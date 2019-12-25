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الرئيسية | سياسة | هيئة تنادي الشعب المغربي بنصرة "مسلمي الإيغور"

هيئة تنادي الشعب المغربي بنصرة "مسلمي الإيغور"

هيئة تنادي الشعب المغربي بنصرة "مسلمي الإيغور"
ياسين أوشن
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 00:40

قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إنها "تتابع بقلق شديد الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الصين في حق مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية، في محاولة لمحو هويتهم الدينية (الإسلام)، وطمس انتمائهم القومي التركماني".

وأمام هذا الوضع، أدانت الهيئة في بيان لها "حرب الإبادة التي تمارسها سلطات دولة الصين في حق المسلمين الإيغوريين"، داعية "المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لتتحمل مسؤوليتها التاريخية في رفع الميز العنصري والاحتجاز التعسفي الممارس في حق الملايين من الشعب الإيغوري".

وفي السياق نفسه، دعا البيان "الدول والحكومات العربية والمؤسسات الإسلامية كي تقف إلى جانب المسلمين بالصين"، علاوة على مطالبته "الشعوب العربية والإسلامية بالتضامن الواسع مع مسلمي الإيغور المضطهدين من طرف دولة الصين".

ولم تفوت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة الفرصة دون دعوة "الشعب المغربي وقواه الحية إلى التضامن الواسع نصرة لمسلمي الإيغور تحت شعار: الصين تضطهد المسلمين".

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