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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة

الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة

الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة
هسبريس من الرباط
الأحد 15 دجنبر 2019 - 17:27

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجددا دعوته إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الجزائرية.

وقال الملك في هذه البرقية إنه "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف العاهل المغربي أنه "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أعلن في نونبر 2018، أن المغرب مستعد لحوار مباشر وصريح مع جارته الشرقية الجزائر لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.

وأضاف الملك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ43 لذكرى المسيرة الخضراء أنه يقترح آلية مشتركة للحوار المباشر بين البلدين، ومستعد لمقترحات الجزائريين لتجاوز الخلاف بين البلدين.

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