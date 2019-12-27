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الرئيسية | سياسة | "الداخلية" تفاجئ حزب العدالة والتنمية بمنع "الأبواب المفتوحة" بالرباط

"الداخلية" تفاجئ حزب العدالة والتنمية بمنع "الأبواب المفتوحة" بالرباط

"الداخلية" تفاجئ حزب العدالة والتنمية بمنع "الأبواب المفتوحة" بالرباط
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:00

فوجئ مسؤولو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور بالعاصمة الرباط بمنع الأبواب المفتوحة، التي كانوا بصدد تنظيمها بشراكة مع شبيبة الحزب، ابتداء من مساء السبت، والتي كانت ستستمر ثلاثة أيام. إذ تلقوا أمرا شفويا بالمنع في اللحظة التي كانوا يستعدون فيها لنصْب خيْمة لاستقبال المواطنين بها والتواصل معهم.

واضطر مسؤولو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور، بعد توصلهم بقرار منع الأبواب المفتوحة، التي دأبوا على تنظيمها نهاية كل سنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى حمل لافتة الإعلان عن النشاط الذي تعرّض للمنع، وألقوا كلمات عبروا فيها عن استنكارهم لقرار السلطات الذي اعتبروه "لا مسؤولا".

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد أمين الدهاوي، رئيس الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور، إنه وزملاءَه في الكتابة المحلية قاموا بجميع الإجراءات والمساطر القانونية لتنظيم الأبواب المفتوحة، ووضعوا إشعارا لدى السلطات منذ يوم 18 نونبر الماضي، "لكننا اليوم نفاجأ بقرار منعٍ شفهي، دون أن نعرف سبب المنع"، يضيف الدهاوي، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذته السلطات بمنع نشاط الإطار الحزبي الذي ينتمي إليه "يضرب في الصميم ممارسة العملية السياسية والحريات العامة، لأن هذه السلوكات تشجع على تبخيس الممارسة السياسية وتنفير المواطنين منها، في الوقت الذي يدعو جلالة الملك الأحزابَ السياسية إلى القيام بدورها في تأطير المواطنين".

وتهدف الأبواب المفتوحة، التي تنظمها الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور، والتي بلغت هذه السنة دورتها الرابعة، إلى التواصل مع المواطنين، وتقديم حصيلة عمل الحزب، سواء على صعيد تسيير الشأن المحلي، أو حصيلته على المستوى الحكومي، وفق ما بيّن الدهاوي.

وأضاف أن "قرار منع النشاط الذي كنا بصدد تنظيمه غير مفهوم وغير مسؤول، خاصة أن من بين غاياته التفاعل مع دعوة وزير الداخلية المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو ضرب لمقتضيات الدستور، وإجراء معاكس للتوجيهات الملكية إلى الأحزاب السياسية بممارسة دورها في تأطير المواطنين"، مؤكدا أن قرار المنع "لن يثنينا عن المضي قدما في القيام بعملنا والتواصل مع المواطنين داخل مقرات الحزب وخارجها".

من جهته، قال الحسن العمراني، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية للرباط، إن "الأبواب المفتوحة، التي كنا بصدد تنظيمها، تندرج ضمن منهاج حزب العدالة والتنمية في المساهمة والنهوض بالدور المنوط بالأحزاب السياسية لتأطير المواطنين"، مبرزا أن الحزب "ليس من عادته الدخول في مواجهة مع السلطة، لكننا نتمنى أن يكون قرار المنع هذا سلوكا معزولا".

وبدت الصدمة واضحة على مسؤولي الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور، بعد قرار السلطات منع الأبواب المفتوحة التي كانوا بصدد تنظيمها، والتي كان مقررا أن يحضرها وزراء من الحزب القائد للتحالف الحكومي وبرلمانيون. إذ التفّوا حول بعضهم وانخرطوا في حديث مشترك قبل أن يستسلموا لقرار المنع.

