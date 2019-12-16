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الرئيسية | سياسة | "توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة

"توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة

"توجّس" جزائري يرد اليد الممدودة للمملكة ويبدد آمال المصالحة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:00

حتّى وإنْ صُدّتْ الأبواب في المرّات السّابقة، يستمر المغرب في محاولته إقناعَ الجار الجزائري بفتْح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس "الثقة المتبادلة والحوار البناء"، بينما من المنتظر أن تعيشَ الجارة الشّرقية للمملكة مرحلةً "حاسمة" بعد "نجاح" المحطة الانتخابية الرّئاسية؛ وإن كان غالبية الجزائريين يرْفضون نتائجها.

وقال الملك محمّد السّادس في برقية أرسلها إلى الرئيس الجزائري المنتخب: "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية"، ودعاه إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والحوار.

ويرى متتبعون أن "صمت الجزائر يمكن أن يكون مردُّه إلى الوضع السّياسي الصعب الذي تشهدُه، خاصة في ظلّ رفض قطاع كبير من الجزائريين منحَ التّفويض الشّعبي للرّئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي يمثّل أحد أبرز وجوه "السّيستم".

مشكل الأولويات

قال أكرم خريف، محلل جزائري مختص في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن "الرّئيس الجزائري الجديد مُقيّد بأولويات لا يوجدُ من ضمنها تطبيع العلاقات مع المغرب"، مضيفاً أنّ "الظروف السّياسية التي تعرفها البلاد تمثّل أبرز تحدٍّ للرّئيس عبد المجيد تبون".

وأوضح خريف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ "التّحدي الكبير للجزائر في المرحلة القادمة هو لمّ الشّمل وإطفاء جذوة الحراك الشّعبي"، وزاد متحدّثاً عن رهانات الرّئيس الجديد: "لا أعتقد أنّه سيْنجحُ في إخمادِ الحراك، بل سيزدادُ الغضب أكثر في الجزائر".

وبشأن تصريحات الرّئيس الجديد حول طيّ الخلاف مع المغرب، قال خريف إنّها "تصريحات كلاسيكية متوقّعة، وهي تصريحات موجّهة للاستهلاك الدّاخلي ولا تمثّل أيّ عائق لأيّ مفاوضات محتملة"، معتبراً دعوة الملك محمد السادس إلى الحوار "إشارة إيجابية".

لا تغييرا مرتقبا

يرى المحامي والحقوقي المغربي نوفل البعمري أنّ "الوضْعَ الحالي بالجزائر من الناحية المؤسساتية يعكسُ جموداً متواصلاً؛ بحيثُ لم يحدث أيَّ تغيير سياسي عميق في بنية الدولة الجزائرية والجهات المتحكمة والصّانعة للقرار، خاصة في العلاقة مع المغرب".

واعْتبر المتخصّص في قضايا الصّحراء أنّ "خطاب الرّئيس الجديد بعد إعلان فوزه في الانتخابات هو اجترارٌ للوضع القائم وتكريس له"، مورداً أنّ "الحراك الشعبي لم يستطع إلى الآن خلْخلة البنية الرّئيسية لهذا النظام؛ إذ إنّ خطابه يعكس نوعا من الماضوية واجترار الأحقاد التاريخية التي تحكمت للأسف في علاقة الحاكمين بالجزائر مع المغرب".

وأشارَ البعمري إلى أنّ "المغرب وإنْ كان مُتشبثاً بالمستقبل الجماعي والمشترك للبلدين والشعبين لمواجهة التحديات المشتركة، فإنه يجبُ أن ينتظر أن تحدث التحولات اللازمة في المربع المسيطر على الحكم ليعي أنّ التسابق نحو التسلح وإهدار أموال الشعب الجزائري في أزمات مفتعلة وعلى تنظيم وكيان وهمي، لن يخدم القائمين على الشأن الجزائري".

