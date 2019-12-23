بنعبد القادر يقدم مداخل السياسة الجنائية للحكومة

هسبريس - و.م.ع

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير العدل حول المداخل العامة للسياسة الجنائية.

وأضاف بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

أما المشروع الثالث فإنه يهمّ تطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والخامس بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.