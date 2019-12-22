24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رواية "الطيبون" لمبارك ربيع تُترجَم إلى الروسية (5.00)

  2. برنامج المثمر بقرية با محمد (5.00)

  3. أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية (5.00)

  4. أوريد: هذا رأيي في "لجنة التنمية" .. والمدرسة أساس بناء الأمّة (5.00)

  5. ضريبة 55 درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يرتدي جلباب "الزُهد": وزراء "العدالة والتنمية" ليسوا أغنياء

العثماني يرتدي جلباب "الزُهد": وزراء "العدالة والتنمية" ليسوا أغنياء

العثماني يرتدي جلباب "الزُهد": وزراء "العدالة والتنمية" ليسوا أغنياء
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:00

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، إن "99 في المائة من أعضاء "البيجيدي" ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ومن عامة الشعب وليسوا أغنياء ولم ينتقلوا من فئة اجتماعية إلى أخرى بعيدة عنهم"، بتعبيره.

وأضاف العثماني في لقاء حزبي، اليوم الأحد بالرباط، أن "هناك أعضاء في الحزب لديهم أربع أو خمس ولايات برلمانية وكانوا مسؤولين في جماعات ترابية لولايتين على الأقل، وفي مسؤوليات أخرى، وتجدهم يعيشون كما تعيش الطبقة المتوسطة الدنيا أو العليا".

"وزراء عندنا في الحزب لولايتين راه ديورهم هي اللي كانت من قبل أو قريبة منها"، يكشف الأمين العام للـPJD، خلال حديثه ضمن الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة؛ المنظمة تحت شعار "الأحزاب السياسية دعامة أساسية للديمقراطية والتنمية"، قبل أن يؤكد أنه ليس ضد "الاغتناء الحلال".

وفي السياق نفسه، تابع رئيس الحكومة: "كنت في القنيطرة وسولت وزير معنا واش ديك الدار باقي فيها؟، وكان معيا شي حد آخر لقيتو فعلا رحل من الدار اللي كان فيها؛ ولكن لظروف عائلية فقط".

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أورد أن "المصباح" لا يضم أشخاصاً راكموا ثروات غير مفسرة من دخلهم المحدود، ناصحا أعضاء حزبه بعدم الجري وراء الطمع وبعدم تغيير صبغتهم، داعيا إلى الزهد في الأمور حتى التي يتيحها لهم القانون.

وعاد المسؤول السياسي ليشتكي من "حملات التبخيس والتزييف" قال إنها تستهدف العمل السياسي بصفة عامة وحزبه خصوصا، معتبرا أن "هذه الحملات المفبركة تتواصل بعد فشلهم في هزمنا بالطرق السياسية، واليوم يلجؤون إلى الأساليب القذرة لأنهم عجزوا عن منافستنا".

وأقر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة بصعوبة المرحلة الحالية، داعياً السياسيين إلى "العمل على الاستجابة إلى انتظارات المواطنين، واسترجاع الثقة أيضا في العمل السياسي والتي تعتبر معضلة ليس فقط في المغرب بل في العالم كله".