وزاد البعمري أن "هذا الخيار هو ما أوصل النظام هناك إلى هذا الوضع وإعادة إنتاج أخطاء الماضي؛ فالرئيس الحالي يعيد إنتاج أسباب الأزمة السياسية داخليًا، ويعيد تأزيم الوضع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - خالد الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:09
المغرب لا يتوجس بل يرمي الكرة لهم
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42
2 - Hollandddddsdss الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:10
اظن ان هناك ايادي خفية وراء ما صرح به الوزير الفرنسي وما قاله عن شركات السيارات الموجودة بالمغرب وما يحدث في شمال أفريقيا.
علي المغرب ان يستدعى للصدمات
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-23
3 - تاوناتي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:19
الرءيس الحالي هو فقط نسخة من بوتفليقة لكن دون الكرسي..فبعد عشرة أشهر من المظاهرات المطالبة بتنحية النظام،بقي النظام وتمت التضحية بالكرسي المتحرك.وهذا هو التغيير الوحيد..اذا لا تنتظروا من نظام كهذا أن يغير جلده.
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47
4 - الأصييييل الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:19
لماذا هذا الإنبطاح الذي وصل بنا إلى درجة المذلة ؟ في كل مرة يمد المغرب يده حتى أصبحت هي السفلى. أين الشهامة، أين الكرامة ؟ ماذا تنتظرون من أُناس منبوذين من طرف شعبهم...كفى....هاالعار ، الله يرحم الوالدين...
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67
5 - hichem_525 الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:25
ليس هناك اي توجس جزائري بل ليس هناك اي اهتمام جزائري بالمغرب
الجزائر لها اولويات تسعى اليها و الحدود المغربية ليست اولوية اطلاقا بالنسبة للجزائر
و كجزائري اقول بقاء الاوضاع الحالية بين البلدين هي افضل حل كل واحد يهتم بحريرته افضل نحن في الجزائر لا نهتم اصلا بما يحدث داخل المغرب
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-68
6 - عابر سبيل الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:37
* إن الأمور في الجزائر لم تستقر بعد ،
وأغلب الجزائريين يرفضون الرئيس الجديد ،
و الحراك لم يتوقف بعد ،.
*مهما يكن موقف الرئيس تبون من العلاقات
مع المغرب ، سواء كان مع أو ضد فتح الحدود ،
أو مع تقارب أو تباعد العلاقات بين البلدين ،
فإن تصريحاته لا يعتد بها لأنه عابر سبيل ،
فلن يعمر طويلاً . إذن لا ينتظر منه شيئاً لا بالإيجاب
و لا بالسلب ، لأنه مرفوض من غالبية الشعب .
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11
7 - hamid holanda الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:42
المشكلة ليست مغربية و ليست جزاىرية و لا حتي مرتزقة بوليساريو السبب الريسي وراء هذا التوتر بين الجارتين هو ان هناك دول معروفة لا تريد لهذا المشكل المفتعل تسوية لكي تكون دايما المغرب و الجزائر سوق خصبة. لبيع أسلحتهم بالمليارات وابتزازهم سياسيا وحتى يبقى أسلوب المراوغة والوعود الزائفة اهم وسيلة لكسب الوقت و للمزيد من المليارات ويبقى الشعب المغربي والجزائري متعلقا بوهم فتح الحدود و هو غارقا في الفقر و التهميش إلى ان يرث الله الأرض و من عليها
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3
8 - ورزازي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:45
أقول أن هذا التوتر في العلاقات بين البلدين مرده قوى خارجية للأسف من يدفع الثمن هو الشعبين الشقيقين . يمكن أن أسمي هذا الصراع بين البلدين ب المسلسل السوري *صراع الأشاوس*
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0
9 - hocein الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:47
ادا كنت لا تهتم بالمغرب فما موقعك من الاعراب هنا؟
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6
10 - بومرداس الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:47
النخوة على الخوة هدا ما ينطبق على بعض الاخوة في الجزائر فوضعيتهم حرجة ومصيرهم في كف عفريت ويقول بانهم غير مهتمين بالمغرب مع ان مرشحيهم خلال الحملة لم يكن تركيزهم سوى على المغرب في العلاقات الخارجية
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5
11 - hichem_525 الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:48
لماذا الديسلايكات على تعليقي السابق هل قلت اكاذيب
كل ما قلته صحيح الجوائر لي من اولوياتها حاليا فتح الحدود و تنتظرها تحديات اخرى يعني فتح هذا الملف لن يساهم سوى في مشاكل نحن في غنى عنها
و اما الجزائريون فهم لا يتتبعون ما يحدث داخل المغرب كما هو حال المغاربة الذين يستيقظون على الاخبار الجزائرية الشعب المغربي معروف بحب التبرقيق عكس الجزائريين
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-8
12 - sahraoui الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:48
le maroc ne veut pas de l'ouverture des frontieres et n'a aucun interret a les ouvrir car les produits subventionnes qui viendraient de l'algerie ruineraient son economie et ses entreprises qui produisent les memes produits, le maroc sait tres bien que la reponse a sa demande d'ouverture des frontieres sera refusee par les algeriens , et c'est tant mieux parce que la contre bande de sebta et melilla font deja assez de degats a l'economie marocaine
