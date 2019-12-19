"قادمون وقادرون" تناقش سياقات النموذج التنموي

هسبريس من الرباط

عقدت حركة "قادمون وقادرون – مغرب المستقبل"، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مجلسها الوطني الرابع تحت شعار "من أجل نموذج تنموي يراعي الحق في الثروة الوطنية والبنيات الأساسية والعدالة المجالية".

وأشارت الحركة، في بلاغ لها، إلى أنها "عملت على تدارس نقاط البرنامج المتعلق بالوضع التنظيمي للحركة، وعرض مشروع دليلها، والاطلاع على تقدم أنشطة ديناميتها على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، وعلى صعيد مغاربة العالم، ومناقشة أوراقها؛ واستحضارها للسياق التاريخي الذي ينعقد فيه المجلس الوطني الرابع، والمتميز بالأحداث والتغيرات والتقلبات التي تشهدها العديد من دول العالم، والظروف السلبية المتمثلة في التراجعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهدد بأزمة حقيقية على المستوى الاقتصادي والمالي والبيئي والطاقي".

وأضاف البلاغ ذاته أن "الحركة وقفت على خصائص الحراك المغربي الوطني الاجتماعي المستمر في مختلف المجالات والقطاعات، نتيجة استفحال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار غموض المشهد السياسي، وحدة الفوارق الطبقية وتزايدها، وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد، وتنامي الاستبعاد الاجتماعي والفقر والهشاشة في مناطق مغاربة المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب، واستمرار حرمان العديد من مناطق المغرب من الحق في البنيات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والسكن والشغل والثقافة والرياضة".

وجرى خلال انعقاد المجلس الوطني للحركة "تثمين عرض الهيئة التأسيسية الوطنية الذي قدمته عائشة العلوي بحضور عبد الرحيم بوعزة عضو ذات الهيئة، وعروض المنتدبين الترابيين الجهويين، رشيد بلبوخ وهشام حسنابي، وممثلات مغاربة العالم الزهرة دراس وربيعة الشاوشي، الذين دعوا إلى ضرورة تقديم المزيد من الاجتهادات والإبداعات من أجل تحصين الحركة وأهدافها، مع تثمين كل مداخلات القيادات الإقليمية والمحلية ومجالس الهيئات الاستشارية ولجنة الخبراء وعضوات وأعضاء المجلس الوطني التي أكدت بدقة على القضايا الملحة الموضوعة على عاتق الحركة ومناضليها، معبرة عن انشغالها وقلقها تجاه الأوضاع الاجتماعية التي لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن قبول نتائجها وآثارها، دون المطالبة بالقطع مع أسبابها".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أنه "بعد نقاش جاد ومسؤول، استحضر فيه الوضع الحقوقي ببلادنا، وتراجع الحماية الحقوقية في العديد من القضايا المتعلقة بالحق في الاحتجاج في الهامش والمركز، وحرية التعبير والصحافة، والحريات الفردية، وحقوق الشباب والنساء، وحقوق الفئات الهشة من متعاقدين ومعطلين وعاطلين، وكذا الشغيلة والطلبة والمتعاقدين، أكد المجلس الوطني على مجموعة من المواقف، وفي مقدمتها التنويه بتعيين أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد، متمنيا لها كامل التوفيق والنجاح في مهامها".

وسجّلت الحركة، في بلاغها، "ما تمر منه القضية الوطنية والوحدة الترابية، مع التأكيد على مقترح الحكم الذاتي وسيادته على الأقاليم الصحراوية"، و"الإشادة بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تعديل القانون الجنائي"، و"المطالبة بوقف كل الاختلالات السياسية التي تشوه الفضاء السياسي العمومي وتفقد الثقة لدى عموم المواطنات والمواطنين"، و"التعبير عن القلق الشديد من عدم تماسك الأغلبية الحكومية فيما بينها، وغياب التنسيق بين أحزاب المعارضة والنقابات وجمعيات المجتمع المدني من أجل بناء جبهة اجتماعية موحدة للتنمية والديموقراطية".

وأشار المجلس الوطني للحركة إلى "تسجيل الاختلالات والتراجعات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 وهجومه على أوراش الإصلاح الوطنية، ورفع معاناة الشباب والنساء، والمس بكرامة المواطن المغربي"، و"الدعوة إلى التفعيل الديمقراطي العاجل لكل المبادئ المؤسسة لدستور 2011، بخصوص الجهوية المتقدمة والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير القطاع العمومي وحمايته من الخوصصة"، و"ضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وفتح المجال للشباب ومغاربة العالم لتحمل المسؤولية".

ومن ضمن المواقف التي سجّلها المجلس الوطني لحركة "قادمون وقادرون" "الاستمرار في نهج الإصلاحات المهيكلة للحقل السياسي، والقطع مع الفساد والريع والزبونية والرشوة والمحسوبية"، و"التشبث بمطلب دمقرطة وتجويد منظومة التربية والتكوين"، و"تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال القضية الأمازيغية لغة وهوية، وحماية التعدد والتنوع الثقافي"، و"الحفاظ على البيئة بأبعادها المختلفة خاصة حماية الثروة المائية"، و"تشجيع الشباب وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وزرع الثقة في العمل السياسي النبيل والجمعوي الملتزم"، و"التأكيد على المساواة الشاملة كسبيل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية"، و"التشجيع على العمل الثقافي باعتباره رافعة أساسية لأي عمل تنموي"، و"إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والأحداث الطلابية".

وفي الأخير، دعا المجلس الوطني الرابع كل ناشطات ونشطاء الحركة وأصدقائها إلى "المزيد من التعبئة من أجل المبادئ المؤسسة لهذه الرؤية المواطنة، على مختلف الأصعدة الوطنية والدولية، طبقا للتصور العام للعمل"، كما دعا المجلس "كل مكونات الحركة للاستعداد لدخول مرحلة جديدة من النضال والعمل والمسؤولية".