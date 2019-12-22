24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رواية "الطيبون" لمبارك ربيع تُترجَم إلى الروسية (5.00)

  2. برنامج المثمر بقرية با محمد (5.00)

  3. أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية (5.00)

  4. أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة (5.00)

  5. ضريبة 55 درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | بوعيدة: الجهوية بالمغرب "أداة تسويق" .. ونُخب الصحراء "فاسدة"

بوعيدة: الجهوية بالمغرب "أداة تسويق" .. ونُخب الصحراء "فاسدة"

بوعيدة: الجهوية بالمغرب "أداة تسويق" .. ونُخب الصحراء "فاسدة"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:00

ضمن حلوله ضيفا على برنامج "نقاش في السياسية"، يرى عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون السابق، أن المغرب فشل في تنزيل تجربة الجهوية خلال الولاية الأولى والتي مرت منها أربع سنوات، مبررا ذلك بكون الدولة غير مستعدة للتنازل عن اختصاصاتها لصالح المنتخبين.

وفي هذا الحوار الأسبوعي، يكشف أول رئيس جهة في المغرب تمت إقالته من منصبه عن تفاصيل مثيرة حول إبعاده من مهامه كرئيس لجهة كلميم وادنون، معلنا أنه تمت محاولة مقايضته بمنصب سفير؛ لكنه رفض ذلك، بسبب تعارضه مع المبادئ التي ولج من أجلها السياسة.

بوعيدة يرى، في حواره مع هسبريس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعد أرنب سباق لإيصال العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة سنة 2021، معتبرا إياه عجلة احتياط مكان الأصالة والمعاصرة ويكرر الأخطاء نفسها التي ارتكبت سنة 2016، وبنفس الآليات.

فشل الجهوية

قال عبد الرحيم بوعيدة إن "تقييم الجهوية لا يمكن أن يكون خارج الممارسة التي شهدها المغرب منذ 2015"، مشيرا إلى أن "هذا الخيار الذي أراده المغرب إستراتيجيا جاء بسرعة ولم تجهز له القوانين والمراسيم التي يمكن أن تصاحب هذا التنزيل".

وأضاف رئيس جهة كلميم وادنون السابق "أن الإشكال الحقيقي المسكوت عنه اليوم في المغرب هو القانون التنظيمي المنظم للجهات؛ لأنه يتضمن العديد من الثغرات التي توقف عمل الرئيس في تنزيل البرامج"، منبها إلى "غياب تمويل حقيقي لجهوية؛ وهو ما يؤكد عدم جاهزية الدولة لهذا الورش".

من جهة أخرى، يرى بوعيدة أن "الجهوية كانت أداة للتسويق أكثر منها للتنزيل"، معتبرا أنها "لم تأت بجديد، وهذا يؤكد أننا فشلنا في الشوط الأول من هذا الورش، ويمكن أن نفشل في الشوط الثاني؛ لأن كل السلبيات التي ساهمت في الموضوع ما زالت قائمة".

وشدد المتحدث ذاته على أن "القانون وضع بشكل متسرع، ولا يجيب عن الإشكالات الحقيقية"، معتبرا "العلاقة بين الجهة والوزارة الوصية وإن كانت علاقة مواكبة؛ لكن الواقع يقول إنها علاقة وصاية، وتدخل في اختصاصات الرئيس والمكتب، وهو ما يجعل عملهما مكبلا بمجموعة من الأوامر والتعليمات".

"إذا كنت رئيسا مستقلا في الجهات اليوم وستعطي للمؤسسة مكانتها، "غادي تْجيبها في رَاسكْ" وسيقع لك ما وقع لي، وبالتالي ستجد نفسك خارج اللعبة"، يفسر بوعيدة موقفه، معتبرا أن "رئيس الجهة مطالب بأن يكون تابعا ويطبق التعليمات وله ولاءات".

ونبه رئيس جهة كلميم السابق إلى أن "الجهوية في المغرب تعيد لنا المركزية بنسق جديد؛ وهو ما يؤكد أن النظام يتجدد دون طفرة نوعية"، موردا أنه "لا يمكن اتخاذ القرار على مستوى الجهة، دون العوة إلى المركز. وهذا يؤكد أن الدولة غير مستعدة للتنازل عن اختصاصاتها لصالح المنتخبين".

وفي هذا الصدد، أشار بوعيدة إلى أن "ما يفرز المنتخبين في عدد من المناطق بعيد عن منطق الديمقراطية"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو أن نحقق التراكم في هذا الورش عبر مواجهة الصعوبات التي انطلقت معها الجهوية، لأن تنزيلها كان مرتبط أساسا بقضية الصحراء المغربية".