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0
13 - Rachid ahrou الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:49
ولكن الشريف خصك تقول لنا نحن المغاربة ما سر التكرار في اليد الممدودة والله العظيم حتى أنا دخلني الشك من هاد التكرار .. واش صعيبة عليكم تخبرونا في خطاب رسمي ما الفائدة من فتح الحدود !!!! ما فهمتش أنا هاد السياسيين نتاع بطاطا لماذا يتراسلون بينهم بالألغاز وقولونا شواقع أعباد الله راكم طلعتونا فالخز .. الحدود عمرها كانت مفتوحة بيننا و بينهم إلا لفترة استثنائية عمرها خمس سنوات !!! إذن لماذا هذه المبالغة في التكرار ?
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0
14 - abarkane الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:49
التكبر على المتكبر صدقة، لأنه إذا تواضعت له تمادى في ضلاله وإذا تكبرت عليه تنبه،
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3
15 - حلم الوحدة الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:49
ابقاء الخلاق مع المغرب لا يمكن تضييعها بهذه البساطة فالمغرب بالنسبة لحكام الجارة الشرقية هي ورقة توظف كلما كان هناك حراك ضد الدولة لتوجيه الاتهامات بخدمة اجندات خارجية الاسطوانة المعروفة التي تستخدم بشكل الي في هذه الحالات
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2
16 - hocein الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:51
تعليقي السابق موجه الى hichem 555
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0
17 - oujdi nf الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:52
الجزائريون ينتظرون أن يقوم الحسن الثاني من قبره ليقدم الاعتذار على غلق الحدود
والمغاربة ينتظرون بومدين أن يقوم من قبره ليقدم الاعتذار للمغاربة على الجريمة التي ارتكبها في حق 350 الف من المغاربة الذين طردهم من الجزائر وشردهم في ليلة عيد الأضحي
وهذا حلم لن يتحقق أبدا، ونحن لا نريد أن تبقى دار لقمان على حالها
ولهذا، يجب على الجميع أن يتذكر الله ويتذكر الموت ويتذكر الحساب من اجل ان نعمل سويا ونقدم عملا صالحا قد يُرضى الله ورسوله وبالتالي نضع حدا للفرقة و للقطيعة ونكون أيضا قد ساهمنا في جمع شتات الأمة بدل من تشتيتها خدمة للصهاينة والصليبيين والأنجاس ...
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18 - abdo الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:53
من يسمع المحللين يتكلمون عن الجزائر ورغبة المعرب في فتح الحدود يظن ان هذا هو مفتاح التقدم والازدهار بينما تصدق فينا القولة المشهورة تشبت عريق بعريق
فتح الحدود ساعد أوروبا لان كل دولة كانت لها موسسات وطبقات سياسية واعية اما نخن قنتخبط في نقس المستنقعات .
ملكنا حفظه الله هو املنا الوحيد اما حكوماتنا وبرلماننا فهم من يجرنا الى الهاوية والدليل هو خطابات جلالته التي تبين الرسوبات المتوالية لهولاء اخرها مسار التنمية الفاشل
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19 - علواني لبصير الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:53
الجزائر شعب عزيز حنون شريف ابي يقدر المواقف و لا ينسى ابدا...فقد قتلت القوات الاستعمارية في مظاهرات سطيف ما يزيد على 45 الف جزائري...فقط في يوم واحد اكثر من 45 الف قتيل جزائري مسالم...كيف ينسى 5 ملايين من الشهداء...كان الدم بل حمامات من الدم و من المجازر...اي نعم...فرنسا الديموقراطية بلاد حقوق الإنسان و بلاد الثورة...لم لا تحاكم الدولة التي قامت لهذه المجازر؟ اذا ثمة شعوب خانعة مذلة لا ترف الشرف و الكرامة فان السعب الجزائري لن ينسى ابدا مهما فعل الاعداذ و وكلاء المستعمر في الداخل و الخارج و في دول الجوار ممن باع ضميره بدربهمات قليلة مقابل فتات السيد الابيض البخيل المقتر الجوعان اصلا...الاستعمار لم يقتل فقط بل اغتصب النساء و فرخ كتاكيت لا اصل و لا فصل و لا لغة و لا دبن و لا مصداقية و لا شرف و لا اي شيئ...شعوب الغنكي او الزولو او شعوب هنكرا بنبرا توتو نغوخونف...و مع ذلك لا يستحيون من مسخهم ز من قبحهم الشنيع و تراهم يعلقون بلغة غنغانا نوموتا...زمن المسخ او المسوخ..انهم الخاسرون هنا و هناك و لا احد يلتفت اليهم ما عدا من لا فبمة له و لا شرف..
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20 - ACHTOUK الاثنين 16 دجنبر 2019 - 23:55
C'est la honte ! Qu'est ce qu'on attend d'un Bouteflika bis ? Cette nouvelle marionnette a déjà précisé qu'il faut d'abord qu'on s'excuse d'avoir imposé le visa à cause d'un problème de sécurité. Au lieu d'être compréhensifs, ces imbéciles ferment les frontières.
Y a rien à attendre d'un régime dictatorial de l'époque des bolchévisme.
Allah yerhem lwalidayn, arrêtez de nous abaisser. C'est la honte. Attendez à ce que nos frères algériens prennent les choses en main.
Qu'Allah les aide à se débarrasser de cette vermine de harkis..
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21 - oranai algérien الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 00:02
انا كجزاىري ارجو من المحللين المغاربة ان يعطو ادنى الاحترام لعقل القراء مع اختلاف جنسياتهم لان الجرائد الاليكترونية لا يتطلع عليها الا اصحاب البلد فقط و انا بعض التساؤلات

