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كُتّاب وآراء
"البيجيدي" يرفض منع تواصل في يعقوب المنصور
عبرت الكتابتان المحليتان لحزب العدالة والتنمية وشبيبته بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط عن استغرابها للقرار الشفهي للسلطات المحلية القاضي بمنع تنظيم الخيمة التواصلية للحزب، ضمن فعاليات الأبواب المفتوحة الرابعة تحت شعار "الأحزاب السياسية الجادة دعامة أساسية للديمقراطية والتنمية"، التي كانت ستستضيف منتخبي الحزب الجماعيين وبرلمانييه ووزراءه وقيادييه.
وأكدت التنظيمات ذاتها في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها قامت بكل الإجراءات القانونية المطلوبة، حيث أشعرت السلطة المحلية كتابة بتاريخ 18 دجنبر، معتبرة المنع انتهاكا صارخا لمقتضيات دستور 2011.
وشجبت الكتابتان المحليتان لحزب العدالة والتنمية وشبيبته القرار الشفهي، واصفة إياه بـ"التعسفي"، الذي يشكل خرقا للمقتضيات الدستورية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الأشكال المشروعة للدفاع عن المكتسبات في مجال الحريات العامة، موردة أن "مثل هذه المحاولات لن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا لتحقيق تواصل أكبر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والتجاوب مع مقترحاتهم".
القافلة، وفق البلاغ، تهدف إلى التواصل مع المواطنين والاستماع لإشكالاتهم وشكاياتهم، وكذلك تحفيز الشباب على الممارسة السياسية ودعوتهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
نفس الخطأ الذي ارتكبته الدولة العميقة مع PAM تعيده الآن وكأنها لم تستفد شيئا !