وشدد الفاعل السياسي الصحراوي على أن "فشلنا في الجهوية؛ لأننا لم نقدم نموذجا تنمويا حقيقيا، ولذلك نحن إزاء نموذج تنموي جديد وبلجنة خاصة"، موردا أن "هذا لا يعطينا فقط فشل الجهوية بل كذلك الحكومة لأننا سنصبح بحكومتين بعد تعيين لجنة النموذج التنموي".

"التجربة الجهوية فشلت للأسف، ولو نجحت كما أراد لها الملك لما احتاج الأمر لنموذج تنموي جديد، فكيف بمشروع الحكم الذاتي الموجه إلى تجربة أخرى"، يتساءل بوعيدة الذي شدد على أن المغرب "فشل في برنامج موجه للداخل فكيف سينجح في تجربة موجهة لأطراف تؤمن بطرح مخالف"، موردا أن "الجهوية كانت ستكون هي الممر الرئيسي لتطبيق الحكم الذاتي".

وفي هذا الصدد، قال رئيس جهة كلميم وادنون السابق: "هناك مسؤولية للأحزاب، وخصوصا في الصحراء، لأنها لا تبحث عن البرامج والأهداف المسطرة، بل تبحث عن مول الشكارة"، مشيرا إلى أن "جمع المال يكون غالبا بالممنوعات من تهريب ومخدرات وسرقة للمجالس".

دولة داخل الدولة

برر عبد الرحيم بوعيدة تغيير الحزب من التقدم والاشتراكية إلى التجمع الوطني للأحرار بكون الحصول على المقعد في الصحراء بالمنطق النضالي صعب إن لم يكن مستحيلا، مضيفا "لذلك اخترت بنوع من البراغماتية الترشح باسم الأحرار لكون عائلتي كانت من مؤسسي الحزب في الصحراء".

وقال رئيس جهة كلميم وادنون السابق في هذا الصدد: "الغاية تبرر الوسيلة؛ لكن السؤال هو تغيرت المبادئ، وهذا ما لم أقدم عليه"، معتبرا "أن المجتمع لا يؤمن بالنضال بل بشراء الذمم والأموال، لذلك لم تجمعني بالتجمع سوى التزكية العائلية فقط".

وعلاقة بإبعاده من رئاسة جهة كلميم وادنون، قال بوعيدة: "أنا لم أستقل من الجهة، وسياقها جاء في إطار التوافق بين أطراف الجهة"، مضيفا "عندما قررت المغادرة، كان الشرط الوحيد هو أن تظل تركيبة المجلس كما هي بدون تغيير، لكن للأسف تم تغيير التفاوض ودخله عدد من الأشخاص، وتم تغيير السياقات".

وتوقع بوعيدة أن "الجهة بعد نهاية "البلوكاج" ستدخل في الحيط، لأن برنامج خمس سنوات لا يمكن أن يطبق في سنة"، معتبرا أنه "لا توجد في المجلس أغلبية أو معارضة، بل توافقات بهدف تقسيم الغنائم، وبدا ذلك واضحا من خلال برمجة المجلس لأكثر من 600 مليون سنتيم لشراء السيارات".

رئيس جهة كلميم وادنون السابق سجل أن الصحراء تشهد فقط صناعة النخب منذ 1975، والدولة التي صنعت هذه النخب اليوم تعيش مشكلا بسبب عدم قدرتها عليها لأنها أصبحت دولة داخل الدولة، منبها إلى أن "الدولة لا تريد تجديدا في نخب الصحراء، وهي نفسها النخب التي تسيطر سياسيا واقتصاديا على مقدرات جهات الصحراء، في حين يتم شراء المواطنين بـ"الكرطيات" وغيرها نظرا للهشاشة والفقر.

وشدد المتحدث نفسه على أنه لا يوجد شيء اسمه القانون في الصحراء بل هناك قوانين أخرى ونظرة أخرى ولا تتحد بمنطق الدستور، مبديا أسفه لغياب أي تغيير، بسبب غياب إرادة سياسية لدى الفاعل الحزبي والمركزي.

أرنب سباق

علّق بوعيدة على برنامج الأحرار "100 يوم 100 مدينة" بالقول إنه "ليس ضد تأطير المواطنين، لكن المشكل يكمن في الولائم، وهذا الأمر لا يمكن أن يبني الثقة"، مسجلا أن هذا البرنامج "هو نوع من إهدار المال الذي كان يمكن استثماره في أمور مفيدة عوض صرفه في الدجاج والموز".

ونبه رئيس جهة كلميم وادنون السابق إلى أن "التجمع بما يقوم به هو مساعد جيد وأرنب سباق لإيصال العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة سنة 2021، كما أوصلته الأصالة والمعاصرة"، واصفا "الأحرار بكونه عجلة احتياط مكان البام"، "ولا أعرف كيف يمكن إنتاج نفس التركيبة من طرف مهندسي المشهد الحزبي المغربي"، على تعبير رئيس جهة كلميم وادنون السابق.

