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كُتّاب وآراء
العثماني: التعديل الحكومي الأخير يمهّد لتنزيل "اللاتمركز الإداري"
عاد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، خلال ترؤسه وفدا حكوميا لزيارة جهة الدار البيضاء سطات، إلى التعديل الحكومي الأخير، الذي عرف تقليصا في عدد الوزراء ودمج أكثر من قطاعين حكوميين، إذ اعتبر أن الأمر يندرج في إطار التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة.
وبحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر عمارة، ومسؤولين حكوميين ووالي الجهة ورئيسها، شدد العثماني في اللقاء الذي عقد اليوم السبت بالدار البيضاء على أن التعديل الحكومي الذي قلص عدد الوزارات "تمهيد لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، إذ سيكون هناك عدد محدود من القطاعات الحكومية، وبالتالي عدد محدود من الإدارات الجهوية".
ولفت العثماني في كلمته إلى أن التعديل الحكومي الأخير "لن يكون بعده رجوع في ورش اللاتمركز الإداري"، مردفا: "سنتمه قبل نهاية هذه الولاية، وسننقل الاختصاصات، وسيكون لنا مديرون جهويون قادرون على القيام بمهامهم"، وزاد: "هذا الورش نحن في مراحله النهائية، وسننتقل إلى تنزيل الاختصاصات وإنشاء المديريات الجهوية".
وبعد أن أكد على كون زيارته إلى هذه الجهة تندرج ضمن زيارات تقوم بها الحكومة إلى مختلف الجهات بالمملكة، بناء على توجيهات من الملك لإعطاء الجهوية واقعا عمليا في علاقتها بالحكومة، أكد العثماني في هذا اللقاء الذي عرف حضورا كبيرا للمنتخبين والعمال بالجهة أن الفريق الذي اشتغل على إعداد هذه الزيارة رصد عددا من المشاريع المتعثرة التي تعاني إشكالات بمختلف المناطق التابعة للجهة.
وقال رئيس السلطة التنفيذية في هذا الصدد: "الفريق الذي أعد الزيارة توصل بطلبات إنجاز 150 مشروعا، إما متأخرة أو متوقفة أو بها بعض الإشكالات، إذ توجد 43 مشروعا تتطلب تدخلات عن طريق حل إشكالية العقار أو التسريع في توقيع الاتفاقيات الخاصة بها"، وأضاف: "تم التوصل بعدد من التساؤلات المتعلقة بمشاريع في جماعات وأقاليم بالجهة بلغت 72 مشروعا، وتم جرد جميع المشاريع الموقعة أمام الملك والخاصة بهذه الجهة، والتي هي في طور الإنجاز بنِسَب متفاوتة أغلبها تصل إلى 80 أو 90 بالمائة، بينما بعضها تتطلب تدخلا مركزيا نظرا لبعض الطوارئ الناتجة خلال تنفيذها".
وبعد أن أوضح أن جهة الدار البيضاء سطات لها مكانة متميزة في النسيج البشري والاقتصادي والاجتماعي الوطني، والتواصل معها هو تواصل مع ممثلي سبعة ملايين مغربي، أثار رئيس الحكومة ضحك الحاضرين، وعلى رأسهم مصطفى الرميد، حين كشف علاقته العاطفية بهذه الجهة قائلا: "لدي علاقة خاصة بهذه الجهة، إذ عشت بها 20 سنة، وتزوجت منها، من حي الهنا".
هذا وأكد رئيس الحكومة أنها ملتزمة بحل أقصى ما يمكن من المشاكل التي تجدها خلال زيارات جهات المملكة، مردفا: "المغرب في مرحلة مهمة. يجب أن نحمد الله لأن العالم من حولنا يغلي ويشتعل وبلادنا والحمد لله تنعم بالاستقرار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ووووووسوف وسنعمل وووووو والبلاد غيزايدة للور
يلا كان هاذ الاستقرار وبنادم شابع العصا والكذوب مناقص منو
كثرة اللقاءات والخطب و الواقع لا يزيد الا تازما والمشاكل تزداد والبلاد غادية للحيط
زعما بقات فتقليص عدد الوزراء
فاقد الشي لا يعطيه
بلانا الله بحكومة تشجع الفساد وتحلب جيوب المواطنين و تعطيك 50 درهم بالهيلالة وتحيد ليك اظعاف أضعاف ذلك
على من تظحكون وزايدها عاوتاني بتروجت من كازا ومن بعد لأش كتعاودنا زابورك
إستفادة أكبر عدد ممكن من أعضاء الأحزاب المشاركة في الإتلاف الحكومي من كعكة الرواتب و الإمتيازات التي يوفرها المنصب الوزاري.
إوى بركا من الطنز العكري.