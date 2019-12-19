24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حديث في السياسة (5.00)

  2. أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا" (5.00)

  3. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

  4. عامل وزان يتفقد "حملة رعاية" لمواجهة آثار البرد (5.00)

  5. تُجّار يشكون تردي وضعية السوق الأسبوعي بسلوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يرأس الاجتماع المغربي الفرنسي في باريس

العثماني يرأس الاجتماع المغربي الفرنسي في باريس

العثماني يرأس الاجتماع المغربي الفرنسي في باريس
هسبريس من الرباط
الخميس 19 دجنبر 2019 - 03:55

يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وفرنسا، الذي تحتضنه باريس اليوم الخميس.

وقال بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إن العثماني سيجري مباحثات مع نظيره الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فليب؛ كما سيشرف الطرفان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية من البلدين.

ويضم الوفد المغربي، إلى جانب رئيس الحكومة، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

كما ينتقل إلى باريس عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وشكيب بنموسى، سفير المملكة المغربية في جمهورية فرنسا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.