتظم وعن قرب بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرا إلى أن ذلك سيترجم التفاهم الكبير والتطابق في وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض أوراش الإصلاح المتعددة التي تميز المرحلة الحالية من تطور المغرب؛ وفي هذا الصدد ثمن المالكي الاستثمارات الفرنسية، خاصة في مجال صناعة السيارات، والإنجاز الكبير لأول قطار فائق السرعة بالقارة الإفريقية.

من جانبه، أبرز فيران أن علاقات الأخوة بين البلدين وبين المؤسستين ضاربة في العمق، وتدعم العمل بشكل مشترك، من أجل رفع التحديات، وانتهاج حلول واقتراحات في مصلحة البلدين على مختلف الأصعدة، وبناء على أساس الربح المتكافئ.

وبخصوص ما تقدم به المالكي أكد فيران انخراطه الكلي، سواء على مستوى إعطاء اهتمام أكبر لمجموعتي الصداقة وتبادل الوفود البرلمانية والإداريين والخبراء، أو ما تعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين المجلسين التشريعيين.