"المحيطون برئيس الحزب لا يمتلكون رؤية وأوقعوه في العديد من المطبات والزلات، حيث أصبح الحزب يحارب نفسه بنفسه دون الحاجة إلى من يحاربه خارجيا"، يقول بوعيدة الذي أشار إلى أن الضجة التي يعرفها الحزب بسبب تصريحات رئيسه عزيز أخنوش الذي ضرب نفسه في المقتل"، موردا "أن ممارسة السياسة والنضال شيء والمال وإدارة الأعمال شيء آخر".

وشدد بوعيدة في هذا الإطار على أن "الخطاب موهبة من الله ، ولا يمكن أن يتم صنعه، والرجل أخطأ من حيث أراد أن يصيب"، موردا أن "السبب في ذلك هو غياب التوجيه من قبل الذين يكتبون الخطب له، لأن المغاربة قطعوا مع هذه الحقبة التي يريد أن يعيدنا إليها".

وأكد المتحدث نفسه أن "القول بأن المغاربة سيحلون محل القضاء هو دعوة صريحة للفوضى، وإن تم السب أو غيره فإن هناك قضاء ومؤسسات"، منبها "أن الملك باعتباره ملكا للمغاربة لا يمكن أن يقحم في الخطاب السياسي، لأنه ليس ملك للتجمع أو لأي حزب بهدف دغدغة مشاعر المغاربة في الخارج أو الداخل".

السفارة مقابل الجهة

وردا على الاتهامات بالانتهازية التي طالته من لدن قيادة حزب الأحرار، نفى بوعيدة ذلك بالقول: "عندما وقع البلوكاج تخلى الحزب عني، ولا يمكن أن أقول فيه الشعر اليوم، ولو كنت انتهازيا لقبلت عرض الحزب مقابل التنازل عن الرئاسة"، كاشفا أنه تمت مقايضته بصفقة وهي أن يصبح سفيرا كمكافأة، "كأنهم يملكون توقيعات وزارة الخارجية"، على حد وصفه.

وأضاف بوعيدة، في هذا الصدد، "اقترحوا علي أن أكون سفيرا، وبحضور الشخص الذي اتهمني بالانتهازية، في مكتب وزير معين ينتمي إلى الحزب"، مضيفا: "قالوا لي "حيد ومن هنا لستة أشهر ستصبح سفيرا، لكنني رفضت ذلك".

وجدد رئيس جهة كلميم وادنون السابق التأكيد على أنه ليس عضوا في التجمع الوطني للأحرار، لأن الذي يجمعه بالحزب هو التزكية التي ارتبطت بالجهة، مشيرا إلى أنه "عندما انتهت مهامي في الجهة أنه لم تعد تربطني أي علاقة بالحزب".

وقال بوعيدة إن "حزب الأحرار لا يحمي مناضليه، ولم أجده معي بل تخلى عني في نصف الطريق"، مضيفا "الحزب كان جزءا من المشكل وليس الحل وأنا دخلته بمنطلق عائلي، وليس عقائدي حتى أني أجهل إيديولوجية الحزب ومبادئه وهويته".

وبرر بوعيدة التحاقه بالأحرار بكون "الطريق للوصول في الصحراء هو العائلة لأن يوجد شيء اسمه الأحزاب، والتصويت مرتبط بالأشخاص"، مشددا على أنه "لا أحد في الأقاليم الجنوبية يعرف برنامج التجمع الوطني للأحرار أو أي حزب آخر".

