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الرئيسية | سياسة | تجمّعيون يناقشون "برنامج مغاربة العالم" ببرشلونة

تجمّعيون يناقشون "برنامج مغاربة العالم" ببرشلونة

تجمّعيون يناقشون "برنامج مغاربة العالم" ببرشلونة
هسبريس من الرباط
الأحد 05 يناير 2020 - 15:20

عقدت تنسيقية الجهة 13 لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة برشلونة الإسبانية أول اجتماع لمنسقي "التجمع" عبر العالم (فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا ونيدرلاند ومالطا وبلجيكا وإفريقيا).

وتم خلال اللقاء الذي ترأسه أنيس بيرو، المنسق الجهوي "للجهة 13" وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فتح نقاش لتبادل الآراء، كما عرض كل منسق للحزب بالخارج حصيلة عمله وبرنامج العمل لسنة 2020-2021.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز عمل الحزب بالخارج، واستكمال هيكلة الجهة 13 بجميع الدول، بما فيها المكاتب التنفيذية والمنظمات الموازية والمهنية، وكذا العمل على توسيع دائرة المنخرطين حتى تشمل جميع الدول التي تعرف تمركز مغاربة العالم.

وأكد المشاركون في اللقاء رغبتهم الملحة بخصوص تفعيل حق المشاركة السياسية، باعتبار مغاربة العالم جزءا لا يتجزأ من المواطنين المغاربة. كما التزم المنسقون بالعمل على تأطير المواطنين في دول الإقامة، من خلال تعزيز عمل الميدان، وذلك قصد تشجيع سياسة القرب والإنصات لمعرفة همومهم وانشغالاتهم، والعمل على الاستجابة لمطالبهم وانتظاراتهم من خلال خبرتهم المكتسبة في بلدان المهجر.

وفي إطار الشراكة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب دول الإقامة التي لها نفس الإيديولوجيا والتوجه، تم التأكيد على تعزيز روابط الصداقة والعمل المشرك بين الأطراف؛ فيما أوضح المنسقون المشاركون استعدادهم الدائم للمشاركة في إعداد برنامج الحزب في ما يتعلق بمغاربة العالم.

