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كُتّاب وآراء
"توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة
حتّى وإنْ صُدّتْ الأبواب في المرّات السّابقة، يستمر المغرب في محاولته إقناعَ الجار الجزائري بفتْح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس "الثقة المتبادلة والحوار البناء"، بينما من المنتظر أن تعيشَ الجارة الشّرقية للمملكة مرحلةً "حاسمة" بعد "نجاح" المحطة الانتخابية الرّئاسية؛ وإن كان غالبية الجزائريين يرْفضون نتائجها.
وقال الملك محمّد السّادس في برقية أرسلها إلى الرئيس الجزائري المنتخب: "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية"، ودعاه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والحوار.
ويرى متتبعون أن "صمت الجزائر يمكن أن يكون مردُّه إلى الوضع السّياسي الصعب الذي تشهدُه، خاصة في ظلّ رفض قطاع كبير من الجزائريين منحَ التّفويض الشّعبي للرّئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي يمثّل أحد أبرز وجوه "السّيستم".
مشكل الأولويات
قال أكرم خريف، محلل جزائري مختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن "الرّئيس الجزائري الجديد مُقيّد بأولويات لا يوجدُ من ضمنها تطبيع العلاقات مع المغرب"، مضيفاً أنّ "الظروف السّياسية التي تعرفها البلاد تمثّل أبرز تحدٍّ للرّئيس عبد المجيد تبون".
وأوضح خريف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ "التّحدي الكبير للجزائر في المرحلة القادمة هو لمّ الشّمل وإطفاء جذوة الحراك الشّعبي"، وزاد متحدّثاً عن رهانات الرّئيس الجديد: "لا أعتقد أنّه سيْنجحُ في إخمادِ الحراك، بل سيزدادُ الغضب أكثر في الجزائر".
وبشأن تصريحات الرّئيس الجديد حول طيّ الخلاف مع المغرب، قال خريف إنّها "تصريحات كلاسيكية متوقّعة، وهي تصريحات موجّهة للاستهلاك الدّاخلي ولا تمثّل أيّ عائق لأيّ مفاوضات محتملة"، معتبراً دعوة الملك محمد السادس إلى الحوار "إشارة إيجابية".
لا تغييرا مرتقبا
يرى المحامي والحقوقي المغربي نوفل البعمري أنّ "الوضْعَ الحالي بالجزائر من الناحية المؤسساتية يعكسُ جموداً متواصلاً؛ بحيثُ لم يحدث أيَّ تغيير سياسي عميق في بنية الدولة الجزائرية والجهات المتحكمة والصّانعة للقرار، خاصة في العلاقة مع المغرب".
واعْتبر المتخصّص في قضايا الصّحراء أنّ "خطاب الرّئيس الجديد بعد إعلان فوزه في الانتخابات هو اجترارٌ للوضع القائم وتكريس له"، مورداً أنّ "الحراك الشعبي لم يستطع إلى الآن خلْخلة البنية الرّئيسية لهذا النظام؛ إذ إنّ خطابه يعكس نوعا من الماضوية واجترار الأحقاد التاريخية التي تحكمت للأسف في علاقة الحاكمين بالجزائر مع المغرب".
وأشارَ البعمري إلى أنّ "المغرب وإنْ كان مُتشبثاً بالمستقبل الجماعي والمشترك للبلدين والشعبين لمواجهة التحديات المشتركة، فإنه يجبُ أن ينتظر أن تحدث التحولات اللازمة في المربع المسيطر على الحكم ليعي أنّ التسابق نحو التسلح وإهدار أموال الشعب الجزائري في أزمات مفتعلة وعلى تنظيم وكيان وهمي، لن يخدم القائمين على الشأن الجزائري".
وزاد البعمري أن "هذا الخيار هو ما أوصل النظام هناك إلى هذا الوضع وإعادة إنتاج أخطاء الماضي؛ فالرئيس الحالي يعيد إنتاج أسباب الأزمة السياسية داخليًا، ويعيد تأزيم الوضع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
علي المغرب ان يستدعى للصدمات
الجزائر لها اولويات تسعى اليها و الحدود المغربية ليست اولوية اطلاقا بالنسبة للجزائر
و كجزائري اقول بقاء الاوضاع الحالية بين البلدين هي افضل حل كل واحد يهتم بحريرته افضل نحن في الجزائر لا نهتم اصلا بما يحدث داخل المغرب
وأغلب الجزائريين يرفضون الرئيس الجديد ،
و الحراك لم يتوقف بعد ،.
