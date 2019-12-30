عمالة النّاظور تعلن عن جلسة انتخاب رّئيس الجماعة

عبد الكريم هرواش من الناظور

أعلنت عمالة الناظور عن عقدِ جلسةٍ يوم الجمعة 03 يناير القادم بمقرّ الجماعة، بحضور أعضاءِ اللائحة النهائية المرشّحين لخلافة الرئيس المعزول سليمان حوليش.

وضمّت اللائحة النهائية، بعد منحِ التّزكيات من طرف الأحزاب للترشح لانتخابات رئاسة جماعة الناظور، أربعةَ أسماءٍ، هي: رفيق مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسليمان أزواغ عن حزب التّجمع الوطني للأحرار، وليلى أحكيم عن حزب الحركة الشّعبية، وعبد القادر مقدم عن حزب العدالة والتّنمية.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة تنفيذا لمقتضيات القانون التّنظيمي رقم 14.113 المتعلّق بالجماعات، بعد فشل خلق تحالف توافقي بين الأطراف، وهو ما دفع كل حزبٍ من الأحزاب الأربعة إلى تقديم مرشّحه، الذي سيدخل غمار الانتخابات من أجل الحصول على أغلبية الأصوات البالغة 43 صوتا.

وكانَ حكمٌ صادرٌ عن المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء 20 نونبر، قد قضى بعزل رئيس المجلس البلدي سليمان حوليش (حزب الأصالة والمعاصرة) من مهامه وتجريده من عضوية المجلس لتورّطه في ارتكابِ أفعالٍ مُخالفة للقانون وصفها الوكيل القضائي للمحكمة بـ"الخطيرة والجسيمة"، وتتعلّق بتدبير الشؤون الإدارية والعمرانية والمالية بالجماعة.

كما شملَ الحكمُ، الذي بنته المحكمة على تقرير سبق لعامل إقليم الناظور أن رفعه إلى القضاء، فارس علال، النّائب الثالث للرئيس عن حزب العدالة والتنمية، والحسين أوحلي النّائب الرابع عن حزب الأصالة والمعاصرة.