هل تضنون ان الرىيس الجديد للجزاىر و لم يمر اسبوع كامل بعد انتخابه سيرد على ملككم و تريدون ان تجعلو من اولوياته هي العلاقات الجزاىرية المغربية
هل ما تسمونه مد اليد في نظركم هاته ستمحي كل المشاكل و الاحداث عبر عشراااات السنين
ان كان مد اليد بنية صاقة لماذا لم تتطرقون الى جوهر المشاكل و هي قضية الصحراء الغربية و ان تعلمون و متأكدون ان الجزاىر لن و لن عن تتراجع موقفها سموه ما شئتم جنيرالات وووووو
لماذا لا تعترفون ان اعلامكم اليوم اتجاه و تشويه الجزاىر بالترقييييع كلمة الشعب الجزاىري الشقيق و هذا ما جعل الشعب الجزاىري غير قابل للتحاور و لا لصفحة قديمة و لا جديدة ولا ولا ولا ولا هاذي هي الحفيقة و الشفافية اللتي لازم ان نتعامل بها حتى نطوي الماضي و ليس مد اليد من اجل المد كما يقول المثل الجزاىري
السن تظحك للسن و القلب فيه الخديعة
شكرا للنشر قلت الحقيقة و لو انها تجرح لكن دون شتم او سب
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