الحسن العمراني الذي حاول تفادي الدخول في مواجهة مع السلطة، أوضح في كلمة ألقاها أمام عدد من المواطنين في حديقة وسط حيّ الأمل بالرباط أن قرار المنع نقله أعوان السلطة إلى المنظمين شفويا، ولم يتوصلوا بقرار منعٍ مكتوب. وزاد قائلا: "نتفهّم ونتقبّل بروح رياضية قرار المنع، لكن هناك مساطر وقوانين تنظم سير الأمور في البلد ينبغي احترامها، فهدفُنا هو الاستماع إلى المواطنين، ففيمَ يضُرّ ذلك؟".

ولمّح مسؤولو الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور بالرباط إلى أن منع النشاط، الذي كانوا يعتزمون تنظيمه، يندرج ضمْن التضييق الذي يتعرض له الحزب. إذ ذهب عبد اللطيف بنيعقوب، النائب البرلماني عن دائرة يعقوب المنصور، إلى القول: "هذا المنع يعود بنا إلى سنوات الرصاص، إذ كيف يُعقل أن يُمنع حزب مشارك في التدبير الحكومي والتسيير المحلي من تنظيم نشاط للتواصل مع المواطنين وإبراز حصيلته".

بدوره، انتقد مولاي حفيظ مستعين، النائب الأول لرئيس مقاطعة يعقوب المنصور، قرار السلطات منع تنظيم الأبواب المفتوحة للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، قائلا: "مُنعنا من نصب الخيام ووضع التجهيزات، وهذا مؤسف، لأن المنع يأتي في الوقت الذي يطالب جلالة الملك بتأطير المواطنين، فكيف يمكن تأطيرهم في ظل مثل هذا المنع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:10
باراكا من التمثيل. حزب اعتاد على لعب دور الضحايا لكسب الاصوات والمناصب. المخزن فين غادي يلقا دمية فحالكم. هاد الشي كامل سياسة وباتفاق باش تبانو باللي انتم ماشي مع المخزن. لن نصوت لكم ولا لغيركم. غادي نخويو هاد البلاد وعمرنا نرجعو ليها لا حنا لا ولادنا.
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2 - Youssef الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:13
ابواب مفتوحة ام حملة انتخابية مفضوحة .
الحملة تزامنت مع التسجيل باللوائح الانتخابية.
لكن وبصراحة العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي يستعد للانتخابات مبكرا وليس كباقي احزابنا الأخرى؛ باستثناء أخنوش الذي اتهمه حزب بنكيران بخوض حملة سابقة لأوانها!!! لعْجب
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3 - السلام الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:13
ورقتكم تحرقات هاد عام آخر للعدالة وتنمية صافي داخلية هه قضات بيكم غراض .اما حصيلة أعمالكم في جيوبكم
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4 - Hicham الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:13
حزب لا يليق لشئ.تهانينا منك لانك اصلا كتبيع الفيستة بحالك بحالهم. الشطابة إلى الجحيم
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5 - sami الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:14
حلال غي على التجمع الوطني للاحرار (حاجة في نفس يعقوب )
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6 - yoyo bwino الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:14
شكرا على العمل الجاد.واصلو أنتم متؤلقون دائما
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7 - محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:16
المضحك و المبكي في نفس الوقت: حزب "حاكم" كما يقول و يسير شؤون البلاد يتم منعه من نشاط حزبي..من طرف من؟ السلطة..شناهي السلطة إن لم تكن لهم سلطة الحكم..من هنا يتبين بالملموس أنه انتخب أو لا تنتخب فالمغرب مسير من طرف "السلطة" و نحن فقط أرقام تزيد و تنقص مع الوقت
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8 - بوجيدي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:18
قرار المنع يؤكد من يحكم ومن لا يحكم؟ قرار المنع الشفوي يؤكد أن المغرب يحكم شفويا بعيظا عن الظستور ودولة الخدحق والقانون؟ قرار المنع قرار بئيس لمنع المواطنين حتى من مجرد توجيه نقدهم لهذا الحزب؟قرار المنع ولد ميتا لأنه زاد وسيزيد من المظلومية السياسية...قرار يشجع العدمية والتيىيس والتبخيس...فاين تأطير المواطن وعلى الهواء نباشرة والبغص لا زال يحلم بالوصاية والإقصاء والإلغاء...
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9 - حسن الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:19
المواطنين نفروا من حزبكم المنافق و من جميع الأحزاب. أما حصيلة حزبكم و من معكم في الحكومة فالجميع يعرفها. أنتم أعداء الشعب. لم يسبق لأي حزب أن اقترف الجرائم التي اقترفتموها في حقنا
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10 - زوبيدة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:19
تستاهلووووو مزيان فيكم غير باش تعرفو راسكم مبقى عندكم ميدار فهاد البلاد
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11 - عادل الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:20
حزب عتيد مثل العدالة والتنمية لن تستطيع الداخلية كبح جماحه، ... تصدر انتخابات 2021 أمر محسوم بإذن الله..
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12 - محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:21
