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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
هسبريس - و.م .ع
الخميس 26 دجنبر 2019 - 19:10

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين بنسالم أوديجا، مديرا للتشريع، مضيفا أنه جرى على صعيد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين كل من عائشة الهوزلي، مديرة للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، وسعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش، ومحمد آيت يوسف، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم –واد نون.

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين العلوي المزيان لالة كنزة، مديرة لصناعة السيارات، أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، فقد تم تعيين محمد حابا، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

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