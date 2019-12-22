بوعيدة: الجهوية بالمغرب "أداة تسويق" .. ونُخب الصحراء "فاسدة"

هسبريس - محمد بلقاسم

ضمن حلوله ضيفا على برنامج "نقاش في السياسية"، يرى عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون السابق، أن المغرب فشل في تنزيل تجربة الجهوية خلال الولاية الأولى والتي مرت منها أربع سنوات، مبررا ذلك بكون الدولة غير مستعدة للتنازل عن اختصاصاتها لصالح المنتخبين.

وفي هذا الحوار الأسبوعي، يكشف أول رئيس جهة في المغرب تمت إقالته من منصبه عن تفاصيل مثيرة حول إبعاده من مهامه كرئيس لجهة كلميم وادنون، معلنا أنه تمت محاولة مقايضته بمنصب سفير؛ لكنه رفض ذلك، بسبب تعارضه مع المبادئ التي ولج من أجلها السياسة.

بوعيدة يرى، في حواره مع هسبريس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعد أرنب سباق لإيصال العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة سنة 2021، معتبرا إياه عجلة احتياط مكان الأصالة والمعاصرة ويكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبت سنة 2016، وبنفس الآليات.

فشل الجهوية

قال عبد الرحيم بوعيدة إن "تقييم الجهوية لا يمكن أن يكون خارج الممارسة التي شهدها المغرب منذ 2015"، مشيرا إلى أن "هذا الخيار الذي أراده المغرب إستراتيجيا جاء بسرعة ولم تجهز له القوانين والمراسيم التي يمكن أن تصاحب هذا التنزيل".

وأضاف رئيس جهة كلميم وادنون السابق "أن الإشكال الحقيقي المسكوت عنه اليوم في المغرب هو القانون التنظيمي المنظم للجهات؛ لأنه يتضمن العديد من الثغرات التي توقف عمل الرئيس في تنزيل البرامج"، منبها إلى "غياب تمويل حقيقي لجهوية؛ وهو ما يؤكد عدم جاهزية الدولة لهذا الورش".

من جهة أخرى، يرى بوعيدة أن "الجهوية كانت أداة للتسويق أكثر منها للتنزيل"، معتبرا أنها "لم تأت بجديد، وهذا يؤكد أننا فشلنا في الشوط الأول من هذا الورش، ويمكن أن نفشل في الشوط الثاني؛ لأن كل السلبيات التي ساهمت في الموضوع ما زالت قائمة".

وشدد المتحدث ذاته على أن "القانون وضع بشكل متسرع، ولا يجيب عن الإشكالات الحقيقية"، معتبرا "العلاقة بين الجهة والوزارة الوصية وإن كانت علاقة مواكبة؛ لكن الواقع يقول إنها علاقة وصاية، وتدخل في اختصاصات الرئيس والمكتب، وهو ما يجعل عملهما مكبلا بمجموعة من الأوامر والتعليمات".

"إذا كنت رئيسا مستقلا في الجهات اليوم وستعطي للمؤسسة مكانتها، "غادي تْجيبها في رَاسكْ" وسيقع لك ما وقع لي، وبالتالي ستجد نفسك خارج اللعبة"، يفسر بوعيدة موقفه، معتبرا أن "رئيس الجهة مطالب بأن يكون تابعا ويطبق التعليمات وله ولاءات".

ونبه رئيس جهة كلميم السابق إلى أن "الجهوية في المغرب تعيد لنا المركزية بنسق جديد؛ وهو ما يؤكد أن النظام يتجدد دون طفرة نوعية"، موردا أنه "لا يمكن اتخاذ القرار على مستوى الجهة، دون العوة إلى المركز. وهذا يؤكد أن الدولة غير مستعدة للتنازل عن اختصاصاتها لصالح المنتخبين".

وفي هذا الصدد، أشار بوعيدة إلى أن "ما يفرز المنتخبين في عدد من المناطق بعيد عن منطق الديمقراطية"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو أن نحقق التراكم في هذا الورش عبر مواجهة الصعوبات التي انطلقت معها الجهوية، لأن تنزيلها كان مرتبط أساسا بقضية الصحراء المغربية".

وشدد الفاعل السياسي الصحراوي على أن "فشلنا في الجهوية؛ لأننا لم نقدم نموذجا تنمويا حقيقيا، ولذلك نحن إزاء نموذج تنموي جديد وبلجنة خاصة"، موردا أن "هذا لا يعطينا فقط فشل الجهوية بل كذلك الحكومة لأننا سنصبح بحكومتين بعد تعيين لجنة النموذج التنموي".