أعتقد الدولة تريد التخلص من حزب العدالة و التنمية و الحد من قوته الإنتخابية خوفا من أن ينجح مرة أخرى في الإنتخابات القادمة لكن المشكل أنه لا بديل في الساحة يقبله الشعب و هذا سيجعل الدولة تزيد من قمعها لكل معارض ... قد نعود إلى سنوات الرصاص
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13 - لا منتمي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:23
كل هاد المنع وراءه حزب الحمامة الذي يسعى الى خلق عراقل لجميع التنضيمات للاحزاب الاخرى وهذا تبعا لمسلسل اعادة الترابي (التربية )
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14 - Adam الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:23
منعتهم أعوان السلطة المحلية من منعهم الله اعلم هل أنتم رجال سياسة ام خوشيبات قاوا لك يريدون تأطير المواطنين. رحم الله حزبكم مند تخليكم عن بنكيران أو البارشوك كما قال وهبي
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15 - هشام وصفي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:24
لا تنتظروا خيرا في حزب العدالة و التنمية، سوا دار أبواب مفتوحة او مغلقة
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16 - dalas الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:26
الذاخلية تظهر وتسهل فقط حزب أخنوش للولوج لكل الفضاأت ولكن لن يفلحو في الكدب على الشعب
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17 - مغربي حر الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:26
فعلت السلطات خيرا بمنعكم من الابواب المفتوحة مع المواطنين . عارفاكم كتوجدو للانتخابات . و اش غادين تقولو للمواطنين : زدنا عليكم ف المازوط .زدنا عليكم اقتطاعات التقاعد .،درنا لولادكم التعاقد ....باغين نرفعو الدعم على الغاز.....هذه هي حصيلة سنوات الضياع
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18 - حميد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:26
العدالة والتنمية إلى مزبلة التاريخ مثلها مثل باقي الأحزاب المنبطحة
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19 - الحسين الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:27
ما زال المخزن في المغرب هو من بيده الأوامر اما ما يروج لها ان المغرب بلد الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان كل هذا يستغله المخزن فقط لمصالحه. فاليوم الذي يحس به المخزن ان حزبا ما يعمل بالجدية سيلفق اليه التهم الجائزة وينتفظ ضده.ويمحيه من الخارطة.
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20 - باااااااعْ الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:27
هذا السلوك عادي ومتوقَع في الدولة المخزنية؛ إن كنت في المغرب فلا تستغرب، عيش نهار تسمع أخبار.
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21 - إنبطح الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:33
حزب اللمبة قد إنبطح أمام الدولة المخزانية، مندو قبوله المشاركة في محكومة العثماني الصورية، لذلك لا يمكنني أن أشاركة في المسراحية الإنخابية مرة أخرى ما دمت حيا.
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22 - nor الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:37
سلاو منكم لاش تصالحوا دابا، مسحوا بكم وسخهم ومرروا على الشعب بكم لي بغاو، مدة الصلاحية سلات، يقلبوا على شي حزب خور يدوزوا به شي 8 سنوات ثم هكذا
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23 - باز ليكم؛ أبواب مفتوحة ! الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:38
لا حولة ؛ واش باقي عندكم الجرأة تواجهو المواطنين ؛ بعد الاستفادة من الربع؛ بنكيران هلك الطبقة المتوسطة؛ اقتطاع التقاعد ؛ تحرير أسعار المحروقات ؛ وغير وغير.
حكومة تجربة التفقير ؛ وزعيمكم قدم نموذج للأسف
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24 - med الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:39
غريبة يا بلادي اليس العدالة و التنمية هو رئيس الحكومة ة بالتالي الداخلية تحت سلطة رئسيكم...!!!
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25 - hatim الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:41
لا بد أن يكون للمنع من قبل الداخلية مبررات وقد تكون أمنية بالدرجة الأولى ويجب على حزب العدالة والتنمية تفهم مثل هذه الإجراءات باعتباره على رأس حكومة صاحب الجلالة الذي لا يرى مانعا من تأطير المواطنين في الظروف المناسبة كما يجب عليه أن لا يأخذ كل أمر صادر عن الداخلية بحساسية مفرطة
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26 - أبو ملاحظ بن ملاحظ الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:44
أكلت يوم أكل الثور الأبيض!!!
يمارس عليكم يا سادتي ما مارستم على المعطلين وعلى الجمعيات الحقوقية والمدنية...وكما تدين تدان!!
متى تتحررون وأمثالكم من التملق وتجميل وجه عفن؟!
أنتم ورقة محروقة تلقى في مزبلة التاريخ ليأخذ الحاكم ورقة أخرى يطبل ويزمر بها لسنوات أخرى.
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27 - سيد ازوين الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:48
حتى لا يشوشو على الحملة السابقة لأوانها التي يقوم بها الحزب العتيد الحمامة يجب عدم الترخيص للباجدى !