وأوضح رئيس جهة كلميم وادنون السابق أن "الحزب متناقض مع نفسه، رغم الشعارات التي يرفعها؛ بل أصبح اليوم يحارب مؤسسيه"، مشددا على "أن أغلبية الموجودين في الحزب هم "كارتيل الأموال" الذين لا علاقة لهم بالحزب، والذين دخلوا الوزرات باسم الحزب لا علاقة لهم به، حيث تم إبعاد أعضاء الحزب من قبيل الطالبي العلمي ومحمد أوجار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المغربي الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:19
المغربي يصير معارضا فقط بعد اعفاءه,المغربي يصوت عليك بعد الزردة والتدويرة لانه يعرف انك تشبهه وتبحث عن الهمزة,لاحل موجود لاننا لايمكن ان نئتي بشعب متقدم فكريا لتعويضنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - مهتم الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:27
اولا احيي صاحب التعليق الأول كل من يقف مع المشروعية فهو مشروع وحكومة الوفاق هي مشروعة و معترف بها دوليا و اي دعم لها فهو مشروع نسال العلي القدير أن يحفظ الشعب الليبي من كل مكروه و ام يعم السلام ليبيا الشقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - محمد الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:27
والله الا ساهل نحاربوا المفسدين ولو بنوع من الشطط كون الداخلية بغات تصفي المشهد السياسي غادي تصفيه عن طريق المقدم ايييه المقدم والله اللا هدا الجهاز أقوى جهاز في المغرب وبسهولة اعطي تقرير واقعي على كل منتخب لكن الإرادة ماكيناش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - حمزة الروداني الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:28
مهما قال يبقى حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-38
5 - صريح الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:30
رجل نزيه لم يتركه يشتغل فيه النزهة و الاستقامة و لكن حربته جهات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - رأي الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:30
الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تثمر نجاحا متميزا إلا بوجود عقليات متميزة أيضا على مستوى التدبير المحلي...والتريث والتردد يدل على أن تنزيل الجهوية المتقدمة مسار شاق بصعوبات بالغة. إذ لا يكفي توفير الموارد المالية بدون موارد بشرية متوازنة التوزيع والتأهيل على كامل التراب الوطني وبعقلية مؤهلة تراعي ثوابت الأمة الوطنية والدينية. يجب تجاوز القبيلة والحزب كبنية للتفكير. والتطلع نحو أفق أوسع يصب في تنمية البلاد والعباد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - هشام حسني الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:31
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي برجاله ونسائه و لا مكان لأصحاب الانتهازية فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
8 - من الخميسات الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:31
بوعيدة رجل نزيه ومتقاف متل هذا الرجل يحارب من طراف الا سياسيين الذين يتحكمون في امور البلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - مواطن الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:32
جهوية متقدمة في المغرب!بلد اكثر من نصفه امي و المشاركة السياسية ادنى من ان تكون تمثيلية هذا فضلا عن كونها مبنية في جلها على الرشوة و المصالح الضيقة! كيف لبلد هذا حاله ان يطبق جهوية من اي نوع كانت! الاحزاب نفسها خالية من الكفاءات و الدليل حكومة كفاءات بلا كفاءات و صاحب المال هو من يحكم حيث تكون له القدرة على شراء الاصوات.. لا تعليم و لا صحة و بنيات اساسية و مازالت القوافل الطبية و المساعدات الانسانية و كأننا في حالة حرب مازالت تجول المغرب.. و انتم تريدون ان تحكم الجهة تفسها!الدولة نفسها فاشلة في تسيير البلد ما عدا الجانب الامني فما بالك بالجهة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
10 - Radia Tiznit الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:32
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب العمل و المعقول و ليس حزب الانتهازية و الكلام الفارغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
11 - مهتم الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:39
كفى من تعليق أخطائنا و فشلنا على الاخر الرئيس المنتخب الدي له إرادة حقيقية و نية خالثة لخدمة الساكنة يمكن له ان يصل لهدفه القانون التنظيمي مكن العيان التنفيذية للجهة من صلاحيات و ا سعة مكن الرىيس من صلاحيات الامر بالصرف مكن الجهة من ميزانية مستقلة المشكل ليس في القانون او في سلطةالرقابة المشكل هل هناك ارادة حقيقية لتعليق المصلحة العامة عن الخاصة وخدمة الساكنة التي ملت من الخطب الجوفاء و من نفاق بعض المنتخبيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - amaghrabi الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:42
والله حينما تسمع مثل هذا الكلام من سياسي تقلد رئاسة مجلس من مجالس جهتنا وتقارنه مع الاخرين الموجودين فوق كراسي الحكم والسياسة في المغرب,تجدهم كلهم من معدن واحد"مع الأسف الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ببطن وفرج",وبالتالي فمادام الانسان يتشكل من البطن الذي يستهلك صباح مساء والفرج الذي يجعله يشتهي النساء ,يبقى ناقصا ولو عبد فوق أمواج البحار.سؤال لاخي الكريم ,لماذا تتهافتون على كراسي الحكم وحينما تصلوا تعملون مع المخزن معاملة السمن مع العسل ,لكن بمجرد ما تخرجون من المقام المريح تبدأون في السب والشتم وكشف العوراة؟والله نحن افراد الشعب المغربي الذين ينتظرون الخير من امثالكم وكما قلت أولا عبد الواحد كلهم واحد,نحن افراد هذا الشعب الجميل خيبتم امالنا واساتم الى كرامتنا وجرحتم مشاعرنا واصبحنا نعيش الما وحسرة وياسا لا يرحمنا الا الله سبحانه وتعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - عمرو الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:44
ها المعقول بدا يكشف من يسير الامور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - حسن المغترب الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:50
هد السيد ارفع له القبعة، تمنيت لو أعطيت له الفرصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - مجرد وجهة نظر الأحد 22 دجنبر 2019 - 21:51
الجهوية و التوظيف الجهوي قد لا يحققان المبتغى ، لو بقيت الامور كما هي ،لكان أفيد للوطن والمواطن ، العمالات والجماعات تسهر على الشأن المحلي ، والأمور تسير بسلاسة وسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.