"التجربة الجهوية فشلت للأسف، ولو نجحت كما أراد لها الملك لما احتاج الأمر لنموذج تنموي جديد، فكيف بمشروع الحكم الذاتي الموجه إلى تجربة أخرى"، يتساءل بوعيدة الذي شدد على أن المغرب "فشل في برنامج موجه للداخل فكيف سينجح في تجربة موجهة لأطراف تؤمن بطرح مخالف"، موردا أن "الجهوية كانت ستكون هي الممر الرئيسي لتطبيق الحكم الذاتي".

وفي هذا الصدد، قال رئيس جهة كلميم وادنون السابق: "هناك مسؤولية للأحزاب، وخصوصا في الصحراء، لأنها لا تبحث عن البرامج والأهداف المسطرة، بل تبحث عن مول الشكارة"، مشيرا إلى أن "جمع المال يكون غالبا بالممنوعات من تهريب ومخدرات وسرقة للمجالس".

دولة داخل الدولة

برر عبد الرحيم بوعيدة تغيير الحزب من التقدم والاشتراكية إلى التجمع الوطني للأحرار بكون الحصول على المقعد في الصحراء بالمنطق النضالي صعب إن لم يكن مستحيلا، مضيفا "لذلك اخترت بنوع من البراغماتية الترشح باسم الأحرار لكون عائلتي كانت من مؤسسي الحزب في الصحراء".

وقال رئيس جهة كلميم وادنون السابق في هذا الصدد: "الغاية تبرر الوسيلة؛ لكن السؤال هو تغيرت المبادئ، وهذا ما لم أقدم عليه"، معتبرا "أن المجتمع لا يؤمن بالنضال بل بشراء الذمم والأموال، لذلك لم تجمعني بالتجمع سوى التزكية العائلية فقط".

وعلاقة بإبعاده من رئاسة جهة كلميم وادنون، قال بوعيدة: "أنا لم أستقل من الجهة، وسياقها جاء في إطار التوافق بين أطراف الجهة"، مضيفا "عندما قررت المغادرة، كان الشرط الوحيد هو أن تظل تركيبة المجلس كما هي بدون تغيير، لكن للأسف تم تغيير التفاوض ودخله عدد من الأشخاص، وتم تغيير السياقات".

وتوقع بوعيدة أن "الجهة بعد نهاية "البلوكاج" ستدخل في الحيط، لأن برنامج خمس سنوات لا يمكن أن يطبق في سنة"، معتبرا أنه "لا توجد في المجلس أغلبية أو معارضة، بل توافقات بهدف تقسيم الغنائم، وبدا ذلك واضحا من خلال برمجة المجلس لأكثر من 600 مليون سنتيم لشراء السيارات".

رئيس جهة كلميم وادنون السابق سجل أن الصحراء تشهد فقط صناعة النخب منذ 1975، والدولة التي صنعت هذه النخب اليوم تعيش مشكلا بسبب عدم قدرتها عليها لأنها أصبحت دولة داخل الدولة، منبها إلى أن "الدولة لا تريد تجديدا في نخب الصحراء، وهي نفسها النخب التي تسيطر سياسيا واقتصاديا على مقدرات جهات الصحراء، في حين يتم شراء المواطنين بـ"الكرطيات" وغيرها نظرا للهشاشة والفقر.

وشدد المتحدث نفسه على أنه لا يوجد شيء اسمه القانون في الصحراء بل هناك قوانين أخرى ونظرة أخرى ولا تتحد بمنطق الدستور، مبديا أسفه لغياب أي تغيير، بسبب غياب إرادة سياسية لدى الفاعل الحزبي والمركزي.

أرنب سباق

علّق بوعيدة على برنامج الأحرار "100 يوم 100 مدينة" بالقول إنه "ليس ضد تأطير المواطنين، لكن المشكل يكمن في الولائم، وهذا الأمر لا يمكن أن يبني الثقة"، مسجلا أن هذا البرنامج "هو نوع من إهدار المال الذي كان يمكن استثماره في أمور مفيدة عوض صرفه في الدجاج والموز".

