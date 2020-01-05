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كُتّاب وآراء
تجمّعيون يناقشون "برنامج مغاربة العالم" ببرشلونة
عقدت تنسيقية الجهة 13 لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة برشلونة الإسبانية أول اجتماع لمنسقي "التجمع" عبر العالم (فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا ونيدرلاند ومالطا وبلجيكا وإفريقيا).
وتم خلال اللقاء الذي ترأسه أنيس بيرو، المنسق الجهوي "للجهة 13" وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فتح نقاش لتبادل الآراء، كما عرض كل منسق للحزب بالخارج حصيلة عمله وبرنامج العمل لسنة 2020-2021.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز عمل الحزب بالخارج، واستكمال هيكلة الجهة 13 بجميع الدول، بما فيها المكاتب التنفيذية والمنظمات الموازية والمهنية، وكذا العمل على توسيع دائرة المنخرطين حتى تشمل جميع الدول التي تعرف تمركز مغاربة العالم.
وأكد المشاركون في اللقاء رغبتهم الملحة بخصوص تفعيل حق المشاركة السياسية، باعتبار مغاربة العالم جزءا لا يتجزأ من المواطنين المغاربة. كما التزم المنسقون بالعمل على تأطير المواطنين في دول الإقامة، من خلال تعزيز عمل الميدان، وذلك قصد تشجيع سياسة القرب والإنصات لمعرفة همومهم وانشغالاتهم، والعمل على الاستجابة لمطالبهم وانتظاراتهم من خلال خبرتهم المكتسبة في بلدان المهجر.
وفي إطار الشراكة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب دول الإقامة التي لها نفس الإيديولوجيا والتوجه، تم التأكيد على تعزيز روابط الصداقة والعمل المشرك بين الأطراف؛ فيما أوضح المنسقون المشاركون استعدادهم الدائم للمشاركة في إعداد برنامج الحزب في ما يتعلق بمغاربة العالم.
وانتهى اللقاء بتحديد لقاءات دورية مرة كل شهرين في دولة معينة، من أجل تتبع تنفيذ برامج العمل المتفق عليها.