*مهما يكن موقف الرئيس تبون من العلاقات
مع المغرب ، سواء كان مع أو ضد فتح الحدود ،
أو مع تقارب أو تباعد العلاقات بين البلدين ،
فإن تصريحاته لا يعتد بها لأنه عابر سبيل ،
فلن يعمر طويلاً . إذن لا ينتظر منه شيئاً لا بالإيجاب
و لا بالسلب ، لأنه مرفوض من غالبية الشعب .
كل ما قلته صحيح الجوائر لي من اولوياتها حاليا فتح الحدود و تنتظرها تحديات اخرى يعني فتح هذا الملف لن يساهم سوى في مشاكل نحن في غنى عنها
و اما الجزائريون فهم لا يتتبعون ما يحدث داخل المغرب كما هو حال المغاربة الذين يستيقظون على الاخبار الجزائرية الشعب المغربي معروف بحب التبرقيق عكس الجزائريين
والمغاربة ينتظرون بومدين أن يقوم من قبره ليقدم الاعتذار للمغاربة على الجريمة التي ارتكبها في حق 350 الف من المغاربة الذين طردهم من الجزائر وشردهم في ليلة عيد الأضحي
وهذا حلم لن يتحقق أبدا، ونحن لا نريد أن تبقى دار لقمان على حالها
ولهذا، يجب على الجميع أن يتذكر الله ويتذكر الموت ويتذكر الحساب من اجل ان نعمل سويا ونقدم عملا صالحا قد يُرضى الله ورسوله وبالتالي نضع حدا للفرقة و للقطيعة ونكون أيضا قد ساهمنا في جمع شتات الأمة بدل من تشتيتها خدمة للصهاينة والصليبيين والأنجاس ...
فتح الحدود ساعد أوروبا لان كل دولة كانت لها موسسات وطبقات سياسية واعية اما نخن قنتخبط في نقس المستنقعات .
ملكنا حفظه الله هو املنا الوحيد اما حكوماتنا وبرلماننا فهم من يجرنا الى الهاوية والدليل هو خطابات جلالته التي تبين الرسوبات المتوالية لهولاء اخرها مسار التنمية الفاشل
Y a rien à attendre d'un régime dictatorial de l'époque des bolchévisme.
Allah yerhem lwalidayn, arrêtez de nous abaisser. C'est la honte. Attendez à ce que nos frères algériens prennent les choses en main.
Qu'Allah les aide à se débarrasser de cette vermine de harkis..
هل تضنون ان الرىيس الجديد للجزاىر و لم يمر اسبوع كامل بعد انتخابه سيرد على ملككم و تريدون ان تجعلو من اولوياته هي العلاقات الجزاىرية المغربية
هل ما تسمونه مد اليد في نظركم هاته ستمحي كل المشاكل و الاحداث عبر عشراااات السنين
ان كان مد اليد بنية صاقة لماذا لم تتطرقون الى جوهر المشاكل و هي قضية الصحراء الغربية و ان تعلمون و متأكدون ان الجزاىر لن و لن عن تتراجع موقفها سموه ما شئتم جنيرالات وووووو
لماذا لا تعترفون ان اعلامكم اليوم اتجاه و تشويه الجزاىر بالترقييييع كلمة الشعب الجزاىري الشقيق و هذا ما جعل الشعب الجزاىري غير قابل للتحاور و لا لصفحة قديمة و لا جديدة ولا ولا ولا ولا هاذي هي الحفيقة و الشفافية اللتي لازم ان نتعامل بها حتى نطوي الماضي و ليس مد اليد من اجل المد كما يقول المثل الجزاىري
السن تظحك للسن و القلب فيه الخديعة
شكرا للنشر قلت الحقيقة و لو انها تجرح لكن دون شتم او سب