ونبه رئيس جهة كلميم وادنون السابق إلى أن "التجمع بما يقوم به هو مساعد جيد وأرنب سباق لإيصال العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة سنة 2021، كما أوصلته الأصالة والمعاصرة"، واصفا "الأحرار بكونه عجلة احتياط مكان البام"، "ولا أعرف كيف يمكن إنتاج نفس التركيبة من طرف مهندسي المشهد الحزبي المغربي"، على تعبير رئيس جهة كلميم وادنون السابق.

"المحيطون برئيس الحزب لا يمتلكون رؤية وأوقعوه في العديد من المطبات والزلات، حيث أصبح الحزب يحارب نفسه بنفسه دون الحاجة إلى من يحاربه خارجيا"، يقول بوعيدة الذي أشار إلى أن الضجة التي يعرفها الحزب بسبب تصريحات رئيسه عزيز أخنوش الذي ضرب نفسه في المقتل"، موردا "أن ممارسة السياسة والنضال شيء والمال وإدارة الأعمال شيء آخر".

وشدد بوعيدة في هذا الإطار على أن "الخطاب موهبة من الله ، ولا يمكن أن يتم صنعه، والرجل أخطأ من حيث أراد أن يصيب"، موردا أن "السبب في ذلك هو غياب التوجيه من قبل الذين يكتبون الخطب له، لأن المغاربة قطعوا مع هذه الحقبة التي يريد أن يعيدنا إليها".

وأكد المتحدث نفسه أن "القول بأن المغاربة سيحلون محل القضاء هو دعوة صريحة للفوضى، وإن تم السب أو غيره فإن هناك قضاء ومؤسسات"، منبها "أن الملك باعتباره ملكا للمغاربة لا يمكن أن يقحم في الخطاب السياسي، لأنه ليس ملك للتجمع أو لأي حزب بهدف دغدغة مشاعر المغاربة في الخارج أو الداخل".

السفارة مقابل الجهة

وردا على الاتهامات بالانتهازية التي طالته من لدن قيادة حزب الأحرار، نفى بوعيدة ذلك بالقول: "عندما وقع البلوكاج تخلى الحزب عني، ولا يمكن أن أقول فيه الشعر اليوم، ولو كنت انتهازيا لقبلت عرض الحزب مقابل التنازل عن الرئاسة"، كاشفا أنه تمت مقايضته بصفقة وهي أن يصبح سفيرا كمكافأة، "كأنهم يملكون توقيعات وزارة الخارجية"، على حد وصفه.

وأضاف بوعيدة، في هذا الصدد، "اقترحوا علي أن أكون سفيرا، وبحضور الشخص الذي اتهمني بالانتهازية، في مكتب وزير معين ينتمي إلى الحزب"، مضيفا: "قالوا لي "حيد ومن هنا لستة أشهر ستصبح سفيرا، لكنني رفضت ذلك".

وجدد رئيس جهة كلميم وادنون السابق التأكيد على أنه ليس عضوا في التجمع الوطني للأحرار، لأن الذي يجمعه بالحزب هو التزكية التي ارتبطت بالجهة، مشيرا إلى أنه "عندما انتهت مهامي في الجهة أنه لم تعد تربطني أي علاقة بالحزب".

وقال بوعيدة إن "حزب الأحرار لا يحمي مناضليه، ولم أجده معي بل تخلى عني في نصف الطريق"، مضيفا "الحزب كان جزءا من المشكل وليس الحل وأنا دخلته بمنطلق عائلي، وليس عقائدي حتى أني أجهل إيديولوجية الحزب ومبادئه وهويته".

وبرر بوعيدة التحاقه بالأحرار بكون "الطريق للوصول في الصحراء هو العائلة لأن يوجد شيء اسمه الأحزاب، والتصويت مرتبط بالأشخاص"، مشددا على أنه "لا أحد في الأقاليم الجنوبية يعرف برنامج التجمع الوطني للأحرار أو أي حزب آخر".

وأوضح رئيس جهة كلميم وادنون السابق أن "الحزب متناقض مع نفسه، رغم الشعارات التي يرفعها؛ بل أصبح اليوم يحارب مؤسسيه"، مشددا على "أن أغلبية الموجودين في الحزب هم "كارتيل الأموال" الذين لا علاقة لهم بالحزب، والذين دخلوا الوزرات باسم الحزب لا علاقة لهم به، حيث تم إبعاد أعضاء الحزب من قبيل الطالبي العلمي ومحمد أوجار".