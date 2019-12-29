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الرئيسية | سياسة | "البيجيدي" يرفض منع تواصل في يعقوب المنصور

"البيجيدي" يرفض منع تواصل في يعقوب المنصور

"البيجيدي" يرفض منع تواصل في يعقوب المنصور
هسبريس من الرباط
الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:15

عبرت الكتابتان المحليتان لحزب العدالة والتنمية وشبيبته بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط عن استغرابها للقرار الشفهي للسلطات المحلية القاضي بمنع تنظيم الخيمة التواصلية للحزب، ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة الرابعة تحت شعار "الأحزاب السياسية الجادة دعامة أساسية للديمقراطية والتنمية"، التي كانت ستستضيف منتخبي الحزب الجماعيين وبرلمانييه ووزراءه وقيادييه.

وأكدت التنظيمات ذاتها في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها قامت بكل الإجراءات القانونية المطلوبة، حيث أشعرت السلطة المحلية كتابة بتاريخ 18 دجنبر، معتبرة المنع انتهاكا صارخا لمقتضيات دستور 2011.

وشجبت الكتابتان المحليتان لحزب العدالة والتنمية وشبيبته القرار الشفهي، واصفة إياه بـ"التعسفي"، الذي يشكل خرقا للمقتضيات الدستورية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال المشروعة للدفاع عن المكتسبات في مجال الحريات العامة، موردة أن "مثل هذه المحاولات لن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا لتحقيق تواصل أكبر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والتجاوب مع مقترحاتهم".

القافلة، وفق البلاغ، تهدف إلى التواصل مع المواطنين والاستماع لإشكالاتهم وشكاياتهم، وكذلك تحفيز الشباب على الممارسة السياسية ودعوتهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - واباااززز. الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:30
لن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا لتحقيق تواصل أكبر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والتجاوب مع مقترحاتهم". وااااااااباااااااااززز.
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3
2 - حسن الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:32
و كأن هذا الحزب المشؤوم لا يعيش في المغرب و لا يعلم مدى كراهية المواطن له. انا مسلم متقاعد لا أنتمي لأي حزب ولم يسبق لي أن كرهت حزب مثل ما كرهت هذا الحزب المنافق الكداب و على رأسه كبيرهم الذي علمهم السحر
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7
3 - إدريس الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:42
بينما يمنع حزب المصباح من التواصل مع المواطنين، نجد حزب الحمامة يصول ويجول في مدن وقرى المغرب في حملة سابقة لاوانها (من غير الشوى والدجاج ليس له ما يقدم للحضور).
نفس الخطأ الذي ارتكبته الدولة العميقة مع PAM تعيده الآن وكأنها لم تستفد شيئا !
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-2
4 - LE TUBE الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:44
L'OBJECTIF ACTUEL DE TOUS LES PARTIS ...EST CLAIR. .....FAIRE DU CINÉMA POUR ÉVITER LA BOMBE DU BOYCOTE QUI VA ARRIVER INÉVITABLEMENT. .
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1
5 - شكرا سي لفتيت الأحد 29 دجنبر 2019 - 14:56
شكرا لوزارة الداخلية على منع حزب الخبث السياسي من انشطته الوقحة. نساند السيد الفتيت في تشتيت شمل حزب الشقاق و النفاق في كل المدن المغربية. و الشعب المغرب سيقوم بواجبه تجاه حزب العدالة و التنمية في الوقت المناسب
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4
6 - نتسخر ليك الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:07
هدا يدل على ان هدا الحزب الدي يتراس الحكومة حزب تعليمات فقط، لا حول له ولا قوة.
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3
7 - المتتبع الأحد 29 دجنبر 2019 - 15:14
لمادا تنددون بهذا المنع ماذا كنتم ستقولون للشباب لحثهم علي التسجيل في اللوايح الانتخابية وبماذا كنتم ستقنعونهم هل بالمشاريع التي سطرتم في برنامجكم الانتخابي والذي كانت نتيجته صفر هل بما استحوذ عليه الحزب من جيوب الموظفين ومحق الطبقة العاملة لانقاذ صندوق التقاعد ام بالزيادات المهولة في المحروقات بالله عليكم بماذا ابالمشاكل التي تعيشها كل المدن والجماعات التي يتراسها حزبكم والتي مشاكل ساكنتها لا تعد ولا تحصي ام كنتم ستقولون لهم انظروا ايها المغاربة الي امين حزبنا السابق الذي وقف في وجهه اخنوش وكان سببا للبلوكاج وسببا لاعفايه ولم يحصل المسكين الا علي سيارة فاخرة وبوديكارد وتقاعد شهري يقدر ب 7 مليون يكفي سوي لاعالة 20 عايلة بسميك محدد في 3.500 درهم ام كنتم ستقولون لهم انظروا الي الرميد وزير حقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان الذي قال لممثلي الامة والله ان لم تعطون لي الكلمة فساقدم استقالني وكان ممثلي هذه الامة اجراء في ضيعته بالله عليكم الا تخجلوا من هذه الابواب المفتوحة بالله العلي العظيم ليس لكم حمرة الخجل
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