وأشار المتحدث إلى وجود دول تمر بوضعيات سياسية صعبة للغاية؛ منها من فشل في تشكيل الحكومة، ومنها من أعاد الانتخابات لأربع مرات بسبب عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق بينهم، مضيفا أن المغرب يواصل مساره الإصلاحي بقيادة الملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - آش كتعني؟؟؟؟ الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:12
واش كتقصد آسي العثماني أنهم باقين ما وصلوش لمستويات المليونيرات الكبار او لا باقين ما فتحوا حسابات برا؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - ايت لحوس المهدي الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:17
لكن رئيس الحزب بنكيران فضل 9 مليون تقاعد شهريا زائد سيارات فخمة سوداء منحت له مجانا من مالية الشعب و لا نعرف ماذا سيفعل بكل هذه الاموال و الريع علما انه من عائلة ما مخصوصاشي و عندو مشاريع و كل افراد عائلته موظفون...اذا سيعمل بهذه الاموال؟ هل ستطيل عمره و تدخله جنة الخلد؟ هل سوف تعفيه من الذنوب الصغرى و الكبرى؟ لماذا قبل كل تلك الاموال علما انه قال انه اشتكى الى الدوائر العليا من حاله؟ و هو على اي يحاول تبرير هذه العطايا الغير شرعية و التي هدفها تبخيس شرف الناس و افسادهم و اظهارهم كفاسدين طماعين مهيفين جيعانين ماديين؟ كان الاولى ان يرفضها او ان يعطيها مبشارة الى الفقراء لانها غير مستحقة و هي هدية مسمومة لكن بنكيران يخرج العينين و يبرر الفساد و نوع من الممارسة الفاسدة المفسدة بدل رفضها و عدم طلبها لان الصورة التي تعطي ان هؤلاء الناس يمكن شراءهم بسهولة و صورة الطمع غياب الشرف و الانفة و الزهد و تعطي صورة ان الكل يشترى بالمال و العطايا و ترسخ في ذهن الشعب المغرب اللاهت وراء الفلوس المال الفيلات...و هذا عيب و خطأ اذ كان بامكانه رفض او التعفف و التسامي عن طمع الدنيا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
3 - ستيتو حمو الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:17
والأخطر والغير مقبول هو خيانة الثقة وبيع القضية من اجل المناصب والتواطء مع سلطة التحكم من اجل قهر الشعب وإذلاله بقرارات واجراءات لا يمكن لاَي إنسان له مبادئ ان يسمح بها والاخطر هو الانبطاح ثم الانطباع وبعده الانبطاح دون اي اعتراض يلعب دور المكنسة وهذا سجله التاريخ !!
وضعية من يطلب من النادل لحم حلال في غذاءه ويركز على ان يكون اللحم مذبوح بطريقة حلال لكن يطلب مع ذلك قنينة خمر !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
4 - ولد البلاد الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:18
أسي العثماني...غير شوف حالكم كيف كنتو قبل الدخول للحكومة ...و من بعد الدخول للحكومة.....كيف كنتي و كيف وليتي......
و يمكرون و يمكرون الله والله خير الماكرين....
موعدنا يوم الحساب أمام الله عز و جل....و الله مامسامحينكم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - المعلم الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:19
نعم لقد صدقت السيد رءيس الحكومة ؛ نحن الاغنياء وانتم الفقراء ، اغنياء بالصبر والايمان والقناعة ، وانتم فقراء باستبدال دار البقاء بدار الفناء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
6 - عبدالقادر جرسيف الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:21
الا هدا الله الشعب يعاودو ينتاخبو العدالة والتنمية مرة اخرى باش يديرو شوية لاباس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
7 - حسن القنيطري الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:22
يبدو أن قلوبَكم متشابهةٌ..لا فرقَ بين شطحاتِكَ وشطحات بنكيران..كلاكُما يِسَوّقُ لنفس الخطاب..الورعُ والزّهدُ حزبُ المتأسلمين القنوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
8 - ghirdayz الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:24
كيفاش زعما كايشدو 6 و 7 مليون في الشهر زائد الامتيازات كلها ديال المنصب وعايشين بالبصارة واتاي.ولا اريد ان اقول ان ما خفي اعظم في اجمل بلد في العالم فالانسان يبقى ضعيفا الا من حفض ربك..
او ان سي العثماني ابثكر مفهوما جديدا للغنى لا نعلمه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
9 - العيوني الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:24
يا ربي صبرنا . أومول 9 دالمليون فالشهر آش نسميوه . ماشي غني غير باذخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
10 - مسمرير تعدادات تنغير الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:25
عندك الصخ السي العتماني الوزراء معندهوم والو غير كيسلكو فالديور القدام بانين ديور جداد بسميت مرتو ولاولدو 50000 قليلة مدير ليكوم والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
11 - ليسوا أغنياء بل أغبياء الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:25
