24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية (5.00)

  2. بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب (5.00)

  3. حديث في السياسة (5.00)

  4. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

  5. اتفاقية تلحق جماعة وزان بركب "المدن الولوجة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | افتتاح قنصلية عامة لجزر القمر بالعيون يثير حفيظة البوليساريو

افتتاح قنصلية عامة لجزر القمر بالعيون يثير حفيظة البوليساريو

افتتاح قنصلية عامة لجزر القمر بالعيون يثير حفيظة البوليساريو
أحمد الساسي من العيون
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:00

تستمر المملكة المغربية منذ عودتها الى منظمة الاتحاد الإفريقي في إعطاء أولوية هامة للأقاليم الجنوبية من خلال انفتاحها الدبلوماسي على الدول الإفريقية وتشجيعها على الاستثمار بمنطقة الصحراء؛ فبعد فتح قنصلية شرفية لساحل العاج في يونيو الماضي بالعيون، يأتي الدور اليوم على افتتاح قنصلية رسمية لجمهورية جزر القمر المتحدة.

وترأس حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية جزر القمر المتحدة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره القمري، محمد الأمين صيف.

ويأتي الحدث الأول من نوعه بالأقاليم الجنوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية للمغرب مع الدول الحليفة بالقارة الإفريقية، والحرص على ترسيخ مبدأ دعم مغربية الصحراء على أرض الواقع، الشيء الذي أثار حفيظة البوليساريو التي سارعت إلى توجيه وسائل إعلامها لرفض وتسليط الضوء على ما اعتبرته "خرقا للقانون الدولي"، وما أسمته "انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة".

وفي هذا الصدد، اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن "افتتاح قنصلية جزر القمر بعاصمة الأقاليم الجنوبية حدث تاريخي تشهده المملكة، لما يحمله من دلالات سياسية وتاريخية تعزز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين العربيين والمسلمين الإفريقيين".

وأضاف بوريطة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رفقة نظيره القمري أن "هذا الحدث الدبلوماسي الهام يعتبر تعبيرا صريحا عن الموقف الداعم للمغرب في وحدته الترابية"، لافتا إلى أن "الخطوة الإيجابية التي عبرت عنها جمهورية جزر القمر لن تكون الأخيرة"، كاشفا أن "مطلع السنة القادمة سيشهد تدشين قنصليات عامة مماثلة بعاصمة الأقاليم الجنوبية".

وشدد المسؤول الدبلوماسي على أن "مسألة مغربية الصحراء محسومة دوليا، والنقاش القائم حول نزاع الصحراء على المستوى الأممي هو فقط من أجل التوصل إلى حل سياسي يُنهي الصراع حول مشكل إقليمي مع بلد جار"، في إشارة إلى الجزائر، موردا أن "الجارة الشرقية للمغرب كانت وما تزال المعطل الأساس لمواصلة المغرب البناء والنماء في أقاليمه الصحراوية".

واسترسل رئيس الدبلوماسية المغربية قائلا إن "افتتاح القنصلية اليوم يأتي ضمن تفعيل توصيات خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، الذي شدد على أن منطقة الصحراء المغربية بوابة المملكة نحو القارة الإفريقية"، مضيفا أن "دور القنصليات الإفريقية بالأقاليم الجنوبية لن يقتصر على البعد السياسي فقط، بل سيرتكز أساسا على الأبعاد الاقتصادية المغربية-الإفريقية".

من جانبه، عبر سيد حسن، القنصل العام لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون، عن فخره بالعلاقات الأخوية التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، مضيفا أن "هذه العلاقات تتطور دائما منذ استقلال جزر القمر".

وأبرز حسن، في تصريحات للصحافة، أن "فتح جزر القمر المتحدة لقنصليتها العامة بمدينة العيون يعد شرفا لبلاده"، وأضاف أن "الخطوة اعتراف صريح بمغربية الصحراء وتأكيد على العلاقات الأخوية التي تجمع بلدينا الشقيقين".

كما دعا المسؤول الإفريقي كافة الدول الإفريقية إلى "فتح تمثيليات دبلوماسية لها بالصحراء المغربية"، قائلا: "آمل أن تقتدي دول صديقة وشقيقة أخرى للمغرب بجمهورية جزر القمر المتحدة لإبراز تضامنها مع أشقائنا المغاربة، وكذا امتنانها لكل ما تقدمه المملكة لدول القارة الإفريقية قبل وبعد عودتها للمنظمة القارية".

وقد حضر فعاليات افتتاح القنصلية العامة لجمهورية جزر القمر المتحدة بالعيون عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، وعمال أقاليم بوجدور وطرفاية والسمارة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجهوي، الى جانب عدد من المنتخبين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

حري بالذكر أن جمهورية غامبيا قد أعلنت رسميا عزمها افتتاح قنصلية عامة لها بجهة الداخلة وادي الذهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Vrais الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:09
العبقرية المغاربة في الصحراء
حكمة كبيرة و معرفة في شؤون الصحراء المغربية إلى الأمام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - Must الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:21
C'est une bonne nouvelle. Voilà la manière de mettre à l'eau les chimères du régime des caporaux d'Alger.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - ilham faiz الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:29
الصحراء مغربية و ستبقى دائما مغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - momo الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:32
لطالما تفاخرت البوليساريو بأنه ليس هناك دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على صحرائه مع العلم أن هذه الدول كانت تمسك العصا من الوسط، وتعلن مساندتها لمسار التسوية الاممي، وكانت الجبهة في خضم ذلك تدس أكذوبتها التي تقول أنها " الممثل الشرعي والوحيد للساكنة الصحراوية" بدون وجود دليل على ذلك، فماذا عساها تقول اليوم ونحن على أبواب تسلسل الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - جزر القمر الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:41
جزر القمر تصرفت بإسم إنتمائها الجامعة العربية و ليس على أساس كونها دولة افريقيا . فتح قنصلية لدولة في منطقة لم تطأها قدم أي مواطن منها دليل إفلاس الدولة المستقبلية . هي دليل قلة الحيلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ابن سوس المغربي؛ اليقظة الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:42
هذا عمل جيد ولكن يجيب كذالك الاستعداد للحرب نع عصابة المرتزقة العميلة لاسيادها في قصر المرادية على المغرب اليقظة و الاستعداد للحرب التي لابد منها لمحو مرتزقة التزوير من الخريطة و استرجاع جميع الأرضي المغربية التاريخية إلى الحدود الدولية مع موريتانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - وطني الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:55
من طنجة إلى الكويرة جميع المغاربة يدافعون عن عن الوحدة الترابية احب من احب وكره من كره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الصحراء المغربية الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:57
الصحراء المغربية سوف تبقى دوما مغربية ... نحن ماضون لصنع التاريخ مرة أخرى، و نقول للرئيس الجزائري ال..بون أن يوفر ملايين الدولارات التي تذهب الى المرتزقة إلى شعبه فما أحوجه إلى ذلك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - bakilly الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:59
وزيادة على فتح قنصلية جزر القمر هناك تحدي لمجلس الامن والامم المتحدة فياقامة جبهة البوليزاريو مؤتمرها في تفارتي التي تعتبر عند الامم المتحدة بالمنطقة العازلة وهدا الخرق ستحصد من خلاله جبهة تندوف اكبر خسارة لها في هدا العام وسيجعلها في موقف حرج امام مجلس الامن والامم المتحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Moham الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 21:00
واش فالقنصلية ديال دولة أخرى يمكن تتواجد الشعارات البصرية لدولة اخرى ؟؟
وزارة الخارجية المغربية داخل القنصلية القمرية !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.