وانتهى اللقاء بتحديد لقاءات دورية مرة كل شهرين في دولة معينة، من أجل تتبع تنفيذ برامج العمل المتفق عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - حمزة الروداني الأحد 05 يناير 2020 - 15:45
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
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2 - حاتم البارودي الأحد 05 يناير 2020 - 15:46
بصراحة يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد في الساحة السياسية الذي يشتغل و يتباحث في ايجاد الحلول الممكنة لمختلف انتظارات المواطنين
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0
3 - محمد امين الأحد 05 يناير 2020 - 15:47
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة
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4 - مولاي علي الأحد 05 يناير 2020 - 15:48
حزب التجمع الوطني للٲحرار، هو حزب الكفاءات وحزب العمل والمعقول حزب حيوي يشتغل على مدار السنة و الشهر و الاسبوع و اليوم دائما متواجد في الميدان.
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5 - منال الأحد 05 يناير 2020 - 15:49
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
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0
6 - جهان محمودي الأحد 05 يناير 2020 - 15:50
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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7 - ربيع زروال الأحد 05 يناير 2020 - 15:50
حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد بالدرجة الأولى
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8 - hasna الأحد 05 يناير 2020 - 15:50
برافو حزب التجمع الوطني دائما نشهد لكم بالجد والعمل 
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9 - حسن رزقي الأحد 05 يناير 2020 - 15:51
الوثيرة التي يسير بها حزب الاحرار تبشر بحزب قوي لن ينافسه احد في الساحة واكيد سيتوج بالنجاح وفقكم الله إلى كل ماهو خير لهذا الوطن
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10 - radia الأحد 05 يناير 2020 - 15:51
_كل مرة حزب التجمع الوطني للاحرار يستحق الصدارة هو فخر المغا ربة انهم قادمون وبقوة
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11 - عمر السوسي الأحد 05 يناير 2020 - 15:52
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كالتي يعرفها حزب التجمع الوطني للاحرار ، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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12 - radia bait الأحد 05 يناير 2020 - 15:52
نتمنى لكم التوفيق فعلا ليس  مجاملة لكن تستحقون كل التقدير والتسجيع  .
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13 - كمال الأحد 05 يناير 2020 - 15:53
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي حدد عرضه السياسي المبني على التماسك الاجتماعي و المساواة و العدالة و الاجتماعية و أبرز بالتدقيق الاولويات الثلاث التي يجب العمل عليها
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14 - bait الأحد 05 يناير 2020 - 15:53
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الدي يناضل دائما من اجل مستقبل زاهر
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15 - حليم الأحد 05 يناير 2020 - 15:53
لقاء الدي قام به التجع الوطني للاحرار في برشالونة لقاء فعال ومنطقي بحيت يحق لجميع المغابة في المشاركة السياسية سواء داخل الوطن او خارجه
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16 - فريد التازي الأحد 05 يناير 2020 - 15:53
الدينامية الجديدة التي راهن عليها الأحرار تتأكد يوما بعد يوم و النموذج التنموي المقترح من طرف الحزب دليل على أنه فعلا حزب عمل و ليس حزب الشفوي
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17 - ayab الأحد 05 يناير 2020 - 15:53
هدا الحزب الدي مازلت اتئمل فيه الخير  لنا
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18 - زوهير الأحد 05 يناير 2020 - 15:54
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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19 - أحمد جهاد الأحد 05 يناير 2020 - 15:54
حزب التجمع الوطني للاحرار هو حزب قوي برجاله ونسائه ويعرف كيف يشتغل ولديه استراتيجية محكمة للقضاء على الفقر والبطالة فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
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20 - najwa الأحد 05 يناير 2020 - 15:54
التجمع حزب اخلاق ومبادئ وياليت باقي الاحزاب تقتدي به علنا نرقى بالسياسة في بلدنا
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21 - الوراني الأحد 05 يناير 2020 - 15:54
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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22 - منير الأحد 05 يناير 2020 - 15:54
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
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23 - hakima الأحد 05 يناير 2020 - 15:55
استراتيجية محكمة تقدم وصفات واقعية لما يعانيه المغاربة، و يتعايشون معه بإستمرار. و بالتالي فما يلزم هو العمل و المعقول لتنزيلها على ارض الواقع
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24 - samira الأحد 05 يناير 2020 - 15:55
خير الكلام ما قل ودل فحزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى
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25 - كريمة الأحد 05 يناير 2020 - 15:55
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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26 - ismail الأحد 05 يناير 2020 - 15:56
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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27 - najwa الأحد 05 يناير 2020 - 15:56
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للشباب وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم
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28 - zerour الأحد 05 يناير 2020 - 15:56
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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29 - hakime bely الأحد 05 يناير 2020 - 15:56
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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30 - radia bait الأحد 05 يناير 2020 - 15:56
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كل المغاربة و كل الفئات و لمختلف طبقات المجتمع و تحية كبيرة لرئيس الحزب الذي يرجع له كل الفضل في هذه الحيوية و النشط التي اصبح يعريفها حزب الحمامة
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31 - zehour الأحد 05 يناير 2020 - 15:57
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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32 - radia الأحد 05 يناير 2020 - 15:57
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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33 - hayat الأحد 05 يناير 2020 - 15:57
في الحقيقة انا معجبة كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقة أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل
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34 - زلاوي الأحد 05 يناير 2020 - 15:58
فعلا نريد العمل والاصلاح، نريد الرقي والعيش الكريم، المزيد من الانتصار والعمل الجيد لهذا الحزب والله يبعد علينا شر الخلق.
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35 - samira الأحد 05 يناير 2020 - 15:58
نحن هنا ليس التنظير  ، نحن هنا لخلق التغيير الحقيقي و المسؤول ، العمل و المعقول .
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36 - bait الأحد 05 يناير 2020 - 15:59
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
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37 - سميرة الأحد 05 يناير 2020 - 16:00
حزب التجمع الوطني للاحرار في الطليعة المشاركة السياسية لمغاربة العالم امر لابد منه لكونهم جزء من هدا الوطن
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38 - رشيد الأحد 05 يناير 2020 - 16:01
التجمع الوطني للاحرار حزب يسعى دايما الى ضمان حقوق المغاربة اينما كانو
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39 - نجوى الأحد 05 يناير 2020 - 16:03
حزب التجمع الوطني للاحرار يتقرب للمواطن ويخلق جوا للتوطيد العلاقة بين المواطن والسياسة
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40 - سعيد الأحد 05 يناير 2020 - 16:05
حزب التجمع الوطني للاحرار في الطريق الصحيح والمسار الصحيح واصلو
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41 - خديجة الأحد 05 يناير 2020 - 16:07
بهدا التكتيك وبهده المنهجية التي اتى بها حزب التجمع الوطني للاحرار سيكون له مستقبل زاهر انشاء الله
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42 - بشرى الأحد 05 يناير 2020 - 16:09
حزب التجمع الوطني للاحرار الحزب الوحيد الدي نرى فيه النور ونتضر منه الافضل لبناء مغرب افضل
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