كفى من الترهات ...كفى من الخرافات ...كفى من التخربيق ...الشعب المغربي انتخبكم من أجل اصلاح أحواله فزادت أحواله سوء بعد سوء بتوليكم الحكومة ...تقولون انكم لا تسرقون المال العام ...المشكل ليس هنا هو أنكم عاجزون عن حماية المال العام ...فبدلا ان تسرقوه يسرقوه الاخرون بسبب عجزكم وعدم كفائتكم وجبنكم السياسي ...أش غدي ندير بالنزاهة ديالكم انا كمواطن اذا كان عجزكم يؤدي الي انتشار الفساد في كل أركان الدولة ...ساعة رحيلكم دقت الما والشطبا حتى لقاع لحبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
12 - م المصطفى الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:25
ولو أنني لست متفقًا على الإطلاق مع السيد العثماني على الزهد الذي وصف به أصحاب حزبه، إلا أنني أؤكد له على أنهم لا يعرفون الزهد في قضية تعدد الزوجات ، والأمثلة لذلك لا تغيب على أي مواطن ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - عدنان الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:29
لا يسعني سوى أن اقول ، حسبي الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - حمودة الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:29
ما نعرفه هو كون من يتوصل براتب ممتاز يعمل على ترقية معيشته خصوصا في السكن الممتاز أو السيارة الفاخرة أو ممتلكات عقارية ويكون هذا طبعا بالحلال أما أن لا تظهر علامة اليسر والثراء على وزراء العدالة والتنمية رغم ما رامون من تمثيل نيابي وجماعي بتعويضات ضخمة ويدعون الفقر والعوز فمعناه أنهم إما يكذبون أو لايعرفون تسيير مالية أسرهم يعني فاشلون في التسيير المالي والمغرب في غنى عن وزراء كاذبون أو فاشلون في تسيير حتى أمور أسرهم المالية فما بالك بأمور الدولة لا لا لا لا تم لا للا عدالة واللا تنمية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
15 - HASSAN الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:32
الى كان مازال ساكن فداك الدار راه عندو فيلا فميدنة اخرى على البحر وعندو فرمة فالبادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - عبدالله الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:32
اذا كان كلامك موجه لشيعتك فقل لهم ما تشاء ولكن اذا كان من خلالهم موجه لمن لا يجد غطاء يتدفأ به ولا دواء يعالج به ولا عملا يقيه التسول والتشرد فذاك استهتار بالعقول واستغباء لهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - مواطن الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:33
الشعب انتخبكم فخيبتم ضنه بكم. رفعتم شعار القضاء على الريع و جمع امتيازات المناصب فصرتم بقدرة قادر تحللونها وتنعمون بها .فتبدلت احوالكم من أكل البيصارة مع الشعب وركوب القطار إلى ركوب أحسن السيارات وتجديد الدور والنساء.
فأنتم بتناقضاتكم أصبحتم غير صالحين للدين و الدنيا. لايهمنا وضعيتكم المالية بقدر مايهمنا نفعكم البلاد والعباد .تناقضاتكم أفسدت عليكم دينكم ودنياكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - عادل الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:36
مقارنة بأحزاب الشكارة فهم فقراء من الدرجة الثالثة، ولكن ، بالله عليكم على من تضحكون؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - فضح مو الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:39
لهلا يزيد أكثر و عقنا بكم أو غادين نفضح كم في الانتخابات القادمة إن شاء الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - توفيق الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:40
بغينا نعرفوا الإنجازات لي درتوا فهاد الولايتين. والوعود لي واعدتو المواطن تحقوها قبل الإنتخابات شنوا درتوا منها. أما الهدرا الخاويا قهرونا بها جميع الأحزاب بدون إستثناء. الله ياخذ فيكم الحق كاملين
أحسن حل هو مقاطعة الانتخابات باش توصل الرسالة ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - فكيكي الأحد 22 دجنبر 2019 - 23:42
مسألة الغنى أو فقر لا تهم الشعب المغربي بقدر ما يهمنا ربط المسؤولية بالمحاسبة الشعب حملكم المسؤولية الأولى لتسيير الحكومة وقطعتم على انفسكم وعود على شكل برنامج انتخابي صوتوا المواطنين بناءا عليه وحينما قام الشعب بمقارنته مع الواقع وجد ماتقومون به في واد وما التزمتمون به في واد آخر وأحسن دليل ما حققتموه مؤخرا ضرب القوة الشرائية للمواطن واستعمال الفيتو ضد حذف الضريبة على أجور المتقاعدين واللا ئحة طويلة من الزيادات وحذف الدعم عن المواد الأساسية وقانون التقاعد والإمتيازات و السيارات الفارهة كما قال بنكيران كلنا ولينا بخير .والتقاعد 7 دالمليون لبن كيران وهي سابقة لم يراها أحد من قبل. وهلم جر. لا تقولوا لديكم مرجعية اسلامية قولوا نحن مثل كل الناس نصيب و نخطأ.
ولا تزكوا انفسكم صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.