من الناحية الديمقراطية وحرية التعبير لأيمكن منع مثل هذه اللقاءات التي هي ضرورية ، لكن المخزن له رأي آخر ، و أهل مكة ادرى بشعوبها
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28 - أليس العثماني رئيس الحكومة ؟ الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:53
ماذا ستقولون للمواطنين ؟ ستقول لهم : نحن نوجد في الحكومة والحكومة التي جئنا من أجل أن نبين لكم الانجازات التي حققتها منعتنا من أن تبين لكم انجازاتها ؟ أليس هذا مدعاة للسخرية والضحك...أين رئيس حكومتكم العثماني : الذي يقول صباح مساءا أنه هو رئيس الحكومة وأنه هو الذي يقود الحكومة ...طيب ليقم رئيس حكومتكم برفع هذا المنع إذن ، إذا كان فعلا رئيس حكومة حقيقي ...العثماني مجرد رئيس حكومة صوري وهو يوجد تحت إمرة وزير الداخلية و وزير الفلاحة أخنوش ...أنا أستغرب ماذا سيقول هؤلاء للمواطنين: سيقولون له لقد زدنا ساعة إضافية حتى تستيقظوا لصلاة الفجر كما يقول بعد المتأسلمين وكأن الله الدي منع الإكراه في الدين يريد هؤلاء أن يفرضوا الصلاة بالجبر ؟ سيقولون لهم لا حول لنا ولا قوة في محربة الفساد والاستبداد ...سيقولون لهم سمحوا لينا راه الله غالب ...والله العظيم أنا مكانكم سيغلبني الخجل والحياء في مخاطبة مواطنين أعطوكم الثقة مرتين وقمتم بالغدر بهم وخيانتهم بلا حشمة بلا حياء ...
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29 - سامي الجمعة 27 دجنبر 2019 - 23:55
بئس التجارة تجارة الدين لقد انكشفت عورتكم
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