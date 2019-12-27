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الرئيسية | سياسة | الحكومة تُبرر غياب الوزراء عن البرلمان بـ"مشاغل وإكراهات زمنية"

الحكومة تُبرر غياب الوزراء عن البرلمان بـ"مشاغل وإكراهات زمنية"

الحكومة تُبرر غياب الوزراء عن البرلمان بـ"مشاغل وإكراهات زمنية"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:00

دافعت الحكومة، بطريقة غير مباشرة، عن غياب وزرائها عن جلسات البرلمان الدستورية؛ فقد قال الناطق الرسمي باسمها: "هناك إكراهات زمنية كثيرة" تحول دون حضور بعض الوزراء في المؤسسة التشريعية.

وكادت أن تندلع أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان بسبب إصرار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، على التدخل في جلسة عامة للتعقيب على رفض النواب عدم حضور الوزراء إلى المساءلة البرلمانية.

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في جوابه على سؤال لهسبريس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عزا غياب الوزراء عن البرلمان إلى الفترة التأسيسية للحكومة الحالية، وقال: "أنتم تعلمون أن عدد الوزراء قد تقلص وثلاثة شهور التي مرت من عمر الحكومة هي تأسيسية"، في إشارة إلى كثرة مشاغل الوزراء.

وأكد المسؤول ذاته تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاون مع البرلمان في إطار دستوري واحترام متبادل، مضيفا أن "الوزراء يبذلون مجهودات للقيام بواجبهم".

واعتبر المصدر ذاته أن توقف الجلسة البرلمانية الدستورية احتجاجا على غياب الوزراء هو "نقاش تفاعلي بين الحكومة ومجلس النواب، وليس بالضرورة أمرا سلبيا"، موردا أن "تنشيط الحياة السياسية في العالم يقوم على أساس التفاعل بين البرلمان والحكومة".

وفي جوابه على سؤال آخر حول حصيلة العمل الحكومي بمناسبة نهاية السنة الحالية، أجاب عبيابة بأن "الحكومة تقوم بمجهودات غير مرئية، والعمل الحكومي ليس هو رؤية الوزير، لكن هناك ملفات يومية يعكف الوزراء على حلها مركزيا وجهويا ومحليا".

وبشر وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة الرأي العام الوطني بأن تكشف الحكومة عن مجهوداتها خلال الشهور المقبلة، معتبرا أنها "تشتغل بمنظور استراتيجي للمستقبل".

وكان عدد من البرلمانيين بمجلس النواب انتفضوا، الاثنين الماضي، ضد استمرار رفض الكثير من الوزراء المثول أمام البرلمان قصد المساءلة في جلسات الأسئلة الشفوية التي تعقد كل أسبوع.

ورغم مراسلة رئاسة مجلس النواب رئيس الحكومة قصد تنبيه الوزراء الرافضين الحضور إلى جلسات المساءلة البرلمانية، إلا أن البرلمانيين يرون أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم "سوبر وزراء ولا سلطة حتى لرئيس الحكومة عليهم".

