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الرئيسية | سياسة | الحكومة تتدارس تحديد اختصاصات وزارة الداخلية

الحكومة تتدارس تحديد اختصاصات وزارة الداخلية

الحكومة تتدارس تحديد اختصاصات وزارة الداخلية
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 22:57

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، ليتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، والثاني بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.

وسيختم المجلس أشغاله، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جريء الاثنين 30 دجنبر 2019 - 23:13
اول معيق للتنمية هي وزارة الداخلية، اليروقراطية، و التماطل سماتها الحقيقية.
يجب تحجيم دورها، و خصوصا الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، و التكفل فقط بالجانب الامني، اما ان تجدها دولة داخل دولة فهاذا مشكل عويص امام تقدم البلد.
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