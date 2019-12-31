مذكرة تفاهم تجمع حزبي "الأحرار" و"جيبيلي" الكيني

إبراهيم مغراوي (صور محمد سلاوي)

وقع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، مذكرة تفاهم مع رافائيل توجي Raphael Tuju، الكاتب العام لحزب جيبيلي الكيني، بمقر الحزب بمدينة مراكش.

وترمي هذه الاتفاقية إلى إرساء تعاون متين بين الحزبين، على مستوى العلاقات الثنائية والخارجية، وكذا تبادل التجارب في ما يتعلق بالأنشطة الحزبية ذات الصلة بالشباب والمرأة والتنمية الاقتصادية.

وبهذه المناسبة قال رافائيل توجي ((Raphael Tuju الكاتب العام لحزب جيبيلي الكيني (The Jubilee party kenya)، في تصريح لهسبريس: "لدينا احترام وتقدير خاص للمملكة المغربية، التي تسير نحو التقدم بخطى حثيثة وثابتة بشكل جيد"، وواصل: "لذا فتوقيعنا لهذه المذكرة يأتي في سياق رغبتنا الملحة في التعلم من خبرات ودروس المغرب وحزب RNI على المستوى التنظيمي للهيئات الموازية".

واستطرد المتحدث ذاته: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الطريقة التنظيمية للهيئات الموازية التي تعنى بقضايا المرأة والشباب، ومعرفة طريقة التواصل بين أعضاء الحزب، لأننا نفتقر إلى التجربة في هذه المجالات، ونريد التعليم من تجارب الآخرين".

وبخصوص سؤال لهسبريس عن انعكاس هذا التعاون على مستوى القضية الوطنية، أجاب رافائيل توجي: "نحن دائما نقف إلى جانب موقف المغرب من قضية الصحراء، ونحترم قرارات الأمم المتحدة ومسلسلها بهذا الصدد، ومستعدون على الدوام لدعم المملكة المغربية".