وهددت فرق برلمانية بمقاطعة الجلسات مستقبلاً في حالة استمرار رفض أعضاء الحكومة الحضور إلى البرلمان في مخالفة صريحة لما ينص عليه الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - nour nour الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:18
غير عدروهم مع الساعة الاضافية ميقدروش يجيو
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2 - Naturaliat الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:18
على أي ليس هنالك اية مشكلة
مادام النواب والمستشارين يتغيبون بكثرة وبدون مبرارات ومادام النقاش في الغالب يكون دون المستوى كما يتخلله تلاسنات ورفع الأصوات الخ
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3 - محيي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:18
إنكم ماضون إلى الهاوية وتجرون معكم شعبا لا ذنب له سوى أنه موجود بالمغرب. الدفاع عن الغائب بحجج واهية. وهل نقص من الأجرة الشهرية له نفس الاكاذيب. كفى بهتانا. لا يمكن الدفاع عن شرذمة لا تمثل إلا نفسها، بالتالي تسترزق دراهم لا تستحقها. بماذا ستواجهون خالقكم ? يامن يقودون سفينة المغرب، أين تتجهون بالشعب ? سوف تسألوني غدا يوم القيامة عما كنتم تضمرون وعما عملتم، يوم لا تنفع الاآت، ما عدى إن لم تكونوا تؤمنون بيوم الحساب. هل الوزراء والبرلمانيون معفون من الاغلاط? سيحاسب كل شخص على البسيطة يوم القيامة.
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4 - الرامي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:26
أودي حتى الناس يبررون غياب الوزراء . لأنهم بالنسبة له لم يروا من البرلمان أية منفعة ولامصلحة ولامايفرح . بمعنى حضورهم وغيابهم بحال بحال . بل ولايعرف الناس هل حضروا أم لا . لأن الإهتمام ليس له سبب .
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5 - سالم الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:27
ما الفارق في حضورهم أو عدمه ... من يبالي ...
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6 - pragmatique الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:27
ليتهم يفهمون أولوية مهمتهم الوزارية بدل ان يرسلوا إشارة واضحة للشعب و ممثليه مفادها :مامساليينش ليك
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7 - Melo الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:31
الوزراء مجاوش لحقاش معندهوم ميتقال معندهومش الأجوبة ممسالينش حاديين المشاريع ديالهوم راه الوقت كطير وخصهوم يدرو علاش يرجعو راه الوقت صعابت والكرسي ديالهوم مدايمش
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8 - متفرج برلماني الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:34
على رئيس البرلمان الاقتطاع من اجور الوزراء أثناء غيابهم ودفع تلك الاموال لمرضى السرطان. الاجر مقابل العمل.ان لم يستطيعوا العمل فليستقيلوا بدون تقاعد و ليسجلوا أنفسهم في دور العجزة.
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9 - maroc الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:38
المشتكي وزير والمدافع وزير..
عندي سؤال موجه للوزراء والبرلمانين؟
هل ارسلتم أحد أبنائكم إلى التجنيد؟أكيد لا
هل أبنائكم يشتغلون بالتعاقد؟ طبعا لا
هل أبنائكم يدرسون في مدارس الدولة؟ مستحيل
هل تقصدون المستشفيات الحكومية؟ من سبع المستحيلات
فلماذا حظوركم أصلا على من تدافعون على القطيع طبعا نحن شكرا لكم..
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10 - زينب الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:38
اقتطاع في الأجرة. لامبررللغياب عن العمل سوى المرض. ول حلال لكم حرام علينا
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11 - متتبع الجمعة 27 دجنبر 2019 - 09:47
هنا يتبادر إلى ذهني ما يلي:
عملا بالمماثلة التي تتبجح بها الحكومة واسوة بالاساتذة الدين فرض عليهم التعاقد، والاقتطاعات التي تباشرها تقريبا تسعة أشهر. ان لم أسميها سرقة كاملة الأركان لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم المكفول دستوريا في الإضراب. ألم تفكر نفس الحكومة في اقتطاع لهؤلاء الوزراء المتغيبين عن الجلسات بدون وجه حق. أم عفا الله عما سلف.
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12 - ولد جرادة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 10:01
حرقتو لنا كل الاعصاب بهذه الاجوبة الاستحمارية
غيرو شوي العقيلة ديالكم راكم كتتعملو مع جيل قاري وفاهم ماشي مع جيل أرّا وشا
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13 - مغربي 2018 الجمعة 27 دجنبر 2019 - 10:05
أحسن جملة في هذا المقال هي ماقاله الناطق الرسمي : "الحكومة تقوم بمجهودات غير مرئية" !!!! إليكم الدليل على صحة كلام الوزير : الأسعار منخفضة ولكن انخفاضها غير مرئي / الطرق جيدة ولكن جودتها غير مرئية / التعليم والصحة جيدان ولكن جودتهما غير مرئية ..... الخ . وحدة من جوج : إما أن الحكومة لاتقوم بأي شئ ... أو أن المغاربة لايرون . إذا لم تستحيي ... فقل ماشئت .
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14 - معتمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 10:07
إكرهات زمنية ههه تقول القطاعات التي يسيرونها في القمة راه كلكم يا وزراء فاشلون تتقاضون اجر وامتيازات بدون بدون بدون مجهود يقابلها .ابعدا اجيو البرلمان تقرقبو الناب والشفوي لي حادكين فيه
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15 - الحسن العبد بن محمد الحياني الجمعة 27 دجنبر 2019 - 10:08
لماذا لا يتم وضع قانون يصادق عليه البرلمان المغربي( أليس هو من يشرع؟) بكل أعضائه من جهة،وأعضاء الحكومة من جهة أخرى يتم بموجبه رسم بنود تخص قضية غياب المسؤولين من هؤلاء وأولائك عن جلسات العمل التي انتخبوا لأجلها؟ وهكذا يكون تدرج في اتخاذ القرارات بالتحذيرات و الإنذارات والتوقيفات أو الإيقالات من مناصب المسؤولية على حسب كل حالة ومدى إخلالها بالواجب الوطني؛ وهكذا تكون هنالك استفسارات كتابية للغائبين والغائبات أو المتغيبين والمتغيبات قصد الحصول على جواب قانوني مقنع يبرر سبب الغياب؛ بحيث بسبب ظاهرة غياب أهل الأمانة التي قلدهم الله عزوجل إياها تتعطل مصالح الأمة فيكون بذلك استهتار بقضايا الوطن والمواطنين وبالمصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار ؛و هكذا يدخل هذا القانون بكل بنوده كذلك في مسألة المحاسبة والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ولا يعلو أحد فوق القانون والمساءلة والرقابة؛ والحق يقال:"اعنى بي نعنى بك "و كما يقول المثل المغربي :"بالرزانة تنباع الصوف"؛وهكذا تستعيد القبة هيبتها ويعلو شأنها ويخلد الله مع الناخب والناخبة ذكراها؛ وتستمر اللعبة السياسية في أحسن التجليات في دولة الحق والقانون.
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